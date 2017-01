FCB-Ticker aus Doha: Hoeneß mit Kurzbesuch

von Andreas Werner schließen

Michael Sapper schließen

Doha - Der FC Bayern bereitet sich im Trainingslager in Doha (Katar) vom 3. bis 11. Januar auf die Rückrunde vor. Wir berichten im Ticker rund um den Rekordmeister.

Der FC Bayern gastiert von 3. bis 11. Januar in der Aspire Academy in Katar

Jerome Boateng (Verletzung) und Co-Trainer Paul Clement (Wechsel zu Swansea) nicht dabei

Thiago hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Er fällt vier Wochen aus

Ancelotti spricht um 10.45 Uhr

Zieht es Holger Badstuber nach England oder zu einem anderen Bundesligisten?

Testspiel am 10. Januar gegen KAS Eupen um 16 Uhr

+++ Ticker aktualisieren +++

7.20 Uhr: Uli Hoeneß besucht heute sehr wahrscheinlich die Mannschaft. Er soll aber auch schon vor der Mannschaft, die morgen zurückfliegt, wieder in München sein. Das wird also wirklich ein Blitzbesuch in Katar. Carlo Ancelotti spricht um 12.45 Uhr Ortszeit und dann ab 18 Uhr Ortszeit absolviert der FC Bayern sein erstes und einziges Testspiel in Doha. Gegner: Der belgische Erstligist KAS Eupen.

Seit einer Woche ist der FC Bayern schon in Katar. Die Münchner haben viel trainiert, aber Carlo Ancelotti hat dosiert auch einzelne Tagesabschnitte freigegeben. Die schlechte Nachricht: Mittelfeld-Motor Thiago verletzte sich am Oberschenkel und fällt einige Wochen aus. Alle Einzelheiten und Informationen von der ersten Wochen können Sie in unserem ersten Trainngslagerticker des FC Bayern durchlesen.