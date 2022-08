XXL-Leinwand, Vertimax-Platte, GPS-Kasten: FC Bayern trainiert mit Hightech-Ausrüstung

Von: Philipp Kessler, Manuel Bonke

Teilen

Die Bayern-Mannschaft während des Trainings an der Säbener Straße. © IMAGO/Mladen Lackovic

Nagelsmann will mit den Bayern den nächsten Titel holen. Dafür setzt er bereits beim Training auf innovative Methoden. Die Hightech-Ausstattung des FC Bayern kann sich sehen lassen.

München - Seit Jahrzehnten sammeln die Bayern einen Titel nach dem anderen. Kein Zufall. Der deutsche Rekordmeister geht mit der Zeit. Und setzt für den kontinuierlichen Erfolg nicht nur auf altbewährte Tugenden, sondern auch auf Innovation. Gut zu beobachten ist dies am Trainingsgelände des FC Bayern an der Säbener Straße. Um die Stars ständig zu verbessern, greifen die Münchner auch auf Hightech-Hilfsmittel zurück, wie tz.de berichtet.

FC Bayern München: So innovativ trainieren die Profis

Videoleinwand: Ein Wunsch von Trainer Julian Nagelsmann (35), dem der Verein nachgekommen war. Die im Sommer fest installierte XXL-Leinwand dient als Hilfsmittel zur Visualisierung und Optimierung von Trainingsinhalten. Es hilft den Spielern auch, den schnellen und ausführlichen Erklärungen des Fußballlehrers einfacher zu folgen. „Wenn es beispielsweise darum geht, wie wir anlaufen wollen oder wie wir hinten rausspielen wollen, zeigt er es auf der Leinwand und wir versuchen, es dann so zu machen. Dann verfestigt sich das im Kopf“, erklärte Joshua Kimmich (27) gegenüber der tz.

Vertimax-Platte: Viele Profi-Klubs in den größten US-Sportligen (NBA, NHL, MLB) trainieren damit. Auch die Bayern rund um Fitness-Chef Prof. Dr. Holger Broich (47) greifen darauf zurück, um unter anderem die Kraft und Explosivität der Spieler zu steigern. Vertimax besteht aus einer Platte, die mit einer Matte überzogen ist, welche eine stoßdämpfende Wirkung hat. Bänder an der Platte können beispielsweise an der Hüfte befestigt werden. Durch den Zug dieser Seile kann der Widerstand angepasst werden. Neuzugang Matthijs de Ligt (22) führte auf der Vertimax-Platte bei seinem Einzeltraining am Montag Sprünge aus.

Hightech-Hilfsmittel beim FC Bayern

Lichtschranken: Mithilfe dieser Stative lässt sich nicht nur die Sprint-Zeit der Bayern-Stars messen. Auch die Handlungsschnelligkeit und räumliche Wahrnehmung kann mit entsprechenden Übungen spielerisch verbessert werden. Ein Beispiel: De Ligt musste zum Wochenstart jene der vier Lichtschranken anlaufen, auf der die im Vorhinein vereinbarte Farbe aufleuchtete. Broich kann die Stativ-Farben mithilfe eines Tablets steuern.

Gewichtsschlitten: Die Münchner setzen oft auch auf Läufe und Bewegungen mit Gewichtsschlitten. Ziel davon ist die Verbesserung des Kraftabdrucks.

Mathys Tel und 14 Paul Wanner (re.) beim Techniktraining mit einem Power Bungee Gurt. © IMAGO/Mladen Lackovic

GPS-Kasten: Der zeichnet die Spieler-Daten in jeder Einheit auf. Die Stars tragen beim Training einen Brustgurt, der ihre Werte zeitgenau an den roten Kasten weitergibt.

Training an der Säbener Straße: Stadion-Simulator für die Bayern

Punktesystem: Um neue Reize zu setzen, hat Nagelsmann kürzlich ein Punktesystem im Training eingeführt. Gute Trainingsleistungen sollen belohnt werden. Bei engen Startelf-Entscheidungen könnte die Trainingsleistung den Ausschlag für die Spieler geben.

Skills.Lab: Sogar auf dem Campus vertrauen die Bayern auf Hightech. Seit Dezember 2020 trainieren täglich Talente von der U 16 bis zu den Amateuren sowie die Profis der Frauen in einem Simulator, der einem sechseckigen Mini-stadion gleicht. Das sogenannte Skills.Lab soll die fußballspezifischen Leistungsparameter eines Spielers auf technisch-kognitiver Basis erfassen und bewerten. Programme mit bis zu vier Spielern gleichzeitig auf dem 320 Quadratmeter großen Kunstrasen sind möglich. Diese müssen Aufgaben lösen, die durch fünf Hochleistungsbeamer auf Projektionsleinwände geworfen werden. Eine Ergänzung zum normalen Training. (pk/bok)