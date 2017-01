Ticker: Bayern fliegt ins Trainingslager nach Doha

Der FC Bayern bereitet sich in der „Aspire Academy for Sports Excellence“ auf die Rückrunde vor.

Rekordmeister startet in die Vorbereitung

München / Doha - Der FC Bayern bereitet sich im Trainingslager in Doha (Katar) vom 3. bis 11. Januar auf die Rückrunde vor. Wir berichten im Ticker rund um den Rekordmeister.

+++ Der FC Bayern reist am Dienstag mit dem Lufthansa-Flug LH 2570 in Richtung Katar ab. Wir berichten hier im Live-Stream vom Flughafen München, so können Sie hautnah bei Abflug der FCB-Stars dabei sein und die letzten Statements auf heimischen Boden verfolgen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker aus dem Trainingslager des FC Bayern in Doha (Katar). Der Rekordmeister wird sich einmal mehr im Emirat am Persischen Golf auf die Rückrunde der Bundesliga vorbereiten. Vom 3. bis zum 11. Januar bezieht die Mannschaft von Cheftrainer Carlo Ancelotti in der „Aspire Academy for Sports Excellence“ ihr Quartier. Gegen Ende des Trainingslagers wird auch Uli Hoeneß zum Bayern-Tross stoßen.

In unserem Ticker halten wir Sie darüber auf dem Laufenden, was sich rund um die Bayern tut - auf und abseits des Platzes. Bei uns verpassen Sie nichts!

