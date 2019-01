News-Ticker: FC Bayern in Katar gelandet - tolle News von James und Gnabry

Der FC Bayern läutet die Rückrunde der Saison 2018/2019 in Doha ein. Wir versorgen Sie im News-Ticker mit allen wichtigen News rund um das Trainingslager.

München - Während München im Griff des Winters bibbert, rüstet sich der FC Bayern unter der sengenden Sonne von Doha für die Aufholjagd in der Bundesliga und einen möglichst langen Tanz auf drei Hochzeiten. Von diesem Freitag an schuften die Roten sieben Tage lang unter der Leitung von Trainer Niko Kovac auf dem Gelände der „Aspire Academy for Sports Excellence“. 29 Profis sind dabei, darunter mit Manuel Neuer, Sven Ulreich, Christian Früchtl und Ron-Thorben Hoffmann vier Keeper.

Auch Winter-Zugang Alphonso Davies sowie die Nachwuchsspieler Woo-yeong Jeong, Jonathan Meier, Lars Lukas Mai, Meritan Shabani und Joshua Zirkzee sind in dem Wüstenstaat dabei. Die beiden Rekonvaleszenten James Rodriguez und Corentin Tolisso arbeiten vor Ort fürs Comeback. Testspiele stehen während der Woche im Gastgeberland der nächsten WM nicht an.

Wir begleiten das Trainingslager des FC Bayern in Doha im News-Ticker.

15.05 Uhr: Die Bayern sind in Katar angekommen. Jetzt kann also geschuftet werden.

14.48 Uhr: Im Trainingslager werden die Profis ordentlich ins Schwitzen kommen. Da ist es hilfreich, sich vorher ausreichend zu stärken. Das tat auch Fanliebling Franck Ribéry, der gleich ein 1200 Euro teures vergoldetes Tomahawk Steak vertilgte.

14.29 Uhr: Immer im Hinterkopf ist bei den Roten natürlich der CL-Kracher gegen den FC Liverpool, der am Donnerstagabend die erste Liga-Pleite der Saison einstecken musste. Niko Kovac betonte: „Wir wissen, warum wir uns in der Vorbereitung quälen. Für die Bundesliga, aber auch für das tolle Achtelfinale.“ Der Coach weiß aber auch: „Wir müssen uns gut vorbereiten, gesund sein und alle an Bord haben. Dieses Spiel wird uns alles abverlangen.“

FC Bayern im Trainingslager in Katar: Robben, Hummels und Neuer reisen privat an

13.52 Uhr: Während der Großteil des Teams aus München angereist ist, durften sich Arjen Robben, Mats Hummels und Manuel Neuer direkt aus ihrem Urlaub auf den Weg nach Katar machen.

13.31 Uhr: Wir legen weiter munter nach. Diesmal geht es um Frenkie de Jong, der nicht nur bei den Roten gehandelt wird. Eine Delegation von Paris St. Germain soll dem französischen Radiosender RMC zufolge nach Amsterdam gereist sein, um die Chancen auf eine Verpflichtung zu erhöhen.

12.46 Uhr: Wir schauen nochmal in der Gerüchteküche vorbei. Diesmal geht‘s um Timo Werner. Nach dem Ultimatum durch Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff soll auch der FC Arsenal in den Poker um den Stürmer einsteigen wollen. Das berichtet der Mirror.

12.09 Uhr: Noch besser sieht es bei James Rodriguez aus. Der Kolumbianer hat einen Härtetest nach dem Teilriss des Außenbandes im linken Knie bestanden, laut Bild im Urlaub im Kraftraum, beim Radfahren und Basketball geackert. Bereits beim ersten Teamtraining könne er demnach mitmischen. Damit muss einzig Corentin Tolisso nach seinem Kreuzbandriss individuell arbeiten.

12.05 Uhr: Gute Nachrichten gibt es derweil von Serge Gnabry. Der Flügelflitzer kann laut Bild schon am Samstag voll mit der Mannschaft trainieren, hat seinen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel demnach überwunden. Dem Blatt zufolge hat Bayern-Teamarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt bei einer Untersuchung am Donnerstag Grünes Licht gegeben.

11.59 Uhr: Weit weniger heiß geht es derzeit an der Säbener Straße zu, wie uns der FC Bayern wissen lässt.

11.41 Uhr: Die Gerüchteküche kocht weiter groß auf. So soll sich das Team um Benjamin Pavard mit Verantwortlichen des FC Barcelona getroffen haben. Und auch ein Klub aus Italien buhlt offenbar um den auch vom FC Bayern umworbenen Stuttgarter.

FC Bayern im Trainingslager in Katar: Rummenigge will Tabellenspitze in Angriff nehmen

11.03 Uhr: Auch die Bundesligatabelle haben die Roten bereits fest im Blick - und da vor allem den Platz an der Sonne. „Wir werden da oben an der Tabellenspitze nicht kampflos aufgeben“, schickte Rummenigge eine Kampfansage gen Dortmund. Und Thomas Müller sagte trotz sechs Punkten Rückstand auf den BVB: „Wir wollen den Druck so früh wie möglich so hoch wie möglich gestalten.“

10.24 Uhr: Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge griff derweil die Kritik an der Wahl des Trainingslager-Standortes auf. Die immer wieder thematisierte Menschenrechtslage in dem Kalifat habe sich demnach gebessert: „Die Menschenrechtsorganisation der UN, internationale Gewerkschaften und NGOs attestieren heute, dass Katar auf öffentliche Kritik reagiert und Änderungen realisiert hat. Dazu zählen die positive Entwicklung der Rechtslage für Wanderarbeiter und Verbesserungen der Arbeitsrechte in Katar.“

9.53 Uhr: Vor dem Abflug erklärte Trainer Niko Kovac, was auf die Profis wartet: „Wir wollen in Doha an vielem feilen: an der Fitness, an technisch-taktischen Elementen.“ Der Kroate betonte zudem, dass die Spieler bereits in den vergangenen Tagen „ein kleines Programm bekommen (haben), damit sie in Doha nicht von Null auf 100 starten. Sie hatten also schon Belastungen.“

9.04 Uhr: Die Roten sind dann abflugbereit. Wir sehen uns in Doha - endlich wieder Fußball.

