Nach fiesem Tritt: Brazzo und Kimmich sorgen mit Aussagen für Kopfschütteln - Top-Schiri urteilt knallhart

Der FCB ist jedes Jahr unter den fairsten Mannschaften der Bundesliga. Das gilt auch für Dortmund, aber was sich Reus und Wolf letze Saison geleistet haben, das war glatt rot. Was wurden Ribery und Coman gefoult und da gabs nicht immer gelb. Im Übrigen hat Sancho in dieser Situation versucht, Zeit zu schinden und hat dieses Foul, das nicht mehr als gelb war, provoziert.