Ausgerechnet in Spanien: Robert Lewandowski entspannt im Pool - mitten im Wechsel-Zoff

Teilen

Mitten im Transfer-Theater um den wechselwilligen Bayern-Star Robert Lewandowski nimmt sich dieser eine Auszeit. Der Pole entspannt mit der Familie, und das ausgerechnet in Spanien.

Mallorca -Für welchen Verein schießt Robert Lewandowski in der kommenden Saison seine Tore? Das Kapitel FC Bayern ist für den Stürmer beendet, wie dieser in den vergangenen Wochen wiederholt deutlich machte. Lewandowski will zum FC Barcelona, die Katalanen wollen den Polen - allerdings bereitet Lewandowskis letztes Vertragsjahr in München noch Sorgen. Die Bayern-Verantwortlichen bestehen auf die Einhaltung des Vertrags, noch ist keine Einigung in Sicht. Lewandowski schaltete inmitten des Trubels um seine Person in den Urlaubsmodus.

Robert Lewandowski Geboren: 21. August 1988 in Warschau (Polen) Position: Mittelstürmer Pflichtspiele für den FC Bayern: 374 (344 Tore) Vertrag beim FC Bayern bis: 30. Juni 2023

Robert Lewandowski: Bayern-Stürmer relaxt nach langer Saison beim Familienurlaub in Spanien

Bereits die vergangenen Tage verbrachte Lewandowskis Frau Anna gemeinsam mit den beiden gemeinsamen Töchtern Klara und Laura in Spanien, genauer gesagt in Pollença auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca. Im nicht weit entfernten Calvia haben sich die Lewandowskis erst im vergangenen Jahr eine Villa gekauft, die Eheleute sind große Spanien-Fans. Robert, der noch am Dienstagabend für die polnische Nationalelf im Einsatz war, reiste seiner Familie nun nach und zeigte sich am Mittwochabend mit seinen beiden Töchtern.

Das Foto, das der 33-Jährige postete, zeigt ihn lachend mit seinen zwei Mädels im Pool - die Auszeit hat Lewy angesichts des Trubels der letzten Wochen wohl nötig gehabt. „Back with my girls“, schreibt Lewandowski unter den Beitrag. Bis auf einen kleinen Abstecher beim Damen-Finale der French Open in Paris während der Länderspielpause war der Angreifer im Dauereinsatz, nun kann er gemeinsam mit seinen Liebsten entspannen.

Trainiert Lewandowski schon bald in Barcelona? Bayern-Bosse lehnten erstes Angebot ab

Noch kann sich Lewandowski ausruhen, in naher Zukunft wird jedoch schon eine endgültige Entscheidung stehen. Am 8. Juli bittet Bayern-Cheftrainer Julian Nagelsmann seine Stars zum Trainingsauftakt an der Säbener Straße, vier Tage zuvor startet Barcelona-Trainer Xavi in der katalonischen Metropole ebenfalls mit seiner Mannschaft in die Saisonvorbereitung. Noch ist unklar, welchen der beiden Termine Lewandowski wahrnehmen wird.

Aktuell soll der FC Barcelona ein zweites Angebot vorbereiten, nachdem der FC Bayern die erste Offerte von 32 Millionen Euro ablehnte. Einem Bericht von Catalunya Radio zufolge sollen die Münchner einen Preis von 50 Millionen Euro für Lewandowski fordern, und zwar in einer einzigen Rate. Der Poker bleibt also spannend. (ajr)