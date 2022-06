Bruch mit FC Bayern? Lewandowski-Kumpel packt aus: „Haben ihn als Menschen verloren“

Von: Marius Epp

Robert Lewandowski und der FC Bayern - das war jahrelang eine Erfolgsgeschichte. Nun droht ein Rosenkrieg. Ein Kumpel des Polen nennt die Gründe dafür.

München - Robert Lewandowski will den FC Bayern noch in diesem Sommer unbedingt verlassen. Das macht der zweifache Weltfußballer am Montag deutlich. Eine Zukunft an der Säbener Straße ist für den Angreifer, der seit 2014 das FCB-Trikot trägt, völlig ausgeschlossen.

Letztlich würden auch die Münchner nicht vom Verbleib eines Spielers profitieren, der keine Lust mehr hat, für den Klub zu spielen. Doch wie kam es nach so vielen gemeinsamen Erfolgen zu einer derartigen Entfremdung? Dass hinter den Kulissen etwas Schwerwiegendes passiert sein muss, lässt Tomasz Zawislak vermuten.

FC Bayern: Kumpel von Robert Lewandowski packt aus

Der Pole gehört zu den besten Freunden des Topstürmers, kennt ihn schon seit der Kindheit. „Betrachtet man das Verhalten des Klubs in den letzten Monaten, besteht kein Zweifel daran, dass Robert nicht Teil dieser Zukunft ist“, erklärt er der Bild. Zawislak ist Teil des „Teams Lewandowski“ und kümmert sich unter anderem um Öffentlichkeitsarbeit.

Robert Lewandowski und der FC Bayern: Eine gemeinsame Zukunft gibt‘s wohl nicht mehr. © IMAGO / ActionPictures

„Es ist schade, dass die ganze Zeit über niemand von der Vereinsführung ein ehrliches Gespräch führen wollte. Er hat eine solche Behandlung nicht verdient. Und deshalb haben sie ihn als Menschen verloren“, sagt er außerdem. Harte Anschuldigungen in Richtung FC Bayern, Ähnliches hatte auch schon Berater Pini Zahavi verlauten lassen.

FC Bayern liefert sich Schlammschlacht mit Robert Lewandowski

Die Schlammschlacht zwischen Lewandowski und dem FC Bayern ist in vollem Gange, es wird längst nicht mehr miteinander, sondern übereinander gesprochen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic warf Zahavi vor, Lewandowski „den Kopf verdreht“ zu haben, was „einfach nicht sauber“ sei.

Für einen Lewandowski-Abgang scheint sich der FC Bayern jetzt zu rüsten: Laut Medienberichten ist man sich mit Sadio Mané vom FC Liverpool einig. Der Glaube an ein weiteres gemeinsames Jahr erlischt offensichtlich zunehmend. Auch mit einem Stuttgarter sollen die Verhandlungen bereits fortgeschritten sein. (epp)