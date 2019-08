Transfer-Stau beim FC Bayern: Robert Lewandowski nach Niederlage gegen den BVB stinksauer

Robert Lewandowski ist nach der Niederlage gegen den BVB sauer. Er kritisiert den anhaltenden Transfer-Stau des FC Bayern München.

Update vom 4. August 2019, 10.56 Uhr: Der FC Bayern München konnte nach Lucas Hernandez, Benjamin Pavard und Jann-Fiete Arp noch keinen weiteren Neuzugang vorstellen. Nach der Niederlage im Supercup gegen Borussia Dortmund werden nun wieder Stimmen nach Verpflichtungen laut.

Währenddessen der Mega-Schock um Leroy Sané. Bayerns absoluter Wunschspieler verletzte sich gegen Liverpool am Knie. Sollte es eine schwerwiegendere Blessur sein, könnte der Transfer daran fallen.

Stürmer Robert Lewandowski nahm das Spiel gegen Borussia Dortmund als Anlass, wieder neue Spieler zu fordern. „Heute war genau der richtige Zeitpunkt, an dem man sehen konnte, was passiert, wenn wir eine bestimmte Anzahl an Profispielern haben“, so Lewandowski stinksauer. Er sagte weiter: „Die jungen Spieler, die auf der Bank waren, haben Potenzial - das stimmt. Aber manchmal braucht man einfach Spieler auf der Bank, die sofort helfen können oder der Mannschaft einen Impuls geben können.“

Update vom 25. Juli 2019, 21.46 Uhr: Wie geht es weiter beim FC Bayern? Nach der erfolgreichen USA-Reise bereitet sich der Rekordmeister nun wieder in der Heimat auf die neue Saison vor. Zusätzliche Neuzugänge sind bisher nicht zu vermelden. Aber genau darauf wartet man an der Isar.

Zuletzt hatte Robert Lewandowski weitere Verstärkungen gefordert. Nun sprach auch Thomas Müller über mögliche Transfers. Er sagte im Interview mit Sport1: „Es ist klar, dass wir noch zu wenige Spieler haben. Deswegen ist der Verein auch auf der Suche nach Spielern. Das wird ja auch aktiv betont.“

Thomas Müller beim FC Bayern München: Verlässt er den Rekordmeister irgendwann?

Er selbst blickt auf eine lange Zeit beim FC Bayern zurück, im September wird er 30 Jahre alt. Will er im finalen Drittel seiner Karriere vielleicht nochmal etwas anderes sehen? Müller könne sich durchaus vorstellen, seine Laufbahn bei den Münchnern zu beenden. „Grundsätzlich schon“, sagt er. „Aber ich habe ein Problem damit, wenn ich mit Ende 20 über mein Karriereende sprechen soll. Dass die Karrieren beendet werden, bevor sie beendet sind, geht mir in deutschen Gefilden eh ein bisschen zu schnell.“

Da Uli Hoeneß offenbar vor dem Aus beim FC Bayern steht, wäre es für die Fans wohl schon fast ein Drama, wenn dann auch noch ein Unikat wie Müller den Verein verlassen würde. Zuletzt hatte es auch Wirbel um David Alaba gegeben, der ebenfalls schon eine halbe Ewigkeit an der Säbener Straße ist.

Lewandowski macht FC Bayern Druck: Vertragsverlängerung auch von Neuzugängen abhängig

Update vom 17. Juli 2019, 09.54 Uhr: Nicht nur die Fans, sondern auch die Spieler des FC Bayern München werden wegen fehlender Neuzugänge offenbar zunehmend nervös. Nach Joshua Kimmich wendete sich nun auch Robert Lewandowski mit ungewohnt offenen Worten an die Öffentlichkeit und machte Hasan Salihamidzic und dem Club Druck in Sachen Sommer-Transfers.

„Zwei Jahre hat Bayern keinen großen Transfer gemacht“, sagte RL9 am Rande der USA-Tour. Zwar hätten die Münchner nun bereits ein paar Neue geholt (Stichwort Hernandez - Pavard), aber: „Ich denke, es ist Zeit, um bei den Transfers weiterzugehen“, so der Pole.

Lewandowski: FC Bayern braucht „verstärkte Mannschaft“

Ähnlich wie Tags zuvor Joshua Kimmich meint Lewandowski, dass es ohne weitere Neuzugänge schwierig werde „um große Titel zu spielen. Um auf Top-Niveau zu spielen und zu bleiben, um alle Titel gewinnen zu können, brauchst du eine verstärkte Mannschaft.“ Seinen Appell an Brazzo machte der Pole noch etwas deutlicher: „Jetzt ist es Zeit, um da etwas zu machen.“

Und Lewandowski führt seine Forderung noch aus: „Ich muss ehrlich sagen, dass es momentan nicht optimal ist, dass wir so wenig Profispieler im Kader haben“, sagte Lewandowski. „Wir brauchen mehr Spieler, nicht nur für die Spiele, sondern auch für die Konkurrenz im Training und um die Qualität zu steigern.“

Lewandowski knüpft Vertragsverlängerung an weitere Neuzugänge des FC Bayern

Hasan Salihamidzic gibt sich offenbar auch alle Mühe diese Forderung zu erfüllen. Er machte einen Blitz-Trip nach Paris und könnte den ersten echten Sommer-Transfer eingetütet haben.

Auch über seine eigene Vertragsverlängerung sprach Lewandowski: „Die Gespräche sind auf dem Weg“, so der Pole und weiter: „Wie lange das dauert, weiß ich nicht genau“. Zu allem Überfluss für den FCB und allen voran Hasan Salihamidzic fügte der dritte Kapitän hinzu, dass seine Entscheidung in Sachen Vertragsverlängerung zumindest auch davon abhängt, welche Transfers getätigt werden. Lewy schloss mit den Worten: „Ich habe mit dem Vorstand gesprochen und Informationen bekommen. Sie arbeiten daran.“

Video: Kovac zu Lewandowski und Konkurrenz beim FC Bayern

Nach Neuer: Nächster FCB-Star fordert dringende Neuzugänge - ansonsten sieht er rot

München - Der Transfersommer des FC Bayern München - in den Augen vieler Beobachter war er bislang kein besonders erfolgreicher. In der Defensive kamen mit Lucas Hernandez (80 Millionen Euro) und Benjamin Pavard (35 Millionen Euro) zwei interessante Spieler an die Isar. Doch gerade in der Offensive, wo es nach den Abschieden von Arjen Robben und Franck Ribéry durchaus Bedarf gibt, handelten sich die Bayern-Verantwortlichen bislang eine Menge Absagen ein.

Ob Callum Hudson-Odoi, der nun wohl bei Chelsea bleibt, ob Leroy Sané oder Ousmane Dembélé - überall beißen die Bayern auf Granit. Das soll nun auch Teilen der Mannschaft große Sorgen bereiten, wie die Bild berichtet (Artikel hinter Bezahlschranke).

Bayern-Spieler über Transfer-Flaute: „... du kennst ja meine Meinung“

Das Blatt wählte die Worte „nicht konkurrenzfähig“ - ebenjene, die auch Manuel Neuers Berater in seiner heftigen Kritik am FCB benutzte. Kürzlich habe das Blatt einen Bayern-Spieler im Vertrauen nach den Transfers des Sommers gefragt.

Seine Antwort: „Ich sage lieber nichts – du kennst meine Meinung ...“ Diese sei klipp und klar: Wenn Bayern nicht nachlegt, wird das Team international den Anschluss verlieren.

FC Bayern: Kovac als Hemmschwelle für neue Stars?

Und noch etwas will das meist recht gut informierte Blatt erfahren haben: Viele Spieler sehen Trainer Niko Kovac nicht gerade als Zugpferd, wenn es darum gilt, große Namen in den Freistaat zu locken. Unter der Hand soll es heißen, dass er nicht gerade der Coach sei, für den ein Star unbedingt zu Bayern wolle.

Fakt ist: Selbst der nationale Hauptgegner aus Dortmund hat ordentlich aufgerüstet, unter anderem mit Mats Hummels, dessen Vater in Richtung München nachtrat.

Die Konkurrenz wird stärker, die Zweifel in München wachsen - nun also offenbar auch bei den Spielern. Bleiben zum Saisonstart die Ergebnisse aus, dürfte es erneut eine höchst diffizile Saison werden für Kovac und seine Vorgesetzten.

