Ticker: Bayern startet in Freiburg aus der Winterpause

München - Der FC Bayern eröffnet am Freitagabend das Fußballjahr 2017 für die Bundesliga. Gegen Freiburg soll die Herbstmeisterschaft gesichert werden. Der Live-Ticker.

SC Freiburg - FC Bayern -:- (Anpfiff: Freitag, 20.30 Uhr, Schwarzwald-Stadion)



SC Freiburg: FC Bayern München:

Bank: Tore: Schiedsrichter:

Vorbericht

Was war das für ein letztes Spiel vor der Winterpause: Mit einem klaren 3:0-Sieg fegte der FC Bayern seinen ärgsten Verfolger RB Leipzig aus der Arena und konnte somit auf Platz eins überwintern. Doch dies bedeutet nicht, dass die Münchner auch Herbstmeister sind. Schließlich wird dieser inoffizielle Titel erst nach der Hinrunde vergeben - und die ist nach dem 17. Spieltag vorbei. Der Terminkalender in der laufenden Saison besagt aber: Dieser findet erst in 2017 statt.

Für den FC Bayern ist deswegen das erste Pflichtspiel im neuen Jahr gleichzeitig das letzte Spiel der Hinrunde. Und in diesem wollen die Roten die Herbstmeisterschaft endgültig in trockene Tücher bringen. Der Gegner ist allerdings ein ziemlich unangenehmer: Denn neben dem fast schon traditionellen Stotterstart aus der Winterpause hatte der FCB mit dem SC Freiburg in der Vergangenheit immer wieder mal Probleme. Beim bislang letzten Aufeinandertreffen setzte es für die Münchner am 16. Mai 2015 gar eine 1:2-Niederlage. Dazu kamen von Freiburger Seite vor dem Spiel auch schon einige durchaus selbstbewusste Töne in Richtung München.

Nichtsdestotrotz ist der Rekordmeister bei seinem Auswärtsspiel im Schwarzwald-Stadion natürlich auf dem Papier der Favorit. Erst recht, weil Arturo Vidal wieder fit ist und auch Kingsley Coman nach seiner Knie- und Sprunggelenksverletzung wieder zur Verfügung steht.

Anpfiff im Schwarzwald-Stadion ist am Freitag um 20.30 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

bix/dh