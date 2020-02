„Traum endlich wahr geworden“: Bayern-Fan Anne (18) ließ sich Tattoo mit Widmung ihres Idols stechen

Bayern-Fan Anne hat sich einen Traum verwirklicht. Die 18-Jährige trägt ein von ihrem Lieblingsspieler kreiertes Tattoo auf dem Bauch. Jetzt hofft sie, es ihrem Idol auch zeigen zu können.

München - Diese Fan-Liebe geht unter die Haut! Seit einer Woche trägt Bayern-Fan Anne (18) aus Hamburg die magischen drei Worte auf der Haut - Mia san mia. Doch damit nicht genug: die Vorlage dafür lieferte nicht irgendwer, sondern ihr Lieblingsspieler Mats Hummels (31).

„Es fühlt sich wirklich gut an, weil mein Traum jetzt endlich wahr geworden ist“, sagte Anne der tz. Dabei schien die Aktion im Sommer 2019 schon gescheitert, als Hummels den FC Bayern verlassen hatte und zum BVB zurückgekehrt war. Doch Anne gab nicht auf, schrieb ihr großes Idol bei Twitter an - und Hummels antwortete.

+ Hat das Bayern-Trikot bereits zum zweiten Mal abgelegt: Mats Hummels steht seit Sommer 2019 wieder bei Borussia Dortmund unter Vertrag. © AFP / CHRISTOF STACHE

Bayern-Fan Anne: Bei Besuch im BVB-Teamhotel auf Hummels getroffen

Am 9. November kam es noch besser: Anne nutzte das Dortmunder Gastspiel in München für einen Besuch des BVB-Teamhotels. Wie es der Zufall wollte, tauchte Hummels in der Lobby auf. Anne bekam die Gelegenheit für ein paar Fotos und, viel wichtiger, ihren so sehnlich erwarteten Schriftzug. Mit dem ging’s nach dem 18. Geburtstag zum Tätowierer, jetzt trägt Anne auf der linken Bauch-Seite die Hummels-Handschrift.

+ Das Tattoo mit Widmung. © fkn

Sie erklärt: „Bisher habe ich nur Positives über das Tattoo gesagt bekommen, nur Mats hat es leider noch nicht gesehen. Ich hoffe aber, dass sich das noch ändert.“ Der Tätowierer kannte sich mit Fußball-Tattoos - in Hamburg vor allem HSV und St. Pauli - natürlich aus, ein so prominenter Schriftzug war aber auch für ihn neu. Anne: „So etwas hatten die tatsächlich noch nicht erlebt.“

