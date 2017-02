So erklärt Manuel Neuer den Liga-Krampf

München - Und wöchentlich grüßt der Bayern-Dusel! Der FCB ist beim Auswärtsspiel in Berlin haarscharf an seiner ersten Niederlage im neuen Jahr vorbei geschrammt.

Bis zur 96. Minute hieß es 1:0 für die Hertha, dann traf Lewy zum 1:1. Es bleibt also dabei: Die Mannschaft von Carlo Ancelotti krampft sich durch die Liga. „Wir wussten, dass es hier schwierig werden würde. Hertha hat eine gute erste Halbzeit gespielt, mit viel Einsatz. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr Druck gemacht“, so das Carlo-Fazit.

Von der Champions-League-Gala unter der Woche gegen den FC Arsenal war am Samstag nichts mehr zu sehen. Liga-Krampf statt Europa-Glanz! Spielerisch braucht der FCB in der Liga scheinbar gar nicht mehr zu überzeugen – der Wille alleine reicht zum Punktesammeln. Wille oder Dusel? Klare Sache für Torwart Manuel Neuer: „In Ingolstadt zwei Last-Minute-Tore, davor in Freiburg und heute wieder eins. Wir glauben daran, dass wir immer ein Tor erzielen können. Die Moral ist da, das merkt man in der Mannschaft. Jeder will und das ist das Zeichen dafür, dass es noch möglich ist, in Schlussphasen das Tor zu erzielen.“ Ohne die Last-Minute-Treffer hätten die Münchner seit dem Rückrundenstart nur acht statt 13 Punkte eingefahren. Den Bayern-Dusel möchte Neuer trotzdem nicht unnötig strapazieren. „Das soll nicht heißen, dass wir für späte Tore eine Garantie haben. Das muss uns bewusst sein“, warnt er seine Kollegen.

Bayern rettet Punkt bei der Hertha - dreimal die Note 5 Zur Fotostrecke

Auch für Thomas Müller war einmal mehr der Bayern-Wille entscheidend. Es sei nichts Neues, dass die Mannschaft einen ausgeprägten Siegeswillen im Gepäck habe. „Wir probieren es immer bis zur letzten Sekunde. Der Charakter der Mannschaft ist überragend. Und wir haben einen Trainer, der sehr viel Erfahrung hat und der auch in die Richtung seine Ansprachen forciert und immer daran glaubt“, lobt Müller.

Video: Bayern treffen in der Nach-Nachspielzeit - Nerven liegen blank

Aber warum tun sich die Bayern in der Liga diese Saison so extrem schwer – auch wenn die Punkteausbeute stimmt? Neuer erklärt den Liga-Krampf so: „Die Bundesliga-Mannschaften können sich gut auf uns einstellen. Sie machen uns das Leben schwer, wenn sie die Räume eng machen!“ Was der Welttorhüter meint: Während vermeintlich namhafte Teams in der CL selber das Spielgeschehen mit viel Ballbesitz bestimmen wollen, beschränken sich die Liga-Kontrahenten in erster Linie aufs disziplinierte Verteidigen. Dann hat es die FCB-Offensive um Arjen Robben schwer, in freie Räume zu stoßen.

War auch in Berlin so, wie Neuer erklärte: „Pal Dardai weiß, dass man die Räume eng halten muss, wenn der FC Bayern kommt.“

Für Ärger bei den Hertha-Verantwortlichen sorgte übrigens die Entscheidung von Schiedsrichter Patrick Ittrich, die fünfminütige Verlängerung noch einmal um 30 Sekunden zu verlängern – im Nachhinein zu Gunsten des FCB. Für Thomas Müller völlig zu Recht: „Die Krämpfe rund um die 60. Minute ohne Englische-Wochen-Belastung sind dann doch etwas auffällig gewesen.“

Manuel Bonke/Video: snacktv