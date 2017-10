Vor Wochen der Wahrheit: Heynckes präsentiert seine Mängelliste

Für den FC Bayern beginnt nach dem Sieg beim HSV der heiße Herbst. In den kommenden beiden Wochen können die Weichen auf Titel gestellt werden. Doch noch läuft längst nicht alles rund.

Hamburg - Der Perfektionist Jupp Heynckes arbeitete eine ziemlich lange Mängelliste geduldig ab. "Behäbig, unpräzise, ohne Spielrhythmus oder Harmonie" habe seine Mannschaft zeitweise gespielt, sagte der Trainer von Bayern München nach dem schmucklosen 1:0 (0:0) beim Hamburger SV. Vor den Topduellen mit RB Leipzig hatte sich der Rekordmeister einen spielerischen Rückfall geleistet, der an die Auftritte unter Vorgänger Carlo Ancelotti erinnerte.

Heynckes war dennoch weit davon entfernt, in allzu große Besorgnis zu verfallen. "Ich bin natürlich ein gewisses Risiko eingegangen", sagte der 72 Jahre alte Chefcoach, der längst Leipzig im Sinn hatte. In weiser Voraussicht schonte er Topstars wie Jerome Boateng, Joshua Kimmich oder Thiago weitgehend, um ihnen für die ersten echten Kraftproben neue Frische zu schenken.

Zweimal binnen drei Tagen gegen Leipzig

Das Programm der Bayern in den kommenden beiden Wochen hat es in sich. Am Mittwoch steht zunächst das Zweitrundenduell im DFB-Pokal (20.45 Uhr/bei uns im Live-Ticker) bei den aufstrebenden Leipzigern an, ehe RB am Samstag Liga-Gast in München ist (18.30 Uhr/bei uns im Live-Ticker). "Leipzig hat unheimlich viel Qualität", sagte Weltmeister Mats Hummels: "Uns erwartet ein sehr intensives Spiel, sehr intensives Gegenpressing, man muss sehr wach sein, schnell denken. Das wird ein richtig geiles Spiel."

Danach wollen die Münchner in der Champions League bei Celtic Glasgow die Weichen Richtung Achtelfinale stellen, bevor Borussia Dortmund in der Bundesliga zum Klassiker bittet. "Das werden Hammer-Gegner und zwei Wochen, die es in sich haben", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Fehlen wird dabei womöglich Thomas Müller, der sich kurz nach seiner Einwechslung und der Torvorlage am rechten Oberschenkel verletzte.

+ Nur zweiter Sieger: Kingsley Coman (r.) hat gegen Hamburgs Douglas Santos das Nachsehen. © AFP

Heynckes weiter mit makelloser Bilanz

Heynckes zeigte sich zufrieden, die kniffligen Aufgaben mit einer makellosen Bilanz angehen zu können. Nach drei Partien seit der Rückkehr des Triple-Gewinners stehen in der Bundesliga und Königsklasse neun Punkte und 9:0 Tore zu Buche. Der FCB sitzt dem BVB wieder dicht im Nacken, ist punktgleich mit dem Rivalen.

Die "Schwerstarbeit" in Hamburg lieferte Heynckes, der den hochkarätigen Konkurrenzkampf in seinem Team moderieren muss, dennoch viel Stoff zum Grübeln. Der "zweite Anzug", der für die hohen Ziele unbedingt gebraucht wird, sitzt noch nicht perfekt. Offensivstar James nutzte seine Bewährungschance nicht, 41-Millionen-Mann Corentin Tolisso machte es deutlich besser.

Bayern mehr als eine Hälfte in Überzahl

Nach einem Patzer von Mergim Mavraj nutzte der Franzose die erste echte Chance zu Beginn des zweiten Durchgangs aus kurzer Distanz zum Siegtreffer (52.). Die Bayern spielten zu diesem Zeitpunkt bereits in Überzahl, nachdem Schiedsrichter Marco Fritz den Hamburger Gideon Jung nach einer harten Grätsche gegen den agilen Kingsley Coman mit Rot vom Platz geschickt hatte (39.). Auch in Unterzahl wehrten sich die leidenschaftlichen Hanseaten im 105. Nord-Süd-Duell weiter nach Kräften.

Für Arjen Robben war es damit die perfekte Vorbereitung auf den Leipzig-Schlager. "Es wird ein schweres Spiel", sagte der Niederländer: "Und wir wissen, dass wir es besser machen müssen."

sid

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!