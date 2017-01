Lewandowski: „Was wir machen, ist ein kleines Geheimnis“

München - Starstürmer Robert Lewandowski von Rekordmeister Bayern München weiß, worauf es im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause beim SC Freiburg am Freitag (20.30 Uhr/Sky) ankommt.

"Wir haben in Doha richtig gut gearbeitet. Für uns war es wichtig, dass wir diese Pause hatten, aber jetzt wollen wir auch spielen", sagte Lewandowski in einem exklusiven Interview mit Sky Sport News HD: "Das erste Spiel gegen Freiburg, das wird nicht einfach. Es ist ein kleines Stadion mit großer Stimmung, aber wir müssen einfach Gas geben und ab der ersten Minute unseren Fußball spielen."

Weitere Aussagen von Robert Lewandowski...

...zur Vertragsverlängerung von Mitspieler Arjen Robben: "Er bleibt ein Jahr länger bei Bayern, das sind sehr gute Nachrichten. Ich denke, dass sich alle sehr darüber freuen. Mit Arjen läuft es wirklich sehr gut. Wir verstehen uns viel besser als in der ersten Saison. Er hat viele Male gezeigt, dass er auch alleine etwas machen kann."

...über den Anteil seiner Frau Anna an seinem guten Fitnesszustand: "Das, was meine Frau macht, ist für mich sehr wichtig. Ich habe mich auf meine Gesundheit konzentriert. Man merkt es nicht direkt, aber später spürt man einen Unterschied in der Regeneration und auch in der Kraft. Wenn man auf einem Top-Level spielen will, dann muss man alles versuchen. Das, was wir machen, ist ein kleines Geheimnis."

