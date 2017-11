Er ist schon in München! Kommt im Winter ein Nationalspieler?

Nimmt das Unternehmen „Back up für Robert Lewandowski“ jetzt konkrete Formen an? Einem Medienbericht zufolge soll ein deutscher Nationalspieler Kandidat Nummer 1 beim FC Bayern sein.

München - Der FC Bayern scheint einen heißen Kandidaten auserkoren zu haben, der künftig als Back up hinter Stürmerstar Robert Lewandowski agieren soll: Sandro Wagner von 1899 Hoffenheim. Die Bild-Zeitung berichtet, dass der 29-Jährige schon vor einem Monat bei seinem Klub um die Freigabe gebeten haben soll - und das für das Transferfenster im Winter! Sandro Wagner will also wohl unbedingt und so schnell wie möglich zurück zu seinem Heimatverein, für den er bereits zwischen 1995 und 2008 kickte. Aus seiner Sympathie für den deutschen Rekordmeister hat der Stürmer nie einen Hehl gemacht. Möglicherweise schließt sich also der Kreis und Wagners Reise durch den deutschen Fußball endet vorerst wieder an der Säbener Straße - in den vergangenen Jahren war der Nationalstürmer für den MSV Duisburg, Werder Bremen, den 1. FC Kaiserslautern, Hertha BSC, Darmstadt 98 und seit Sommer 2016 für 1899 Hoffenheim aktiv.

In dieser Saison traf Wagner in 15 Spielen für die Kraichgauer sechs Mal. Mit der Position als zweiter Stürmer hätte der selbstbewusste Angreifer offenbar keine Probleme, zumal das private Familienglück bei einer Rückkehr nach München wieder perfekt wäre: Wagners Frau Denise und die beiden Kinder Luca-Marie (6) und Hugo (4) leben in Unterhaching. Wie die Bild zudem berichtet, steht offenbar in den nächsten Monaten weiterer Familienzuwachs bevor. Klar, dass Sandro Wagner da endlich wieder bei seinen Liebsten sein möchte.

Das Interesse an einer Rückkehr beruht wohl auf Gegenseitigkeit: Der FC Bayern scheint stark daran interessiert, Wagner wieder in der FCB-Familie zu haben. Rückholaktionen sind derzeit an der Säbener Straße ja ohnehin im Trend: Nach der Installation von Ex-Spieler Hasan Salihamidzic als Sportdirektor, der Rückkehr von Trainer Jupp Heynckes und Mannschaftsarzt Dr. Müller-Wohlfahrt, würden die Bayern mit Wagner auch noch einen ehemaligen Spieler zurück holen. Mia san mia! Wagners Vertrag beim Europa-League-Teilnehmer läuft allerdings noch bis 2020 - unter zehn Millionen Euro dürfte er daher wohl nicht zu haben sein.

Übrigens: Die ersten Annäherungsversuche zwischen Wagner und dem FC Bayern hat es bereits gegeben: Am Mittwoch weilte der Kicker im Audi Dome, um sich das Heimspiel der Bayern Baskets in der Euro League gegen Galatasaray Istanbul anzusehen.