FC Bayern: Tolisso fasst sich ans Herz und bricht Training ab - Szene im Video

Große Sorge um Corentin Tolisso: Der Spieler des FC Bayern München musste das Training am Sonntag abbrechen. Er fasste sich während der Einheit ans Herz.

München - Schock-Moment im Bayern-Training. Flügelflitzer Corentin Tolisso musste das Vormittagstraining der Reservisten am Sonntag abbrechen. Der Franzose fasste sich während des Abschluss-Spiels ans Herz.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, setzte sich Tolisso am Sonntag während einer Unterbrechung des Abschluss-Spiels des FC Bayern München plötzlich auf den Rasen und fasste sich auf die linke Brust-Seite. Anschließend ließ er sich vom Mannschaftsarzt Dr. Peter Ueblacker noch auf dem Platz durchchecken - wieder im Stehen immerhin. Das Blatt berichtet, dass Tolisso Schwindelgefühle angedeutet habe.

Corentin Tolisso fasst sich ans Herz - Kovac bricht Training des FC Bayern München ab

Seine Mitspieler Jerome Boateng und Sven Ulreich, sowie Trainer Niko Kovac, Co-Trainer Hansi Flick und Fitness-Trainer Holger Broich kamen demnach besorgt hinzu. Niko Kovac brach im Anschluss das gesamte Training ab.

Das Blatt berichtet weiter, dass es Tolisso mittlerweile schon wieder „gut“ gehe.

FC Bayern München: Corentin Tolisso bricht Training: Szene im Video

Der FC Bayern München hat das Training am Sonntag in einem Facebook-Livestream übertragen, der auf Seite des Vereins als Video zu sehen ist. Die Szene mit Corentin Tolisso ist ab 1.05 Stunden zu sehen. Die Bilder zeigen, wie das medizinische Teamn um Mannschaftsarzt Dr. Peter Ueblacker um Colisso steht. Der Kommentator sagt: „Schauen, wir mal, was da ist mit Corentin Tolisso, der da mal kurz näher angeguckt wird.“ Jerome Boateng macht eine Scheibenwischer-Geste vor dem Gesicht, mit der er Tolisso offenbar fragen will, ob ihm schwindlig war.

Zunächst geht Tolisso wieder für ein paar Augenblicke auf den Platz. Denn kehrt er zum Mannschaftsarzt zurück und fasst sich ans Herz. Wie der Kommentator mitteilt, wird er von Boateng in die Kabine begleitet. Anschließend wird das Mannschaftstraining beendet.