Sandro Wagner sorgt nach Pokal-Pleite für den nächsten Eklat

Sandro Wagner sorgte mit seinem lauten Rücktritt aus dem Nationalteam für Ärger. Und nach dem Pokalfinale offenbar für den nächsten Eklat.

Berlin - Es sind nicht die besten Tage im Leben des Sandro Wagner. Erst braucht ihn Joachim Löw scheinbar nicht, dann vergeigen die Bayern noch das Finale in Berlin. Und zu allem Überfluss braucht Wagner seine Medaille wohl auch nicht mehr. Die unter anderem von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte Auszeichnung war zumindest nicht lange im Besitz des zurückgetretenen Nationalspielers.

Zwar nahmen reihenweise Bayern-Spieler das silberne Ehrenzeichen postwendend wieder ab. Doch für Sandro Wagner war das scheinbar nicht Protest genug gegen die zweifelhaften Schiedsrichter-Entscheidungen. Laut sport.de und welt.de stoppte der FCB-Stürmer auf dem Weg in Richtung Kabinentrakt kurz, warf seine Medaille in die Zuschauerränge und zog mit finsterer Miene von dannen. Die nächste unverständliche Aktion eines FC-Bayern-Spielers an einem verkorksten Abend.

Dieser Fan will die Medaille nun haben - ob an der Behauptung was dran ist, ist unklar:

So Wagner wirft seine Medaille ins Publikum, ich habe sie......was ist sie Wert ? #Pokalfinale #FCBSGE pic.twitter.com/VCKJQ34gXC — Marcus Watch (@Der_alles_seher) 19. Mai 2018

Zuvor hatten die Münchner nicht nur das Match verloren, sondern auch Sympathiepunkte eingebüßt. Streitpunkt: Die Spieler standen nicht Spalier für den Sieger. Jupp Heynckes entschuldigte sich sogar.

Jogi und Wagner verpassen sich knapp

Die erhoffte Bayern-Party blieb angesichts der Pleite aus. Bereits um 1.50 Uhr kehrte Sandro Wagner mit Frau Denise zurück ins Mannschaftshotel. Seinem nächsten Albtraum sollte der Angreifer nur knapp entgehen. Elf Minuten vorher spazierte noch Bundestrainer Joachim Löw durch die Hallen des Hotels, schreibt dieBild.

cen