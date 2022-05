FC Bayern: Zwei Rückkehrer sind fix - Nagelsmann und Salihamidzic basteln an Kader

Von: Florian Schimak

FC Bayern: Zwei Rückkehrer sind fix - Nagelsmann und Salihamidzic basteln an Kader

Wie sieht der Kader beim FC Bayern in der kommenden Saison aus? Neben Noussair Mazraoui kehren zwei Spieler an die Säbener Straße zurück.

München - Die Fans des FC Bayern dürfen sich auf zwei fixe Neuzugänge freuen. Zumindest Quasi-Neuzugänge. Denn beide standen zumindest in der fast abgelaufenen Spielzeit nicht im Kader des Rekordmeisters.

Nicht wenige Fans fragen sich, was Hasan Salihamidžić eigentlich falsch macht, da sich auffällig wenige Spieler in den vergangene Jahren pro FC Bayern entscheiden haben. Auch bei den so gut wie feststehenden Neuverpflichtungen Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch soll Trainer Julian Nagelsmann die finale Überzeugungsarbeit geleistet haben. Klar, dass der Sportvorstand da bei den Anhängern nicht zwingend hoch im Kurs steht.

FC Bayern bastelt weiter am Kader! Zwei Quasi-Neuzugänge sind schon fix

Nun aber hat Brazzo mit seinen Kaderplanern schon einmal zwei Quasi-Neuzugänge getätigt - neben der noch immer noch nicht offiziellen Verpflichtung von Rechtsverteidiger Mazraoui. So kehrt Chris Richards von der TSG Hoffenheim wieder an die Säbener Straße zurück. Der Innenverteidiger wurde im Kraichgau kürzlich verabschiedet. Gut möglich, dass der 22-Jährige in der kommenden Vorbereitung unter Nagelsmann abermals seine Chance bekommt. Gerade, weil im Abwehrzentrum der Problemschuh drückt.

Name: Chris Richards Alter: 28. März 2000 (22 Jahre), Birmingham, Alabama Position: Innenverteidiger Verein: TSG Hoffenheim (bis 30.06.2022, anschl. FC Bayern) Marktwert: 7,50 Mio.

Wie der kicker berichtet, kommt zudem ein weiteres hoffnungsvolles Talent mit viel Spielpraxis zurück nach München! Denn auch Joshua Zirkzee kehrt vorerst zu den Bayern zurück. Der 20-jährige Angreifer war in der vergangene Saison an den RSC Anderlecht ausgeliehen und erzielte in 35 Ligaspielen ordentliche 16 Treffer.

Hasan Salihamidžić und Julian Nagelsmann können sich auf Joshua Zirkzee freuen. © Fotomontage/IMAGO / Michael Weber/ Panoramic International

FC Bayern: Richards und Zirkzee kehren nach Leihe zurück

So könnten die beiden talentierten Youngster sich als echt Neuzugänge entpuppen, die bei den klammen FCB-Kassen auch noch kostengünstig sind. Allen voran bei einem möglichen Abschied von Lewandowski, bei dem die Bayern-Bosse angeblich vom klaren Nein zum Verkauf abgerückt sind, könnte die Personalie Zirzkee an der Säbener Straße enorm wichtig werden.

Name: Joshua Zirkzee Alter: 22. Mai 2001 (20 Jahre), Schiedam, Niederlande Position: Stürmer Verein: RSC Anderlecht (bis 30.06.2022, anschl. FC Bayern) Marktwert: 11 Mio.

Dem niederländischen Stürmer wird dabei enorm viel Talent attestiert, allerdings schien er bislang in Sachen Willen und charakterliche Reife noch nicht das Rüstzeug für den FC Bayern zu haben. Das Leihgeschäft nach Anderlecht soll Zirkzee aber gut getan haben.

Ebenso ist man in München zufrieden mit der Entwicklung von Richards, der in Hoffenheim verletzungsbedingt zwar nur auf 19 Bundesligaspiele kam, dabei aber meist überzeugte. Sein Vorteil: Bei der TSG lief er in der Dreier- als auch in der Viererkette auf. Eine Variante, die auch Nagelsmann immer je nach Gegner wählte.

So könnten beim FC Bayern, ohne die ganz großen Millionenausgaben, wichtige Planstellen aus den (fast) eigenen Reihen besetzt worden sein. Ein Modell, das sowohl Salihamidžić als auch die Anhänger glücklich machen könnte. (smk)