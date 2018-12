Live-Ticker: Lewandowski vergibt dicke Chance - Bayern wird stärker

FC Bayern München gegen RB Leipzig: Am 16. Spieltag der Bundesliga geht es um Tabellenplatz drei. Niko Kovac kann auf einen Rückkehrer im Kader setzen. Der Live-Ticker zum Spiel.

FC Bayern München - RB Leipzig 0:0 (-:-)

FC Bayern München: 1 Neuer, 32 Kimmich, 4 Süle, 5 Hummels, 27 Alaba - 6 Thiago, 18 Goetzka - 22 Gnabry (28. 7 Ribery), 25 Müller, 29 Coman - 9 Lewandowski FCB-Bank: 26 Ulreich, 2 Wagner, 8 Martinez, 13 Rafinha, 33 Mai, 35 Sanches RB Leipzig: 1 Gulacsi - 16 Klostermann, 5 Upamecano, 6 Konate, 23 Halstenberg - 31 Demme, 44 Kampl - 27 Laimer, 17 Bruma - 9 Poulsen, 11 Werner RB-Bank: 21 Müller, 4 Orban, 13 Ilsanker, 20 Cunha, 22 Mukiele, 29 Augustin, 40 Majetschak Tore: - Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb) <<<AKTUALISIEREN>>>

33. Minute: Laimer hält Ribery fest und so bekommt der FC Bayern auf der linken Seite einen Freistoß.

31. Minute: Werner gibt die Kugel von links zurück an den Strafraum, doch Brumas Abschluss gerät zum Schüsschen und Hummels klärt humorlos.

29. Minute: Die Gäste lassen sich von den Roten hier nicht aus der Ruhe bringen und agieren weiter sehr selbstbewusst.

28. Minute: Unter aufmunterndem Beifall der Fans verlässt Gnabry den Platz, Ribery kommt rein.

27. Minute: Ribery macht sich warm, während Gnabry auf dem Rasen sitzt. Sieht nach einer Adduktorengeschichte im Oberschenkel aus,

26. Minute: Die Roten werden stärker. Jetzt verletzt sich aber Gnabry bei einem sehenswerten Solo. Das sieht nicht gut aus.

24. Minute: Da ist die dicke Chance für Lewandowski! Gnabry steckt durch auf den Polen, der allein vor Gulacsi nur den Pfosten trifft und anschließend zumindest eine Ecke herausholt. Der Standard bleibt erneut folgenlos.

22. Minute: Neuer krallt sich einen Schlanzer von Bruma.

21. Minute: Süle stoppt Werner mit tollem Einsatz, dafür gibt es Applaus von den Rängen.

19. Minute: Beide Teams neutralisieren sich bislang. Die Arbeit gegen den Ball klappt schonmal bestens.

18. Minute: Leipzig pirscht sich an das Bayern-Tor heran, aber die Roten stoppen den Versuch noch vor dem Strafraum.

16. Minute: Demme grätscht Thiago am Anstoßpunkt im Kampf um den Ball um und kassiert die erste Verwarnung der Partie.

14. Minute: Über Goretzka und Kimmich kommt Müller an den Ball und holt die nächste Ecke heraus. Aber auch dieser Standard bringt nichts ein.

13. Minute: Die Roten sind weiter mehr im Ballbesitz, aber Leipzig bietet noch nichts an - zumindest aus dem Spiel heraus.

10. Minute: Hummels köpft die Hereingabe aus der Gefahrenzone.

10. Minute: Thiago will den Einwurf verhindern und köpft den Ball zur Ecke. Da war er wohl übermotiviert.

8. Minute: Coman wird auf der halblinken Seite geschickt, bleibt aber an Klostermann hängen.

7. Minute: Die Roten geben hier sofort den Ton an. Aber die Roten Bullen gehen aggressiv zu Werke.

5. Minute: Auf der anderen Seite prüft Laimer Bayern-Keeper Neuer - der packt sicher zu.

4. Minute: Die Hereingabe von Kimmich sorgt für ein Durcheinander vor dem Leipziger Tor. Letztlich schlenzt Goretzka aus spitzem Winkel vorbei.

3. Minute: Nach einem Foul von Laimer an Kimmich gibt es Freistoß von der linken Seite.

2. Minute: Gnabry erarbeitet sich eine Ecke. Diese bringt Kimmich herein und Hummels setzt den Ball per Kopf über das Tor.

1. Minute: Los geht‘s. Anstoß haben die Gäste.

FC Bayern - RB Leipzig: Boateng fehlt wegen Rückenproblemen

20.22 Uhr: Und was sagt Kovac zu Hernandez? „Zu Transfergerüchten kann und möchte ich mich vor dem Spiel nicht äußern.“

20.21 Uhr: Kovac äußert sich bei „Sky“: „Boateng hat gestern im Training etwas gespürt. Er hat heute noch einen Test gemacht, aber es hat keinen Sinn gemacht.“

19.45 Uhr: Derweil bestätigt der FC Bayern die Verletzung von Boateng.

19.42 Uhr: Uns erreicht vor dem Anpfiff eine Hammermeldung. Die Roten sollen sich im Winter mit Lucas Hernandez von Atletico Madrid verstärken - für eine neue Rekordablöse.

19.37 Uhr: Auch die Leipziger haben ihre Aufstellung veröffentlicht. Im Gegensatz zum 4:1 über Mainz tauscht Rangnick zweimal: Laimer und Bruma beginnen für Orban und Sabitzer.

19.28 Uhr: Nach Sky-Informationen hat sich Boateng einen Nerv im Rücken eingeklemmt. Deshalb steht der Weltmeister von 2014 nicht im Kader.

19.24 Uhr: Die Aufstellung ist da. Kovac vertraut der Elf vom 4:0 in Hannover. Allerdings fehlt Boateng komplett im Kader - über den Grund lässt sich bislang nur spekulieren. Auf der Bank sitzt dafür Youngster Mai, Ribery meldet sich derweil zurück.

17.45 Uhr: Die DFL hat derweil die exakten Terminierungen der Partien an den Spieltagen 22 bis 28 bekanntgegeben. Hier gibt es den bisherigen Spielplan des FC Bayern in der Übersicht.

12.37 Uhr: Ach, und außerdem haben wir folgende interessante Geschichte für Sie: Uli Hoeneß wollte nämlich angeblich eine echte Fußball-Größe zum FC Bayern holen - doch die gab ihm einen Korb.

FC Bayern: Niko Kovac kann gegen RB Leipzig auf Rückkehrer setzen

12.16 Uhr: Der FC Bayern München will in der Bundesliga am Mittwoch nachlegen. Nach zuletzt drei Siegen soll im Heimspiel gegen RB Leipzig der nächste Dreier folgen. Gegen Leipzig kann Trainer Niko Kovac wieder auf Franck Ribéry zurückgreifen. Der Franzose bekam zuletzt nach leichten Hüftproblemen eine Pause. Auf Arjen Robben und Corentin Tolisso müssen die Münchner offensichtlich auch weiterhin verzichten.

Wenige Stunden vor Anstoß der Partie stimmen sich die Bayern bereits mit einer durchaus positiven Bilanz auf das Spiel gegen RB Leipzig ein. Wie der Verein im Video zeigt, scheint einem Sieg in München nichts entgegen zu stehen. Der FC Bayern gewann beide Bundesliga-Heimspiele gegen RB Leipzig. Ab 20.30 Uhr wird sich zeigen, ob die Bayern den Sieg dann tatsächlich so souverän einfahren können.

Ein letztes Mal in 2018! Die Facts zu #FCBRBL hat wie immer @SAPSports für euch: pic.twitter.com/ElpoLx51I5 — FC Bayern München (@FCBayern) 19. Dezember 2018

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Heimspiel des FC Bayern München gegen RB Leipzig. Anstoß der Partie ist am Mittwoch um 20.30 Uhr.

Vorschau: FC Bayern München gegen RB Leipzig im Live-Ticker

Es läuft wieder beim FC Bayern München. Nach der Herbst-Krise, die Trainer Niko Kovac fast den Job gekostet hatte, gewann der FC Bayern vier der letzten fünf Spiele, am vergangenen Spieltag dominant mit 4:0 bei Hannover 96. Selbst das einzige Unentschieden in dieser Zeit, das 3:3 bei Ajax Amsterdam, sicherte den Gruppensieg in der Champions League. Auch da lag Kovac also voll im Soll. Um das wieder gefundene Bayern-Glück vorerst perfekt zu machen, fehlt den Münchnern ein Sieg beim Heimspiel gegen Leipzig am 16. Spieltag der Bundesliga. Einfach wird das nicht, denn auch Leipzig braucht die Punkte dringend.

Die Brisanz des Spitzenspiels des 16. Spieltags ist schnell erklärt. Derzeit steht der FC Bayern mit 30 Punkten auf Platz drei der Bundesliga-Tabelle - zwei Zähler vor RB Leipzig auf Platz vier. Gewinnen die Münchner, haben sie gute Aussichten auf Tabellenplatz zwei. Da steht derzeit Gladbach, punktgleich mit dem FCB mit ebenfalls 30 Punkten. Die Gladbacher müssen am letzten Spieltag der Hinrunde am Freitagabend zum schweren Auswärtsspiel beim Tabellenführer in Dortmund. Lassen Sie da Federn, könnten die Münchner vorbei ziehen. Voraussetzung wäre ein gute Ausgangsposition mit einem Sieg gegen Leipzig.

Verliert der FC Bayern, ziehen die Leipziger vorbei auf Tabellenplatz drei. Damit wäre Leipzig gegenüber Gladbach in einer ähnlich guten Ausgangslage für den letzten Spieltag.

FC Bayern München gegen RB Leipzig: Beide Teams fast in Bestbesetzung

Die Tabelle bietet beste Voraussetzungen für ein erstklassiges Spiel. Die personelle Situation beider Mannschaften auch. Beim FC Bayern fehlt zwar Arjen Robben für den Rest der Hinrunde mit muskulären Problemen, mit Gnabry und Coman stehen allerdings gleichwertige Alternativen für den Flügel bereit. Auch die Ausfälle von James (Außenbandteilriss im linken Knie) und Tolisso (Kreuzbandriss) konnten zuletzt gut kompensiert werden.

Bei Leipzig fehlen mit Forsberg (Leistenprobleme) und Sabitzer (Gelbsperre) zwei Leistungsträger. Kampl ist angeschlagen, wird wohl aber spielen können. Auch das gefährliche Sturmduo aus Timo Werner und Yussuf Poulsen ist einsatzbereit und dürfte der in dieser Saison anfälligen Bayern-Defensive Probleme bereiten. Beim 4:1 gegen den FSV Mainz am vergangenen Spieltag trafen beide doppelt. Am 13. Spieltag schoss Werner den Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach mit zwei Treffern im Alleingang ab, Poulsen traf am 11. Spieltag doppelt gegen Leverkusen.

Allerdings: Der Leipziger feierte seine Tor-Orgien allesamt in der heimischen Red Bull Arena. Auswärts gewannen die roten Bullen zum letzten Mal am 10. Spieltag bei Hertha BSC Berlin - das war am 3. November. Seitdem setzte es nur Niederlagen, zuletzt ein klares 0:3 beim Tabellenzwölften Freiburg. Will Leipzig gegen den FC Bayern bestehen, müssen sie in München ihr Heimgesicht zeigen.

FC Bayern gegen RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Süle, J. Boateng, Alaba - Thiago, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Kimmich, Süle, J. Boateng, Alaba - Thiago, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski RB Leipzig: Gulacsi - Konaté, Orban, Upamecano - Klostermann, Demme, Halstenberg - Laimer, Kampl - Ti. Werner, Y. Poulsen

Mehr zum FC Bayern München

Champions-League-Auslosung im Live-Ticker: Auf wen treffen Bayern, Dortmund und Schalke?