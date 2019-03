Sommer-Trainingslager des FC Bayern: Erster Spielort bekannt

Auch vor der Saison 2019/2020 wird der FC Bayern einige Tage in Übersee verbringen. Das Reiseland war bereits bekannt, nun gibt es erste Details, wohin es Niko Kovac zieht.

Update vom 19. März 2019:

Der FC Bayern München wird im Rahmen seiner USA-Reise im kommenden Sommer eines seiner Spiele im Stadion der Kansas City Chiefs aus der National Football League (NFL) bestreiten. Dies sagte Clark Hunt, Besitzer und Klub-Chef der Chiefs, in

Bild

. Der diesjährige Super-Bowl-Finalist um Quarterback Patrick Mahomes spielt im 76.000 Zuschauer fassenden Arrowhead Stadium.

Die Familie Hunt ist auch Eigentümerin des Fußball-Profiklubs FC Dallas aus der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS), mit dem der deutsche Rekordmeister eine Kooperation unterhält. In Kansas City spielt der MLS-Klub Sporting, bis 2006 ebenfalls im Besitz der Hunts, seitdem geführt von einer Investorengruppe.

Für den FC Bayern ist es im Sommer bereits die vierte Reise in die USA seit 2014. Die Spielorte und den Zeitraum wollen die Münchner erst am 27. März bekanntgeben.

Sommer-Trainingslager des FC Bayern: Reiseziel steht fest

München - Der FC Bayern geht in die USA - während der Vorbereitung auf die kommende Saison werden sich die Roten ihren Fans im Land der unbegrenzten Möglichkeiten präsentieren. Es wird die vierte Audi Summer Tour in die Staaten sein. Im Rahmen dieser Reise nimmt das Team von Trainer Niko Kovac auch wieder am International Champions Cup teil - hochkarätige Gegner sind also garantiert. Auf welche Klubs der FC Bayern dann trifft, wo gespielt wird und von wann bis wann sich der Rekordmeister in Übersee aufhalten wird, soll am 27. März bekannt gegeben werden.

Bereits im vergangenen Sommer - während der ersten Vorbereitung unter Kovac - war der FCB-Tross in die USA gereist. Damals standen Partien in Philadelphia und Miami an, die Roten bezwangen Paris St. Germain vor der Abreise mit 3:1, mussten sich jedoch Juventus Turin mit 0:2 und Manchester City mit 2:3 geschlagen geben. Das genügte nur für Platz 13 im 18 Teams umfassenden Feld. Den Titel sicherte sich Tottenham Hotspur. Damals hatten die Bayern wegen der WM 2018 jedoch auf zahlreiche Stars verzichten müssen.

Sommer-Trainingslager 2019/20 des FC Bayern: Schon 2014 und 2016 in den USA vorbereitet

Bislang waren die Münchner immer im Zwei-Jahres-Rhythmus in die USA aufgebrochen. 2014 wurde in New York und Portland gespielt, 2016 in Chicago, Charlotte und erneut im „Big Apple“, wo zuvor schon ein eigenes FCB-Büro eröffnet worden war. In einem Clip mit dem aus den USA verpflichteten Alphonso Davies, den Spaniern Javi Martinez und Thiago, sowie dem Kolumbianer James Rodriguez, dem aus Portugal stammenden Renato Sanches und Kingsley Coman aus Frankreich stimmt der Klub auf die USA-Tour ein. Verkündet würde diese im Presseraum stilecht von Martinez.

Im Sommer heißt es beim FC Bayern wieder: Heading to America!



Gegen wen, wann und wo gespielt wird, erfahrt ihr am 27. März! #VisitingFriends #AudiFCBtour #FCBayern pic.twitter.com/iCEFJdXcHL — FC Bayern München (@FCBayern) 8. März 2019

Sommer-Trainingslager 2019/20 des FC Bayern: BMW löst Audi offenbar als exklusiver Partner des FC Bayern ab

Als Sponsor des Trainingslagers tritt also ein weiteres Mal Audi auf. Die Zusammenarbeit zwischen dem Autobauer und dem FC Bayern neigt sich jedoch dem Ende zu. Spätestens 2025 wird BMW die Ingolstädter als exklusiver Partner ablösen. Der Deal soll den Roten 800 Millionen Euro bescheren.

