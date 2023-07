Rasen, Getränke und ein „Novum“: Grundlegende Änderungen beim FC Bayern

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Alles neu macht der Juli? Nicht ganz, aber dennoch stehen beim FC Bayern im Sommer grundlegende Änderungen an. Sogar ein „Novum“ gibt‘s.

München – Im ersten Ranking der neuen Bundesliga-Saison ist der FC Bayern tatsächlich: Letzter.

Während alle 17 Konkurrenten zu Beginn der Woche die gemeinsame Vorbereitung mindestens mit der Leistungsdiagnostik gestartet hatten, geht es an der Säbener Straße offiziell erst am Donnerstag los.

FC Bayern München Präsident: Herbert Hainer (seit 2019) Vorstandsvorsitzender: Jan-Christian Dressen (seit 2023) Trainer: Thomas Tuchel (seit 2023) Gesamt-Marktwert Kader: ‎894,50 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Laimer, de Ligt & Co.: Einige Bayern-Stars starten schon früher in die Vorbereitung

Dass trotzdem seit Montag schon Profis vor Ort sind – und die Trainingsgruppe gestern größer wurde – liegt an einem Novum im Kreise des Rekordmeisters. Einem von einigen neuen Gegebenheiten, die die Spielzeit 2023/24 mit sich bringt.

Der Zeitplan für Neuzugang Konrad Laimer und Matthijs de Ligt war gestern ähnlich wie jener, den unter anderem Manuel Neuer, Serge Gnabry und Eric Maxim Choupo-Moting am Montag eingehalten hatten. Zunächst standen Leistungstest im Krankenhaus Barmherzige Brüder auf dem Programm, später ging es auf den Platz.

Beim FC Bayern gibt es ab Juli neue Getränke – und einen neuen Rasen. © IMAGO / Eibner / IMAGO / Ulrich Wagner

Novum beim FC Bayern: Greenkeeper Peter Sauer kümmert sich seit Mai um den Rasen

Alles Maßnahmen, die heuer, in diesem Jahr ohne großes Turnier, neu sind – und einen klaren Plan verfolgen: Spieler, die mit einem Fitnessdefizit oder einer Verletzung zu kämpfen hatten, wurden vor dem Rest des Teams einbestellt. So hat der medizinische Staff Gewissheit über den Ist-Zustand der Stars – und jeder einen individuellen Plan, um schnellstmöglich in Topform zu kommen.

Ein paar schweißtreibende Einheiten haben Neuer und Co. dem Rest nun schon voraus – und somit auch die ersten Erkenntnisse über den neuen bzw. alten Hybridrasen. Während der „GrassMaster“, ein Erbstück aus Zeiten von Pep Guardiola, schon seit einigen Wochen auf dem Haupt-Platz liegt, wurde das hochmoderne „Mixto“-System nun auf dem Geheimplatz verlegt. Beste Voraussetzungen für die Stars und auch Greenkeeper Peter Sauer, dem nächsten „Novum“ im Umfeld der Bayern-Stars.

Hybridrasen beim FC Bayern: Sportlicher Erfolg und Verletzungsprävention

Der 50-Jährige, zuvor acht Jahre beim VfL Wolfsburg, startete offiziell am 1. Mai, seine Arbeit aber wird natürlich an der Qualität des Grüns in der kommenden Spielzeit gemessen werden. Nach Informationen von tz und Münchner Merkur hat die in der Branche geschätzte Philosophie von Sauer einige kostspielige Geräteanschaffungen gefordert, aber auch die Entscheidung zum Wechsel von Natur- auf Hybridrasen maßgeblich beeinflusst. Er hat eine eigene Handschrift – und die erklärten Ziele: sportlicher Erfolg und Verletzungsprävention.

Freilich gefällt es auch den Herren in den oberen Etagen, wenn der Ball unten gut läuft. Also da, wo die Vorstandsriege aktuell so ausgedünnt ist wie schon lange nicht mehr.

Briefkopf beim FC Bayern ändert sich: Nur noch drei Namen sind dort zu lesen

Nach dem Ausscheiden von Jörg Wacker im Jahr 2021 und der Entlassung von Sportvorstand Hasan Salihamidzic stehen aktuell nur drei Herren auf dem Briefkopf des Rekordmeisters: CEO Jan-Christian Dreesen, sein Stellvertreter Michael Diederich (Finanzen) sowie Andreas Jung (Corporate Partnerships und Marketing).

In ihrem Arbeitsalltag wird übrigens – wie bei allen anderen Mitarbeitern – seit wenigen Wochen nicht mehr „Adelholzener“ getrunken, sondern „Saskia Quelle“. Die „alten“ Flaschen wurden nach der Bekanntgabe der Kooperation mit der Lidl-Eigenmarke aus den Büros eingesammelt, abgeholt – und durch neue Durstlöscher ersetzt.

Änderungen in der Allianz Arena: Neuer Rasen und größere Kabine

Alles neu macht der Juli – und alles neu macht auch der August. Denn in der Allianz Arena warten zum Start im Supercup gegen RB Leipzig ebenso zwei neue Gegebenheiten. Auf dem Rasen liegt Hybrid, in der umgestalteten Kabine gibt es doppelt so viel Platz wie vorher.

Und spätestens zum offiziellen Saisonstart wollen die Bayern ihr (Vorbereitungs-)Motto dann umdrehen. Also: Die Letzten werden die Ersten sein. Manuel Bonke, Hanna Raif