Bayern-Legenden im Ruhestand: Robben verabschiedet Ribéry mit emotionalen Worten

Von: Fynn Walenziak

Arjen Robben verabschiedet Franck Ribéry mit emotionalen Worten nach dessen Karriereende. Der News-Ticker zum FC Bayern.

München - Das Karriereende von Franck Ribéry, der Legende des FC Bayern, ist seit Freitag Gewissheit. Der 39-Jährige wurde verletzungsbedingt dazu gezwungen, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Zuletzt spielte Ribéry in Italien bei US Salernitana, kam in dieser Saison allerdings nur noch zu zwei Pflichtspieleinsätzen. Jetzt ist für den Altstar endgültig Schluss.

Arjen Robben meldete sich via Instagram mit einem emotionalen Statement zu Wort. © Imago Images/Sportfoto Rudel

FC Bayern: Franck Ribery und Arjen Robben holten zusammen 20 Titel

Nach dem Karriereende des Franzosen meldet sich jetzt sein ehemaliger Mitspieler Arjen Robben mit einem emotionalen Statement auf Instagram zu Wort. „Es war mit dir immer eine große Freude auf und neben dem Platz“, so Robben via Instagram. Zudem war und bleibe es dem Niederländer „immer eine Ehre, Teil von Robbery zu sein“. Robben beendete seine Karriere ebenfalls verletzungsbedingt 2021.

„Robbery“ steht bis heute für eine der gefährlichsten Flügelzangen in der Geschichte des FC Bayern. Zwischen 2009 und 2019 spielten sie gemeinsam beim Rekordmeister, gewannen in diesem Zeitraum 20 Titel. Der größte Moment war vermutlich der Sieg der Champions League 2013 im Finale gegen Dortmund, als Ribéry für Robben den umjubelten Siegtreffer vorbereitete.

„Die Ärzte sagten, es sei sehr ernst“: Ribéry hat starke Schmerzen im Knie

Am vergangenen Wochenende wurde Ribéry offiziell bei Salernitana verabschiedet. Der ehemalige Star des FC Bayern vergoss einige Tränen. Bereits vor dem Spiel sprach er mit der Gazzetta dello Sport über den Grund des Karriereendes. Vor dem ersten Spiel in der Serie A in dieser Saison bekam Ribéry Schmerzen im Knie und hat „trotz der Schmerzen gespielt“. Danach konnte er sich drei Tage nicht bewegen. „Die Ärzte sagten, es sei sehr ernst“.

Bayern-Legende Franck Ribery mit tränenreichem Abschied bei Salernitana. © Imago Images/Giuseppe Maffia

Besonders traurig machte ihn dabei, dass er nicht selber entscheiden durfte, wann er mit dem Fußballspielen aufhört. Jetzt ist wohl eine Operation nötig, um die Schmerzen dauerhaft zu lindern. Schon zu Bayern-Zeiten war Ribéry von einigen Verletzungen gebeutelt.

Ribéry wechselte 2019 vom FC Bayern nach Italien zu Florenz und zwei Jahre später zum Aufsteiger aus Salerno. Während der Franzose bei der Fiorentina noch regelmäßig zum Einsatz kam, machten ihm seine Verletzungen bei Salernitana immer mehr zu schaffen. In der letzten Saison verpasst der 39-Jährige 15 Saisonspiele, in diesem Jahr reichte es in der Liga und im Pokal nur noch für jeweils einen Kurzeinsatz. (fwa)