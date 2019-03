Ticker: FC Bayern stolpert beim SC Freiburg und rutscht in der Tabelle ab

Der FC Bayern München verpasst mit dem Remis gegen den SC Freiburg die Chance, im Meisterschaftskampf weiter Druck auf den BVB ausüben - der Ticker.

+++ WICHTIG +++ Leider konnten wir diesen Live-Ticker zwischenzeitlich nicht weiterführen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

SC Freiburg - FC Bayern München 1:1 (1:1), Samstag, 15.30 Uhr

SC Freiburg: Schwolow – Stenzel, Schlotterbeck, Heintz, Günter – Frantz, Höfler, Abrashi, Grifo – Haberer – Höler Bank: Frommann, Gulde, Niederlechner, Waldschmidt, Terrazzino, Gondorf, Okoroji FC Bayern München: Ulreich – Kimmich, Hummels, Boateng, Rafinha – Thiago, Goretzka – Müller, James, Coman - Lewandowski Bank: Früchtl, Süle, Ribéry, Martínez, Gnabry, Sanches Tore: 1:0 Höler (3.) 1:1 Lewandowski (22.) Schiedsrichter: Christian Dingert

+++ Nochmals die Entschuldigung an dieser Stelle: Wegen eines Brands im Pressehaus konnte der Live-Ticker ab der 26. Minute nicht weitergeführt werden.

+++ WICHTIG +++ Leider konnten wir diesen Live-Ticker zwischenzeitlich nicht weiterführen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

90.+3 Minute: Abpfiff im Schwarzwald-Stadion. Der FC Bayern holt beim SC Freiburg lediglich einen Punkt - und rutscht durch den Sieg der Dortmunder über Wolfsburg auf Platz zwei in der Tabelle. Die Bayern hatten gegen die teilweise höchst mutig aufspielenden Freiburger zu kämpfen. Nach dem frühen Führungstreffer durch Lucas Höler (3.) gelang Robert Lewandowski in der 22. Minute der Ausgleich zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel drängten die Münchner zwar auf einen Führungstreffer - doch der wollte einfach nicht gelingen. Am Ende trennte sich die Elf von Niko Kovac mit einem 1:1 von den Freiburgern.

26. Minute: Gute Freistoßsituation für die Gäste auf der rechten Seite nach einem Foul von Günter an Müller. Günter sieht dafür Gelb. James tritt den Standard und findet Hummels, aber dessen Kopfball geht links am Tor vorbei.

22. Minute: Toooooooooooooor für die Bayern! Lewandowski macht den Ausgleich zum 1:1!! Nach einer Ecke nutzen die Roten die Unordnung der Gastgeber aus - Goretzka legt clever auf Lewy ab, der sich einmal dreht und Schwolow per Seitfallzieher überwindet! Klasse Tor!

18. Minute: Riesenchance für Freiburg, um die Führung weiter auszubauen! Der SC kommt in Person von Kapitän Frantz nach einem schnellen Konter im Strafraum zum Abschluss, doch Boateng kann gerade noch auf der Linie klären - Ulreich wäre geschlagen gewesen.

13. Minute: Der Rekordmeister hat bisher enorme Probleme, ins Spiel zu finden. Die Breisgauer dagegen sind extrem nah an den Gegenspielern und stören die Roten bereits im Spielaufbau. Immerhin gab es für Lewandowski eine gute Torchance: Müller schickte eine Flanke an den Fünfmeterraum, doch der Pole kam ein Schritt zu spät und erwischte den Ball nicht mehr.

10. Minute: Der SC hier weiter am Drücker - Frantz kommt im Elfer der Bayern zum Abschluss, doch sein Flachschuss geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

6. Minute: Die Roten weiter unter Druck - Hummels wird nach einer Grätsche gegen Höler mit der Gelben Karte verwarnt. Da hatte der Verteidiger den langen Ball von Schwolow unterschätzt. Die Bayern wirken ob des Temps der Freiburger komplett überfordert. Der anschließende Freistoß von Grifo geht allerdings weit über den Kasten von Ulreich.

3. Minute: Tor für Freiburg! 1:0 für den Sportclub! Da hat die Bayern-Abwehr aber mal geschlafen. Eine Flanke erreicht Höler auf Höhe des Elferpunkts - der Stürmer trifft den Ball genau richtig und köpft zum 1:0 ein.

1. Minute: Es kann losgehen - Schiri Christian Dingert hat die Partie freigegeben!

SC Freiburg gegen FC Bayern: Roten müssen auf Neuer und Alaba verzichten

15.24 Uhr: Die Bedingungen in Freiburg sind perfekt! In wenigen Minuten geht es los!

15.10 Uhr: In rund 20 Minuten ist Anpfiff in Freiburg! Wir sind bereit!

14.42 Uhr: Das Hinspiel in München endete bekanntlich 1:1 - die Tore fielen erst sehr spät: Gnabry hatte die Bayern in der 80. Minute in Führung gebracht, ehe Holer für Freiburg kurz vor Schluss (89.) den Ausgleich erzielen konnte.

14.21 Uhr: Wer noch nicht genau weiß, wie es ins Freiburger Schwarzwald-Stadion geht, der dürfte über diese Hilfe dankbar sein.

14.18 Uhr: Für Neuer und Alaba rücken logischerweise Ulreich und Rafinha in den Kader - beide werden gegen Freiburg starten. Und sonst liest sich die Aufstellung der Roten heute so: Ulreich – Kimmich, Hummels, Boateng, Rafinha – Thiago, Goretzka – Müller, James, Coman - Lewandowski.

14.05 Uhr: Vor dem Auswärstspiel beim Sportclub gab der FC Bayern via Twitter bekannt, dass sowohl Manuel Neuer als auch David Alaba für das heutige Spiel nicht im Kader stehen. Neuer fehlt wegen muskulären Problemen in der linken Wade und Alaba wegen muskulären Problemen im Oberschenkel.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Gastspiel des FC Bayern beim SC Freiburg! Wir begleiten die Partie im Live-Ticker und versorgen Sie mit allen wichtigen Infos.

FC Bayern vor Duell gegen Freiburg: Robben fällt weiter aus

München/Freiburg - Es kam, wie es kommen musste. Als der FC Bayern am Donnerstag im prallgefüllten Medienraum an der Säbener Straße die Medienvertreter zum Pressetalk vor dem Auswärtskick beim SC Freiburg lud, da bedurfte es schon den mehrmaligen Hinweis von Pressesprecher Dieter Nickles, doch bitte dann auch irgendwann mal Fragen zu dem anstehenden Spiel zu stellen. Und als dann wirklich die letzte Frage zum Münchner Rekordtransfer Lucas Hernandez gestellt wurde, war die Pressekonferenz auch fast schon wieder vorbei. So sehen Sie das Spiel SC Freiburg gegen FC Bayern live im TV und im Live-Stream.

Niko Kovac war dennoch sichtlich bemüht, den Fokus auf die Partie am Samstag zu legen und sprach von einem „sehr, sehr schwierigen Gegner“, der „sehr euphorisch Fußball spielt“ und es den gastierenden Mannschaften schwer macht. Ein Blick auf die Heimstatistik der Freiburger verrät, dass es sich bei der Aussage des Bayern-Trainers nicht nur um eine typische Trainer-Floskel handelt. Von den letzten zehn Heimspielen gingen die Breisgauer nur zweimal als Verlierer vom Platz - zuletzt holte der Sportclub Zuhause zwei überzeugende Siege gegen Berlin (2:1) und Augsburg (5:1).

Um im engen Meisterschaftsrennen auf die am Samstag parallel spielenden Dortmunder weiter Druck auszuüben, braucht es einen Sieg für die Bayern. Hierfür kann Kovac personell fast aus dem Vollen schöpfen: einzig Arjen Robben und Corentin Tolisso werden sicher ausfallen. Das Spiel von Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg wird live im TV und im Live-Stream übertragen.

