Bayern-Star Goretzka stichelt gegen DFB-Chefkoch

FC-Bayern-Profi Leon Goretzka postet sein Essen und lästert über Starkoch Anton Schmaus © instagram.com/leon_goretzka

Wer kann besser kochen: Leon Goretzka oder der Koch der Nationalmannschaft und Sterne-Gastronom Anton Schmaus? Der Bayern-Star sorgte mit seinem Essen für Lacher.

München/Regensburg - Man sieht eine Pfanne, in der zwei Spiegeleier, in Scheiben geschnittene Champignons, Zwiebeln und offenbar vegetarische Nuggets (oder doch welche aus Fleisch?) brutzeln. Das war das Menü, das Goretzka sich an seinem trainingsfreien Tag in die Pfanne haute und das Bild bei Instagram für seine 2,3 Millionen Follower in einer Story postete. Sein Kommentar dazu: „I see you“.

Leon Goretzka präsentiert Menü aus Eiern, Zwiebeln, Champignons und Nuggets

Anton Schmaus, Chefkoch der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, in einer Lagerhalle. © Felix Müschen/dpa

Wen er damit offnebar gemeint hatte, deutet Gotezka einen Tag später mit einem kurzen Reel an, das er am Dienstag bei Instagram nachschob: In dem kurzen Video macht der Bayern-Star eine „Pst“-Bewegung. Der Kommentar dieses Mal: „„An all die und allen voran Anton Schmaus, die sagen, die Kombi geht nicht.“

DFB-Koch ist ein Michelin-Sterne-Gastronom

Das 800 Jahre alte Goliathhaus in Regensburg © Koppi2 Wikipedia

Was Schmaus zu der Kombi sagt? Seit Juni 2014 führt der gebürtige Niederbayer das Restaurant Storstad (schwedisch für Großstadt) im historischen Regensburger Goliathhaus. Das wurde 2015 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet und bekam im renommierten Gault-Millau-Gastroführer 17 Punkte. Ob sich die Goretzka-Pfanne demnächst auf der Speisekarte des Gourmettempels schleichen wird, darf dahin gestellt sein.