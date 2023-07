Tuchels Millionen-Problem: FC Bayern droht Pavard-Dilemma

Von: Florian Schimak

Der Kader des FC Bayern ist noch immer nicht komplett. In der Abwehr steht Thomas Tuchel vor einem Puzzle. Grund ist die Zukunft von Benjamin Pavard.

München – Testspiele in der Vorbereitung sind bekanntermaßen mit Vorsicht zu genießen. Das gilt natürlich auch für den FC Bayern.

Allerdings lassen sich erste Tendenzen erkennen. Auf der einen Seite ist es ein erster Gradmesser, was die Form der Stars betrifft – auf der anderen Seite stellt sich die spannende Frage nach den Startplätzen in der ersten Elf. Insofern kann die Bayern-Aufstellung von Thomas Tuchel beim letzten Test gegen Kawasaki Frontale (1:0) zumindest als ein kleines Zeichen interpretiert werden.

Benjamin Pavard Geburtsdatum: 28. März 1996 (27 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2024) Position: Rechtsverteidiger Martkwert: 40 Millionen Euro

Benjamin Pavard beim FC Bayern: Zukunft weiterhin nicht geklärt

In der Abwehr starteten in einer fluiden Viererkette Alphonso Davies links, Noussair Mazraoui rechts und Minjae Kim sowie Benjamin Pavard im Zentrum. Dabei agierte Davies auf der linken Seite deutlich offensiver als gegenüber Mazraoui, der beim Aufbau als rechter Innenverteidiger agierte.

Für Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano blieb zunächst nur der Bankplatz. Ein Wink mit dem Zaunpfahl von Tuchel? Denn eigentlich gilt Pavard als Streichkandidat an der Säbener Straße. Den Bossen hat er seinen Wechselwunsch bereits mitgeteilt, seinen 2024 auslaufenden Vertrag will er daher nicht verlängern.

Thomas Tuchel droht beim FC Bayern ein Pavard-Dilemma. © IMAGO / AFLOSPORT

Thomas Tuchel droht ein Pavard-Dilemma beim FC Bayern

Problem: Noch kam kein Verein auf den Rekordmeister zu. Dem FC Bayern droht ein Pavard-Dilemma!

Auffällig: In der Vorbereitung überzeugte der 27-Jährige bislang, wirkte bereits beim Trainingslager am Tegernsee austrainiert und fit. Tuchel ist zudem ein großer Fan des Franzosen, der in der vergangenen Rückrunde an der Seite von de Ligt der stabilste Bayern-Star war.

Dieser positive Trend setzt sich aktuell fort. Tuchel sieht Pavard weiterhin auf dessen gewünschter Position in der Innenverteidigung – solange er noch da ist. Dessen ungeklärte Zukunft wirkt sich negativ auf Upamecano aus, der aktuell in der Innenverteidiger-Hierachie auf Rang vier zurückgefallen ist.

Verlängert Pavard doch beim FC Bayern – dies hätte Auswirkungen auf Upamecano

Keine schöne Situation für den 24-Jährigen, der vor zwei Jahren für 42,5 Millionen von RB Leipzig nach München kam – aber noch immer nicht den Durchbruch geschafft hat.

Den Bayern droht nun ein Millionen-Problem! Für de Ligt, Kim, Pavard und Upamecano gab der Rekordmeister fast 200 Millionen aus, doch lediglich zwei teure Stars können spielen. Vor dem Asien-Trip schienen de Ligt und Kim eigentlich gesetzt. Wie löst Tuchel sein Abwehr-Puzzle?

Möglich, dass bei Pavard gar eine Wende stattfindet. Sollte sich kein Wechsel abzeichnen, wäre nun doch eine Verlängerung in München möglich, wie der kicker vermutet. Fakt ist nämlich: Die Bayern werden Pavard im kommenden Sommer nicht ablösefrei ziehen lassen.

Auch ohne Kyle Walker: Tuchel und sein Abwehr-Puzzle beim FC Bayern

Mögliche Option: Pavard verlängert in diesem Sommer doch noch, lässt sich aber eine Ausstiegsklausel in den Vertrag schreiben, die ihm im kommenden Sommer ermöglicht, den Verein für eine faire Ablöse zu verlassen. Dann würden die Bayern in diesem Sommer zwar auf ein paar Millionen verzichten müssen, die möglicherweise für Harry Kane gebraucht würden. Allerdings hätte Tuchel eine enorme Qualität in der Abwehrzentrale.

Weshalb auf einmal Upamecano wieder ins Schaufenster rücken könnte. Vor allem, wenn der Transfer von Kyle Walker über die Bühne geht … (smk)