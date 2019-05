„Das ist ärgerlich!“ - Kovac schimpft über Abseits-Szene mit Goretzka

Der FC Bayern München verpasst in Leipzig die Meisterschaft - wir haben die Reaktionen zum letzten Auswärtsspiel der Saison gesammelt.

Leipzig - Beim letzten Auswärtsspiel der Saison mussten die Bayern in Leipzig ran. Die Meisterschaft wurde vertagt - die Bayern blieben torlos. Die Reaktionen zum Spiel und zu Thiagos Verletzung.

Niko Kovac (Trainer FC Bayern) über

... das Ergebnis aus Dortmund und den Kampf um die Schale: „Ich hab das Ergebnis erst nach dem Schlusspfiff mitbekommen. Die Bundesliga ist sehr spannend. Wir schaffen es nächste Woche.“

... das Spiel der Bayern: „Kompliment an meine Mannschaft. Wir waren die klar dominierende Mannschaft, haben viele Chancen kreiert, aber uns leider nicht belohnen können.“

... die Abseits-Situation bei Goretzkas Tor: „Wir sehen immer nur die Linie. Vielleicht müsste man die Linie nach oben ziehen. Es ist ärgerlich, dass wir es heute nicht geschafft haben, ein Tor zu machen, obwohl wir die bessere Mannschaft waren.“

... Thiago: „Er hat sich geärgert. Er hat ein bisschen sein Knie gespürt. Er sagt, er hat keine Schmerzen, aber er hat gesagt, irgendwas sei nicht normal. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres.“

... den nächsten Gegner Frankfurt: „Wir können da keine Rücksicht drauf nehmen. Wir müssen gewinnen. Ich habe noch viel Kontakt nach Frankfurt. Die Stimmung wird richtig toll. Wir haben ein Endspiel. das haben die Münchner lange nicht mehr gehabt. Die Stimmung wird uns helfen.“

Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandsvorsitzender FC Bayern) über

... das Spiel: „Wir hätten gerne gewonnen. Wir haben dominiert. Wir haben ein großartiges Spiel abgeliefert. Man hat gesehen, dass die Mannschaft das Spiel unbedingt gewinnen wollen. Wir haben viele Torchancen herausgespielt. Uli und ich haben das Spiel genossen. Es war ein sehr emotionales Spiel.“

... den Meister-Kampf: „Der Punkt verschlechtert unsere Situation nicht. Wir haben am letzten Spieltag gute Chancen. Es geht emotional zu, das haben sich die Fans gewünscht. Sechs Jahre lang war es entspannt, jetzt haben wir es spannend. Frankfurt ist auch eine gute Mannschaft. Dortmund hat in Gladbach auch keine einfache Aufgabe.“

... Thiago: „Ich war in der Kabine. Thiago geht‘s gut. Er hat eine Knieprellung und wird, davon kann man ausgehen, nächsten Samstag zur Verfügung stehen.“

... ob er jetzt eine Jobgarantie für Kovac gibt: „Ich habe überhaupt kein Problem mit Niko Kovac. Spieler, Mannaschaft und Trainer müssen erfolgreich abliefern. Ich bin überzeugt, Niko wird nächste Woche seine erste Meisterschaft klar machen und dann werden wir gemeinsam feiern.“

... ob Bayern mit Kovac in die Zukunft geht: „Die Laufzeit des Vertrages ist bekannt. Am Ende des Tages müssen wir dafür sorgen, dass die Erfolge so kontinuierlich sind wie in den letzten zehn, 20, 30 Jahren waren. Du musst in einer hohen Kontinuität die Leistung bringen und das werden wir hinkriegen.“

... Joachim Löw, der auch auf der Tribüne saß: „Es gab ein herzliches Grüß Gott. Ich habe keine Probleme mit Joachim Löw. Das Wie und Wo (der Ausbootung von Müller, Hummels und Boateng, d. Red.) war damals das Problem.“