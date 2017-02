So witzig verulkt der Postillon das Bayern-Spiel gegen Hertha 

Berlin - Die Bayern glichen am vergangenen Samstag beim Gastspiel in Berlin spät zu 1:1 aus. Das wurmte die Hertha-Verantwortlichen. Jetzt melden sich die Satire-Könige des „Postillion“ zu Wort - und verulken das Spiel.

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Nach dem späten Bayern-Ausgleich zum 1:1 durch Robert Lewandowski ärgerten sich Berlins Verantwortliche über die - aus ihrer Sicht unberechtigt lange - Nachspielzeit, die Schiedsrichter Patrick Ittrich vor dem Bayern-Ausgleich angeordnet hatte.

Später Siegtreffer der Bayern - am Montag

Das Satire-Portal Postillon nimmt die Hertha jetzt auf die Schippe. Geht es nach ihm, kommt es noch dicker für die Berliner: „Soeben hat Robert Lewandowski die Partie gegen Hertha BSC per Kopfball zum 2:1 in der 2697. Minute für die Münchner entschieden“, heißt es in einem Artikel. Und weiter: „Zum Anstoß für Hertha kam es nicht mehr. Unmittelbar nach dem Treffer pfiff Referee Patrick Ittrich am Montag um 12:12 Uhr die Partie ab.“

