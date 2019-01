News-Ticker: FC Bayern startet in Doha die Jagd auf den BVB

Der FC Bayern läutet die Rückrunde der Saison 2018/2019 in Doha ein. Wir versorgen Sie im News-Ticker mit allen wichtigen News rund um das Trainingslager.

München - Während München im Griff des Winters bibbert, rüstet sich der FC Bayern unter der sengenden Sonne von Doha für die Aufholjagd in der Bundesliga und einen möglichst langen Tanz auf drei Hochzeiten. Von diesem Freitag an schuften die Roten sieben Tage lang unter der Leitung von Trainer Niko Kovac auf dem Gelände der „Aspire Academy for Sports Excellence“. 29 Profis sind dabei, darunter mit Manuel Neuer, Sven Ulreich, Christian Früchtl und Ron-Thorben Hoffmann vier Keeper.

Auch Winter-Zugang Alphonso Davies sowie die Nachwuchsspieler Woo-yeong Jeong, Jonathan Meier, Lars Lukas Mai, Meritan Shabani und Joshua Zirkzee sind in dem Wüstenstaat dabei. Die beiden Rekonvaleszenten James Rodriguez und Corentin Tolisso arbeiten vor Ort fürs Comeback. Testspiele stehen während der Woche im Gastgeberland der nächsten WM nicht an.

Wir begleiten das Trainingslager des FC Bayern in Doha im News-Ticker.

11.59 Uhr: Weit weniger heiß geht es derzeit an der Säbener Straße zu, wie uns der FC Bayern wissen lässt.

Wetter-Update von der Säbener... ❄️☃️ pic.twitter.com/EfjuM3Yl7m — FC Bayern München (@FCBayern) 4. Januar 2019

11.41 Uhr: Die Gerüchteküche kocht weiter groß auf. So soll sich das Team um Benjamin Pavard mit Verantwortlichen des FC Barcelona getroffen haben. Und auch ein Klub aus Italien buhlt offenbar um den auch vom FC Bayern umworbenen Stuttgarter.

11.03 Uhr: Auch die Bundesligatabelle haben die Roten bereits fest im Blick - und da vor allem den Platz an der Sonne. „Wir werden da oben an der Tabellenspitze nicht kampflos aufgeben“, schickte Rummenigge eine Kampfansage gen Dortmund. Und Thomas Müller sagte trotz sechs Punkten Rückstand auf den BVB: „Wir wollen den Druck so früh wie möglich so hoch wie möglich gestalten.“

10.24 Uhr: Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge griff derweil die Kritik an der Wahl des Trainingslager-Standortes auf. Die immer wieder thematisierte Menschenrechtslage in dem Kalifat habe sich demnach gebessert: „Die Menschenrechtsorganisation der UN, internationale Gewerkschaften und NGOs attestieren heute, dass Katar auf öffentliche Kritik reagiert und Änderungen realisiert hat. Dazu zählen die positive Entwicklung der Rechtslage für Wanderarbeiter und Verbesserungen der Arbeitsrechte in Katar.“

9.53 Uhr: Vor dem Abflug erklärte Trainer Niko Kovac, was auf die Profis wartet: „Wir wollen in Doha an vielem feilen: an der Fitness, an technisch-taktischen Elementen.“ Der Kroate betonte zudem, dass die Spieler bereits in den vergangenen Tagen „ein kleines Programm bekommen (haben), damit sie in Doha nicht von Null auf 100 starten. Sie hatten also schon Belastungen.“

9.04 Uhr: Die Roten sind dann abflugbereit. Wir sehen uns in Doha - endlich wieder Fußball.

