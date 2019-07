Live-Ticker: Tottenham führt gegen schwache Bayern - Ein FCB-Talent spielt auffällig 

Der FC Bayern München und Tottenham Hotspur stehen sich im Finale des Audi Cups 2019 gegenüber. Wir verfolgen die Partie im Live-Ticker.

FC Bayern München - Tottenham Hotspur 0:1 (0:1), Mittwoch, 20.30 Uhr

FC Bayern München: 1 Neuer - 46 Kehl, 4 Süle, 5 Pavard, 19 Davies - 24 Tolisso, 40 Will, Johansson, - 42 Singh, 15 Arp, 38 Nollenberger Bank: Früchtl, Ulreich - Alaba, Boateng, Mayer, Mihaljevic, Richards, Coman, Herrmann, Müller, Renato Sanches, Thiago, Zaiser, Zylla, Lewandowski Tottenham Hotspur: 1 Lloris - 16 Walker-Peters, 6 Sanchez, 5 Vertonghen, 3 Rose - 8 Winks, 17 Sissoko, 20 Alli - 11 Lamela, 14 Nkoudou, 27 Lucas Tore: 0:1 Lamela (19. Minute)

Halbzeit: Der Schiri pfeift ab - zum Glück für alle Bayern-Fans. Natürlich stehen die fünf No-Names unter Welpenschutz und von ihnen werden keine Wunderdinge erwartet, trotzdem ist der Auftritt des Rekordmeisters nicht gut. Auffälligster Youngster ist Sarpreet Singh, der immer wieder den Abschluss sucht.

Beim Gegentreffer ließ sich Rechtsverteidiger Kehl düpieren und Davies achtete nicht auf Lamela, der den Ball einschieben konnte. Tottenham hat eine erfahrene, gute Mannschaft auf den Platz und das ist deutlich sichtbar.

Bringt Kovac jetzt seine Stars, um das Spiel nochmal spannend zu machen?

44. Minute: Nollenberger wird von Walker-Peters ordentlich über die Außenlinie gecheckt. Doch der Zweikampf war regelkonform. Britische Härte gegen deutsche Unerfahrenheit hier deutlich zu sehen.

42. Minute: Nollenberger versuchte es mit einem Schlenzer. Der Ball landet an der Strafraumgrenze wieder bei Singh, dem auffälligsten No-Name der Bayern. Sein strammer Schuss streift am Pfosten vorbei. Das war die beste Bayern-Chance.

41. Minute: Lucas Moura versucht mit einem Hackentrick den nächsten Konter zu einzuleiten. Doch Süle kann Nkoudo blocken.

39. Minute: Das Pressing des FC Bayern wurde wieder beendet. Tottenham spielt den Ball durch die Viererkette und steht dabei fast in der Hälfte der Münchner.

35. Minute: Der Neuseeländer Singh ist bemüht und zeigt sich jetzt auch wieder. Sein Versuch mit links landet aber im Unterrang. Immerhin mal eine Bemühung in Richtung Tor.

33. Minute: Tottenham macht das weiterhin souverän. Auch wenn die Bayern jetzt mal am Fünfer der Londoner zum Pressing ansetzen. Kovac schiebt seine Männer jetzt ganz vor. Das Aufbauspiel soll sofort unterbunden werden.

28. Minute: Will mit einem bösen Ballverlust. Pavard kann Sissoko nur mit einem Foul an der Strafraumgrenze vom Ball trennen. Doch der Freistoß von Lamela bleibt in der Mauer hängen.

28. Minute: Tottenham baut geduldiger auf und verfügt auch über die bessere Qualität bei der Spieleröffnung.

24. Minute: Davies und Singh versuchen viel, aber ihnen gelingt auf der linken Seite noch zu wenig. Die Tottenham-Defensive steht stabil. Den jungen Bayern fehlt noch die nötige Zielstrebigkeit.

23. Minute: Endlich mal ein guter Offensiv-Versuch. Will zieht aus 20 Metern ab. Die Kugel geht am Pfosten vorbei. Doch da war noch ein Londoner am Ball. Ecke.

22. Minute: Lamela versucht ein weiteres Mal. Doch sein Schuss geht am Kasten von Neuer vorbei.

19. Minute: Da ist das 1:0 für Tottenham. Nkoudo lässt Kehl stehen, zieht von links Richtung Strafraum und bringt die Kugel scharf an den Fünfer. Lamela entwischt im Rücken von Davies und schiebt den Ball ins Tor. Da haben die Hintermannschaft und vor allem die beiden Außenverteidiger schwach ausgesehen.

16. Minute: Offensiv stockt es beim Rekordmeister noch. Viele Pässe sind auf Sicherheit bedacht und die Laufwege stimmen nicht immer zu 100 Prozent überein - was verständlich ist.

13. Minute: Die junge Mannschaft des FCB muss sich immer wieder tief reinstellen und sortieren. Tottenham baut hier das Spiel über ihre Viererkette fast in der Münchner Hälfte auf. Doch außer dem Kopfball von Moura ist offensiv noch nicht viel passiert bei den Engländern.

12. Minute: Lucas Moura schickt Lamela in die Tiefe. Doch bevor Lamela den Ball erreichen kann, greift Manuel Neuer ein und fängt die Kugel ab.

9. Minute: Tolisso führt den Eckball aus, den sich Arp erkämpft hat. Doch die Flanke des Franzosen findet keinen Abnehmer. Im zweiten Versuch verpasst Pavard.

7. Minute: Übrigens: 14 Zentimeter Größenunterschied zwischen Pavard (1,86) und Lucas Moura (1,72).

6. Minute: Manuel Neuer fliegt, wie nur Manuel Neuer fliegen kann. Walker-Peters setzt sich gegen Davies durch, da sah der Kanadier schlecht aus. Die Flanke findet Lucas Moura, der aufs lange Eck köpft. Neuer springt und hext die Kugel raus. Was eine Parade. Beim Kopfballzweikampf sah Pavard nicht gut aus.

4. Minute: Eric Lamela hätte hier beinahe für das 1:0 gesorgt. Doch Davies kann klären. Die Bayern sind noch nicht ganz sortiert mit den neuen Spielern.

3. Minute: Jann-Fiete Arp gibt die alleinige Spitze. Tottenham ist aber bisher spielbestimmend. Dele Alli prüft die Aufmerksamkeit von Neuer. Doch der Ball war kein Problem für den Torhüter.

Anpfiff: Der Ball rollt!

20.24 Uhr: In sechs Minuten geht die Partie los. Kann die junge Mannschaft gegen den Champions-League-Finalisten bestehen? Vor allem in Hinsicht auf Transfers könnte es interessant zu sehen, welcher Youngster sich in den Mittelpunkt spielt, sollte ein Superstar wie Leroy Sane nicht kommen. Der Linksfuß hatte laut einem Tweet schon den Medizincheck gemacht - doch dann gab es Verwirrung.

20.02 Uhr: Nicht im Kader stehen heute Serge Gnabry (muskuläre Probleme), Javi Martinez (angeschlagen), Joshua Kimmich und Leon Goretzka (beide aus Gründen der Leistungssteuerung).

20.00 Uhr: Alphonso Davies wird, wie schon öfter angekündigt, auf der Position von David Alaba spielen. Der Kanadier soll als Backup getestet werden.

Das sind die jungen Wilden des FC Bayern München im Finale des Audi Cups 2019 gegen Tottenham

19.53 Uhr: Wer sind eigentlich die jungen Wilden, die Niko Kovac hier aufs Feld schickt? Die Kollegen von fupa.net sind Experten, wenn es um die Nachwuchsspieler des FC Bayern geht. Das sind die Youngsters:

Sapreet Singh* beispielsweise ist ein neuseeländischer Nationalspieler und wurde erst im Sommer geholt. Ryan Johansson und Jonas Kehl waren auch bei der USA-Reise dabei - Johansson wird Tolisso im Mittelfeld unterstützen, Kehl spielt Rechtsverteidiger. Stürmer Alexander Nollenberger ist bereits 22 Jahre alt und kam 2017/2018 vom FV Illertissen. Der 20-jährige Paul Will möchte nach seiner Verletzung wieder voll angreifen und kommt auch im Mittelfeld zum Einsatz.

19.51 Uhr: Wer jetzt erst in die Allianz Arena kommt, hat acht Tore beim Offensiv-Festival zwischen Real Madrid und Fenerbahce verpasst. Hier gibt es den Ticker zum Nachlesen.

19.41 Uhr: Die Tottenham Hotspurs schicken das schon eine Startelf ins Rennen, die mehr Erfahrung hat. Jedoch bleiben Harry Kane und Heung-Min Son vorerst auf der Bank. Auch der Däne Christian Eriksen bekommt eine Pause.

Audi Cup 2019: FC Bayern München gegen Tottenham Hotspurs im Finale - Das ist die Aufstellung des FCB

19.35 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist da! Und Niko Kovac bringt fünf No-Names. Die Viererkette bilden Kehl auf rechts, Davies auf links und Pavard mit Süle in der Mitte. Tolisso führt das junge Mittelfeld um Will und Johansson. Neuzugang Singh, Neuzugang Arp und Nollenberger besetzen die Offensive.

16.57 Uhr: Kommt Leroy Sané noch heute? Ein Arzt setzte einen Tweet ab und behauptete, dass der Linksfuß beim Medizincheck zu sein. Doch nun ist sein Tweet gelöscht. Was steckt dahinter?

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Finale im Audi Cup 2019. Am Mittwoch (20.30 Uhr) trifft der FC Bayern München auf Tottenham Hotspur. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker +++

München - Was war das für eine Gala des FC Bayern! Am Dienstagabend schoss der Rekordmeister Fenerbahce Istanbul mit 6:1 aus der Allianz Arena. Somit stehen die Roten nun vor heimischem Publikum im Audi-Cup-Finale. Gegner ist dann Tottenham Hotspur.

Die Londoner setzten sich im Halbfinale des Vorbereitungs-Turniers mit 1:0 gegen Real Madrid durch. Wer hat im Finale die Nase vorne? Die Bayern zelebrierten beim Kantersieg gegen Fener feinsten Offensivfußball. Am Ende war der Gegner so frustriert, dass ein Spieler einfach das Feld verlassen wollte.

Audi Cup 2019: FC Bayern München gegen Tottenham Hotspur im Live-Ticker

Das Finale beginnt um 20.30 Uhr. Wen schickt Trainer Niko Kovac ins Rennen? Am Dienstag musste er bei einer Einheit an der Säbener Straße noch einen Schreckmoment überstehen. Ebenfalls erhöhten Puls dürften die Bayern-Fans aufgrund eines spanischen Medienberichts haben - es geht um den Transfer von Leroy Sané. Auch ein Bayern-Profi äußerte sich mit einer eindeutigen Tendenz zu dieser Thematik. Arjen Robben widmet sich dagegen nun einer anderen Sportart.

Wenn Sie das Finale gegen Tottenham live im TV verfolgen wollen, erfahren Sie hier, wo die Partie gezeigt wird. Für alle Fans, die mit dem Auto ins Stadion fahren, gibt es eine revolutionäre Neuerung. Die meisten Anhänger dürften sich darüber freuen.

