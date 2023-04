Bayerns Mega-Projekt an der Säbener Straße: Neubau für 80 Millionen Euro

Stattliche Summe

Von Christoph Gschoßmann schließen

Der FC Bayern ist an der Säbener Straße zuhause. Doch wie es dort aussieht, könnte sich schon bald ändern. Der Rekordmeister will einen Neubau errichten.

München – Die Säbener Straße soll in neuem Glanz erstrahlen: Der FC Bayern plant schon seit Jahren, sein Vereinsgelände in München zu modernisieren. Das bestehende Leistungszentrum wird den höchsten Anforderungen im Profi-Fußball nicht mehr gerecht, daher soll bald der logische Schritt erfolgen: Nach Informationen der Sport Bild plant der deutsche Rekordmeister nun einen Neubau, der die Profiabteilung beherbergen soll.

Neubau an der Säbener Straße soll knapp 80 Millionen Euro kosten

Vereinsname FC Bayern München Gründungsdatum 27. Februar 1900 Heim-Stadion Allianz Arena Adresse des Vereinsgeländes Säbener Straße 51-57, 81547 München

Billig wird dies aber nicht: Dieses Projekt wird knapp 80 Mio. Euro kosten. Der Neubau soll an der Stelle errichtet werden, an der sich derzeit ein Kunstrasenplatz befindet, und als Klubheim für die Stars dienen. Die Planungen für den Neubau wurden bereits in verschiedenen Gremien des Klubs diskutiert. Demnach befinden sich die Roten auch in Gesprächen mit der Stadt München.

FC Bayern München will Neubau am Vereinsgelände - zwei bis drei Jahre Bauzeit

Die Bayern-Bosse halten das Projekt für dringend notwendig – gerade im internationalen Vergleich. Der deutsche Branchenprimus will sich bekanntlich mit den Größten des europäischen Klubfußballs messen, und dazu gehört auch ein Hochglanz-Vereinsgelände. Von heute auf morgen wird dieses aber natürlich nicht entstehen. Bei einer geschätzten Bauzeit von etwa zwei Jahren könnten die FCB-Stars um Joshua Kimmich frühestens zur Saison 2025/26 dort trainieren. Bei größeren behördlichen Hürden könnte sich der Termin aber bis 2026/27 verschieben.

Nach seinem schweren Skiunfall zum Jahreswechsel kämpft Manuel Neuer in der Reha um sein Comeback beim FC Bayern. Thomas Tuchel hat nun gute Neuigkeiten. (cgsc)

Rubriklistenbild: © Sven Hoppe/dpa