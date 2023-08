FC Bayern jubelt: Tuchels verheißungsvolle Worte zu Neuer und Müller

Von: Marius Epp

Der FC Bayern hat wohl bald ein altbewährtes Duo wieder: Thomas Tuchel hat erfreuliche Nachrichten zu Manuel Neuer und Thomas Müller.

München – Jede Mannschaft braucht Führungsspieler – dem FC Bayern fehlen momentan zwei davon: Manuel Neuer und Thomas Müller konnten zuletzt aus unterschiedlichen Gründen nicht mitmischen. Müller plagte die Hüfte, Neuer brach sich im Winter das Bein. Jetzt sieht es bei beiden aber wieder gut aus.

Manuel Peter Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter 37 Jahre), Gelsenkirchen Verein: FC Bayern München Position: Torwart Letztes Spiel für den FC Bayern: 12. November 2022 gegen Schalke 04

Tuchel verkündet Müller-Comeback: „Thomas ist zurück“

Bayern-Trainer Thomas Tuchel brachte zur Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen gute Nachrichten gleich im Doppelpack mit. Die erste: Müller steht in Bremen wieder im Kader. „Thomas ist zurück. Er hat komplett mit der Mannschaft trainiert“, sagte Tuchel am Donnerstagnachmittag.

Auch Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting ist wieder fit, nachdem er große Teile der Vorbereitung verpasst hatte. Angeschlagen sind hingegen Bouna Sarr, Serge Gnabry und Noussair Mazraoui, wie Tuchel den Journalisten verriet. „Sie sind ein bisschen fraglich“, sagte er.

Thomas Tuchel freut sich auf die Rückkehr seiner Führungsfiguren Thomas Müller und Manuel Neuer. © Imago/Sven Simon/Laci Perenyi

Hoffnung beim FC Bayern: Neuer-Entwicklung „sehr positiv“

Tuchels zweite gute Nachricht wird die Fans des FC Bayern allerdings besonders freuen: Beim langzeitverletzten Manuel Neuer geht es voran. Der Kapitän hatte sich jüngst einem weiteren operativen Eingriff unterzogen, der anscheinend Wirkung gezeigt hat. „Der Eingriff bei Manu wirkt sehr positiv“, teilte Tuchel die frohe Botschaft.

Mehr noch: „Die Prognose für den Wiedereinstieg hat sich deutlich verkürzt. Ich habe ihn trainieren sehen. Das, was ich gesehen habe, war sehr beeindruckend. Wir rechnen in den nächsten Wochen mit seinem Wiedereinstieg“, so Tuchel. Nach den eher weniger positiven Meldungen der vergangenen Wochen scheint es beim Kapitän nun tatsächlich bergauf zu gehen.

Weil es bei Neuer gut aussieht: Verwirft der FC Bayern seine Torhüter-Pläne?

Die Fortschritte bei Neuer haben natürlich Auswirkungen auf die Torwart-Planungen des FC Bayern. Ob noch ein neuer Keeper kommt, ist unklar – zuletzt ging die Tendenz eher zum Nein. tz-Informationen zufolge ist es möglich, dass man zunächst voll auf Sven Ulreich vertraut.

Tuchel stellte aber auf der Pressekonferenz klar: „Wir sind nach wie vor dran und versuchen, einen Torhüter zu verpflichten.“ Ein paar Tage haben die Münchner im Transferfenster auch noch Zeit. Klar ist: Ginge es nach Manuel Neuer, wäre die Suche sicher schnell beendet. (epp)