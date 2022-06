Lewandowski und seine Wechsel-Wahrheit: „Der FC Bayern und ich sind keine Feinde“

Von: José Carlos Menzel López

Robert Lewandowski und der FC Bayern München gehen getrennte Wege. Die Frage ist aktuell nur: ab wann? Der Pole will sofort weg.

München – Es vergeht kein Tag ohne neuen Lewy-Zündstoff. Nachdem der Pole bei Onet-Sport bekräftigt hatte, dass er den FC Bayern München „nur noch verlassen“ will, weil „etwas in mir gestorben ist“, kam es zu einem Telefonat mit Hasan Salihamidzic.

Der Sportvorstand zu Bild: „Heute (Montag) hat mich Robert Lewandowski angerufen. Wir haben uns unter anderem auch über seine öffentlichen Äußerungen unterhalten. Ich habe ihm unseren Standpunkt zu seiner Vertragssituation klar erklärt. Zu seinem Wechselwunsch haben sich Herbert Hainer, Oliver Kahn und ich mehrfach geäußert, deshalb möchte ich es dabei belassen.“

Robert Lewandowski: „Der FC Bayern und ich sind keine Feinde“

Daraufhin reagierte Lewandowski und schlug in der Bild eher unerwartete sanftere Töne an – wenn er auch in der Sache weiter hart blieb. Der Pole sprach über folgende Themen:

Situation: Ich habe von Beginn an gesagt, dass wir nach einer Lösung suchen sollten, die für beide Seiten gut wäre. (…) Ich glaube, dass es besser für Bayern ist, das Geld, das man für mich bekommen kann, zu investieren, als mich bis zum Vertragsende zu halten. Ich will nichts erzwingen, darum geht es nicht. Es geht um die Suche nach der, für alle besten Lösung.

Vertrag: Ich respektiere den FC Bayern und seine Regeln. Aber Veränderungen, gerade nach so einer Zeit, gehören zum Leben des Vereins und des Spielers. Ich hoffe, dass das nicht als Egoismus angesehen wird. Ich habe einen Vertrag, aber ich habe auch versucht, dem Verein klarzumachen, wie ich fühle.

Wechsel-Veto: Ich möchte dazu nichts sagen. (…) Die Emotionen müssen sich abkühlen, ich will ruhig sprechen, nicht über die Medien. Ich weiß, dass ein Konflikt viele Schlagzeilen liefert. Aber der FC Bayern und ich sind keine Feinde.

Lewandowski spricht erneut über Transfer-Zoff beim FC Bayern: „Trennungen gehören zum Fußball dazu“

FC Bayern: Ich habe großen Respekt vor dem FC Bayern. (…) Aber Trennungen gehören zum Fußball dazu. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich mental eine Veränderung brauche, ist es fair, es zu sagen.

Schlammschlacht: Ich will keine Eskalation. (…) Deswegen will ich kein weiteres Öl ins Feuer gießen. Ich wünsche den Bayern alles Gute, und ich zweifle nicht daran, dass das gesamte Management des Vereins genauso denkt. Deswegen bin ich weiter überzeugt, dass wir gemeinsam eine Einigung finden werden.

Zukunft: Ich weiß nicht. Ich habe noch einen Vertrag für ein Jahr, also habe ich den Verein um Erlaubnis zum Wechsel gebeten. Ich glaube, dass es in dieser Situation die beste Lösung ist, vor allem, da der Verein noch eine Ablöse für mich bekommen kann. Ich würde die Chance bekommen, mich noch einige Jahre bei einem anderen Verein einer neuen Herausforderung zu stellen. Das ist mein Wunsch. (…) Ich hoffe, dass die Fans mich irgendwann verstehen werden.

Sich selbst: Ich bin kein Egoist.