Vor Jahres-Schlussspurt in der Liga: Diese Forderung stellt Müller 

Mit Rückstand auf die Tabellenspitze geht der FC Bayern die letzten Bundesligaspiele des Jahres an. Für Thomas Müller ist die Marschroute in den kommenden Wochen daher klar.

München - Wenn die Bayern nach der Länderspielpause am Samstag gegen Düsseldorf (ab 15.30 Uhr bei uns im Live-Ticker) den Bundesliga-Spielbetrieb wieder aufnehmen, lässt sich ein Blick auf die Tabelle nicht vermeiden. Dort rangiert der Rekordmeister mit 20 Punkten nach wie vor nur auf Platz fünf, hinter den Mannschaften aus Frankfurt (20), Leipzig (22), Gladbach (23) und Spitzenreiter Dortmund (27). Sechs Liga-Spiele stehen der Mannschaft von Niko Kovac noch bevor, erst dann geht es in den Weihnachtsurlaub. Und einer hat schon einen genauen Plan für die Zeit bis zur Winterpause vor Augen: Thomas Müller!

Der Vizekapitän hat im Gespräch mit der tz eine klare Marschroute ausgegeben, damit es für ihn und seine Mitspieler doch noch eine schöne Bescherung am 24. Dezember gibt: „Grundsätzlich geht es für uns darum, bis Weihnachten wirklich Punkte zu sammeln. Punkte sammeln und dann müssen wir natürlich schauen, was die Konkurrenten, die knapp vor uns liegen - oder eben Dortmund - machen. Wenn wir bis Weihnachten alle Spiele gewinnen, kann es ganz ordentlich aussehen. Aber das haben wir nicht selbst in der Hand.“

Lesen Sie auch: Neuzugang Davies mit erstem Training beim FC Bayern - Lazarett lichtet sich

FC Bayern könnte mit 38 Punkten in Winterpause gehen

Sieg-Befehl von Müller!

Heißt: Wenn die Münchner bis Heiligabend alle Spiele gewinnen, hätten sie 38 Punkte. Zum Vergleich: Vergangene Saison hatten sie zur gleichen Zeit 41 Zähler, also drei Pünktchen mehr auf dem Konto. Damals hieß der Tabellen-Zweite Schalke 04 - mit 30 Punkten. Sollte die Konkurrenz in dieser Zeit patzen, dann wären die Roten zur Stelle.

Dass der FCB aktuell auf Schützenhilfe anderer Vereine angewiesen ist und nicht mehr alles selbst in der Hand hat, weiß auch Arjen Robben. Der Holländer verkündete erst kürzlich im Sportschau-Club: „Wir dürfen derzeit gar nicht von Titeln reden, denn dafür sind wir einfach nicht gut genug.“ Wenn die Münchner allerdings die Kurve wieder kriegen würden, könne die Mannschaft sehr wohl vieles erreichen, glaubt der Wembley-Held.

Lesen Sie auch: Satire-Song über FC Bayern wird zum Klickhit im Internet - „FCB tut nur noch weh“

„Haben mit uns selbst zu kämpfen“

Den Robben-Klartext interpretiert Müller gegenüber der tz so: „Was Arjen meint, ist, dass wir nicht über die anderen sprechen sollten, sondern wir müssen unsere Spiele gewinnen. Darum geht es jetzt erst einmal. Da haben wir, ob wegen Verletzungen oder sonst was - eben auch gerade mit uns selbst zu kämpfen. Es läuft gerade nicht wirklich glücklich und dementsprechend müssen wir da den Bock umstoßen. Natürlich versuchen wir das schon seit längerer Zeit.“

Sollte es Mannschaft und Trainer nicht gelingen, den Sieg-Befehl von Müller bis Weihnachten in die Tat umzusetzen und der Abstand zur Liga-Spitze gar noch größer werden - dann ist es an der Säbener Straße alles andere als eine staade Zeit.

Lesen Sie auch: Vier Spieler angeblich auf Streichliste des FC Bayern, drei weitere wackeln - was ist dran?

Manuel Bonke