FC Bayern macht Gravenberch-Transfer perfekt- Verwirrung um dessen Vater

Von: Florian Schimak

Nun ist es offiziell. Ryan Gravenberch wechselt zur kommenden Saison zum FC Bayern. Der Transfer des 20-jährigen Mittelfeldspielers von Ajax Amsterdam ist fix.

München - Lange hat es sich hingezogen, nun ist der Transfer aber offiziell. Ryan Gravenberch wird in ab der kommenden Saison beim FC Bayern auflaufen. Das bestätigte der Rekordmeister am Montagabend. Zuvor gab es allerdings ein wenig Chaos um Gravenberchs Vater.

„Ryan Gravenberch wird unserer Mannschaft viel geben“, wird FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic in der Pressemitteilung zitiert: „Er ist eines der größten Talente in Europa, hat eine ausgezeichnete Technik, immer Lösungen auf engstem Raum, ist sehr dynamisch und torgefährlich. Dass er sich für den FC Bayern entschieden hat, zeigt, dass er von unserem Club und den Möglichkeiten bei uns überzeugt ist. Spieler mit so einer Mentalität lieben wir. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm viele Erfolge feiern werden.“

Der Transfer des Youngsters stand eigentlich schon seit Wochen fest, nun fehlte noch die Bestätigung der Vereine. Am Montagmittag war der Vater von Gravenberch bereits vorgeprescht und hatte auf Instagram Bilder von Ryan bei der Vertragsunterschrift gepostet.

FC Bayern präsentiert Ryan Gravenberch - sein Vater preschte aber schon vor

Auch in der Story war der Sohnemann bereits im neuen FCB-Trikot zu sehen. Vonseiten des FC Bayern war bis dahin aber noch nichts Offizielles zu vernehmen - bis jetzt! Gravenberch unterschreibt an der Säbener Straße einen Vertrag bis 2027 und soll angeblich 18,5 Millionen Euro kosten. Wie die Bild berichtet, winken Ajax zudem noch diverse Bonuszahlungen, die sich auf bis zu 5,5 Millionen Euro belaufen können.

Der Vater von Ryan Gravenberch postete dieses Foto auf Instagram. © Screenshot/Instagram/ryangravie

Welche Rückennummer der Youngster bei Rekordmeister aus München erhält, war zunächst nicht bekannt. Bei Ajax trug er die 8, die trägt beim FCB allerdings Leon Goretzka.

Der Vertrag von Gravenberch wäre 2023 ausgelaufen, weshalb der FC Bayern nun zuschlug. Er soll die Lücke von Corentin Tolisso schließen, der den Verein zum 30. Juni ablösefrei verlassen wird. Gravenberch bestritt bislang zehn Spiele für die niederländische Nationalmannschaft und erziele dabei einen Treffer. (smk)