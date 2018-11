Kabinenpredigt von Kovac durchgesickert - Genervter Bayern-Trainer führt zwei neue Regeln ein

Niko Kovac führt beim FC Bayern München neue Regeln ein: In der Kabine ist der Trainer auf die Bankdrücker losgegangen.

München - Ja, der FC Bayern ist wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt, aber das Wie ist noch immer nicht so, wie man es sich an der Säbener Straße wünscht. Die Ergebniskrise ist überwunden - mehr aber auch nicht. Doch nicht nur auf dem Platz scheint noch einiges im Argen zu liegen, wenn man einem Bericht der Bild Glauben schenken darf.

Demzufolge habe es nach dem 3:1-Erfolg des FC Bayern beim VfL Wolfsburg eine Kabinenpredigt von Cheftrainer Niko Kovac gegeben. Der Grund: das lasche Verhalten der Reservisten beim Aufwärmen. Tatsächlich saß beispielsweise Franck Ribéry lange Zeit lustlos und breitbeining an der Werbebande, Jerome Boateng lag beim Warmmachen vermehrt auf dem Boden. Eine Körpersprache, die Kovac nicht dulden möchte.

FC Bayern: Alle müssen raus - ausnahmslos und sofort

Deswegen soll der Cheftrainer jetzt andere Saiten aufziehen. Erste Konsequenz: Vor den Spielen müssen sich nun alle Spieler auf dem Rasen aufwärmen, ausnahmslos. Das war bisher nicht der Fall, einzelne Reservisten durften in der Kabine bleiben. Zweite Konsequenz: Bei der Ankunft im Stadion müssen alle Akteure den Mannschaftsbus direkt verlassen und dürfen nicht noch eine Runde telefonieren oder auf einer Spielekonsole daddeln.

Kovac zieht die Zügel wieder an, doch ob die neuen Regelungen etwas bringen? Das von ihm verhängte Handy-Verbot in der Kabine, über das er im August gesprochen hatte, ist mittlerweile so gut wie Geschichte. Wie wir bereits Mitte September berichteten, soll in den internen Räumen wieder ganz selbstverständlich gepostet und gechattet werden.

Schlechte Stimmung im Bayern-Team, Wechselgerüchte halten sich hartnäckig

Hartnäckig halten sich die Gerüchte über unzufriedene Profis beim FC Bayern. Grundlegend soll es zwei Aspekte geben. Zum einen die fehlende Linie im System und zum anderen das Unverständnis einiger Akteure bezüglich der Aufstellungen. Besonders einer soll richtig miese Laune haben, weshalb ein Abschied aus München zum Dauerthema geworden ist.

Am Samstag trifft der FC Bayern zu Hause auf den SC Freiburg, dann geht es in der Champions League daheim gegen AEK Athen. Auch da sind Siege Pflicht, doch für die Ruhe im und um den Verein würde vor allem eine Leistungssteigerung sorgen.

fw

Video: Gute Nachricht: diesen Spieler verpflichtet der FC Bayern: