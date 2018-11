„Was ein Idiot“: Szene von Ribéry bringt Fans auf die Palme

Der FC Bayern hält den Kurs aufs Achtelfinale der Champions League. Doch das Ergebnis der Münchner gegen Athen geriet wegen einer Szene von Franck Riberý in den Hintergrund.

München - Es war wahrlich keine Glanzvorstellung, die der FC Bayern am Mittwochabend in der heimischen Allianz Arena gegen AEK Athen zeigte. Dennoch reichte es für die Münchner zu einem 2:0-Sieg (Ticker zum Nachlesen) gegen die Gäste aus Griechenland. Die Szene des Spiels war allerdings keines der beiden Tore von Robert Lewandowski, sondern eine Aktion von Franck Ribéry.

In der zweiten Halbzeit war der Franzose plötzlich in Rage geraten und hatte mit einer ausladenden Geste und breiter Brust einen Schlag gegen den AEK-Spieler Konstantinos Galanopoulos angedeutet. Der Grieche wiederum geriet daraufhin ins Straucheln und fiel in Leon Goretzka hinein. Der Bayern-Star blieb danach zunächst auf dem Boden liegen.

„Was ein Idiot“: Fans regen sich über Franck Ribéry auf

Eine Szene, die den Fußball-Fans alles andere als gefiel. Auf Twitter liefen die Fans Sturm. „Ribéry mit dem angedeuteten Schlag, was ein Idiot“, twitterte ein User sichtlich angefressen über die unschöne Aktion. „Hauptsache, Ribéry foult und verletzt fast seinen eigenen Mitspieler ...“, regte sich ein anderer auf.

Ribery mit dem angedeuteten Schlag, was ein Idiot. #FCBAEK — Sebastian (@El_Schock) 7. November 2018

Hauptsache Ribéry foult und verletzt fast seinen eigenen Mitspieler... #FCBAEK — Laura (@xoLauraxo19) 7. November 2018

FC Bayern: Auch Leistung von Franck Ribéry überzeugte User nicht

Doch nicht nur dieser Moment stieß den Fans sauer auf, sondern auch die spielerische Leistung des Franzosen auf der linken Seite. „Ribéry ist mehr als nutzlos“, schimpfte ein Nutzer. Und ein weiterer monierte: „Es wird Zeit, dass Bayern sich nach einem Ribéry-Nachfolger umschaut. Der gewinnt ja nicht einen Zweikampf.“

Was spielt Ribéry heute eigentlich? #FCBAEK — Andreasson ‍ (@bierguru_85) 7. November 2018

#FCBAEK get Ribery the fuck outta there asap. — (@nyonyadyana_) 7. November 2018

Kovac könnte einfach mal Shabani für Ribery bringen #FCBAEK — Christan Scheithauer (@heithauer) 7. November 2018

Es wird Zeit das #Bayern sich nach einem Ribery Nachfolger umschaut! Der gewinnt ja nicht einen Zweikampf. #FCBAEK — Wilhelm (@willib1107) 7. November 2018

Und Bayern-Trainer Niko Kovac? Der zeigte sich nach dem Spiel in Bezug auf die Leistung Franck Ribérys diplomatisch.„Die rechte Seite war aktiver“, gab der Coach zu - um dann anzufügen: „Aber wir sind eine Mannschaft und müssen alle mehr machen.“