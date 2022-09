FC-Bayern-Krise: Salihamidzic nennt Details aus Nagelsmann-Gespräch

Von: Antonio José Riether

Der FC Bayern München steckt aktuell in der Krise. Nach der Länderspielpause soll nach vier sieglosen Bundesliga-Auftritten wieder ein Sieg her.

Die Augsburg-Niederlage verschärfte die Krise beim FC Bayern München

verschärfte die Krise beim Während der aktuellen Länderspielpause haben Trainer und Spieler nun viel Zeit zur Aufarbeitung

haben Trainer und Spieler nun viel Zeit zur Aufarbeitung Sportvorstand Hasan Salihamidzic stellte sich erneut hinter Coach Julian Nagelsmann

München - Drei Unentschieden und zuletzt sogar eine blamable Pleite in Augsburg, der Bundesligist FC Bayern ist stark außer Form. Was in den bisherigen Champions-League-Spielen gegen Inter Mailand und den FC Barcelona klappte, will auf nationaler Ebene derzeit einfach nicht funktionieren. Für Hasan Salihamidzic liegt es jedoch nicht am Trainer, gegenüber Sport Bild formulierte der Bosnier dennoch deutliche Erwartungen an Nagelsmann.

FC Bayern News: Salihamidzic vertraut Nagelsmann - „Er und sein Trainer-Team wissen genau, was zu tun ist“

Nach den negativen Ergebnissen der letzten Wochen analysierten die Verantwortlichen offenbar die Lage mit dem 35-jährigen Übungsleiter. „Wir haben mit Julian über alle Aspekte unseres Saisonstarts gesprochen, auch die positiven, denn es gab ja nicht nur die Niederlage in Augsburg, sondern viele Tore zu Beginn und zwei Siege ohne Gegentor in der Champions League“, meinte Salihamidzic zu Sport Bild. Besonders die Niederlage in Augsburg habe der Trainer „sehr intensiv analysiert.“

Hasan Salihamidzic stellt sich in der Krise klar hinter Nagelsmann. © Goldberg/imago

„Julian ist sehr klar. Er und sein Trainer-Team wissen genau, was zu tun ist“, meinte der Ex-Profi, der offenbar ein ausführliches Gespräch mit dem Landsberger geführt hatte. „Vor allem weiß Julian, dass er die ganze Rückendeckung des FC Bayern hat, das muss jetzt auch nicht immer wieder betont werden“, fügte Salihamidzic bei der Gelegenheit hinzu.

FC-Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic: Mannschaft soll „sich als Einheit pushen“

Für Salihamidzic stehe es außer Frage, „dass bei dieser außergewöhnlich anspruchsvollen Saison mit einer Weltmeisterschaft mittendrin nur die Teams eine Chance auf Titel haben, die als gesamte Kadergruppe einen Rhythmus finden, die ihren Rotationsstil entwickeln und sich als Einheit pushen“. Brazzo nimmt also nicht nur den Trainer, sondern vor allem die Mannschaft selbst in die Pflicht.

„Unsere Spieler haben Qualität, Mentalität und Charakter, das wollen und werden sie zeigen. Die kommenden Spiele gegen Leverkusen, Pilsen und in Dortmund sind genau die richtige Bühne dafür.“ Am Freitag wollen die Münchner im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen die Wende erzwingen. (ajr)