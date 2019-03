Schock für Thomas Müller! Deshalb fehlte der Bayern-Star im Training

Zwei Tage vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool fehlten gleich mehrere Bayern-Stars im Training. Bei Thomas Müller war der Grund ein trauriger.

München - Alle Augen beim FC Bayern sind auf Mittwoch gerichtet, wenn der FC Liverpool in München gastiert und die Entscheidung fällt, wer ins Viertelfinale der Champions League einziehen wird. Thomas Müller wird dann leider nicht mithelfen können, weil er das zweite Spiel seiner Sperre absitzt, die er wegen der Roten Karte aus dem letzten Gruppenspiel des Rekordmeisters bei Ajax Amsterdam aufgebrummt bekam.

Am Montag fehlte der Offensivmann sogar im Training der Bayern, allerdings aus einem anderen, traurigen Grund. Wie die Bild berichtet nahm Müller am Montag an der Trauerfeier seiner verstorbenen Oma Erna Burghart teil. Sie starb bereits am vergangenen Dienstag, den 5. März 2019, im Alter von 90 Jahren.

Trauriger Tag 5. März: Müller bekam zwei schlechte Nachrichten

Besonders bitter: An dem Tag erfuhr Müller außerdem von Jogi Löw, dass er zukünftig nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert werden wird. Dabei wird ihn der Verlust seiner geliebten Großmutter wohl deutlich schwerer getroffen haben, als seine Ausbootung durch den Bundestrainer, zu der sich Müller in den sozialen Medien kritisch geäußert hat.

2010 wurde deutlich, wie eng das Verhältnis zwischen Müller und seinen Großeltern ist. Nach dem 4:1-Sieg im WM-Achtelfinale gegen England grüßte der 29-Jährige diese live im TV. Zu seinem schweren Verlust hat sich Müller bisher nicht geäußert.

sh