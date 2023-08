Nicht nur Harry Kane? Tuchel äußert weiteren Transfer-Wunsch

Von: Philipp Kessler, Florian Schimak, Manuel Bonke

Nicht nur Harry Kane soll zum FC Bayern kommen. Thomas Tuchel wünscht sich einen weiteren Spieler. Das gestaltet sich allerdings schwierig.

München – Harry Kane ist das große Thema beim FC Bayern München dieser Tage.

Verständlicherweise, waren doch Jan-Christian Dreesen und Marco Neppe am Montagmittag in London, um mit Daniel Levy, dem Boss der Tottenham Hotspur, zu verhandeln. Der Ausgang ist hinlänglich bekannt. Noch liegen zwischen beiden Parteien 15 bis 20 Millionen. Der Poker um den Mittelstürmer dürfte sich daher noch ein paar Tage ziehen. Allerdings, so wurde am Dienstag deutlich, ist Kane offenbar nicht der einzige Transfer-Wunsch von Trainer Thomas Tuchel!

Aurelien Tchouameni Geburtsdatum: 27. Januar 2000 (23) Verein: Real Madrid (Vertrag bis 2028) Position: Defensives Mittelfeld Marktwert: 85 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Der Bayern-Coach hat noch weitere. Einer davon: Die Akquisition eines defensiven Mittelfeldspielers. „Wir haben keinen richtigen defensiven Sechser, der sehr defensiv denkt, der darauf achtet, dass da hinten nichts passiert, dem es mehr um den Schutz der eigenen Defensive geht“, sagte Tuchel auf der Pressekonferenz am Dienstagvormittag (MESZ) in Singapur.

Ryan Gravenberch (21) sei „ein Dribbler“, Leon Goretzka (28) „spielt physisch stark“, Konrad Laimer (26) „ist ein Balljäger“ und Kapitän Joshua Kimmich (28) „unser Stratege, der alles gerne macht und alles kann“. Aber es sei eben nicht in der DNA der genannten Mittelfeldspieler, „ein defensiver Sechser zu sein“, führte Tuchel aus. Der FC Bayern suche daher einen Neuen, aber „nicht verzweifelt, denn wir vertrauen unseren Spielern“.

Thomas Tuchel wünscht sich noch einen defensiv denkenden Sechser beim FC Bayern. © IMAGO / ZUMA Wire / Propaganda Photo / Pro Shots

Neuzugang für den FC Bayern? Sechser-Kandidatenliste überschaubar

Die Kandidatenliste ist nämlich auch arg überschaubar. „Wir haben keinen Druck, da es wenig Spieler gibt, die uns besser machen würden“, erklärte Tuchel: „Diese Spieler sind eben manchmal nicht verfügbar oder es passieren Dinge, die wir aktuell noch gar nicht wissen. Warten wir‘s mal ab, wir sind sehr entspannt.“

Ein Kandidat wäre Aurelien Tchouameni (23) von Real Madrid, ihn schätzen die Bayern-Verantwortlichen sehr. Eine Verpflichtung des Franzosen in diesem Sommer ist aber äußerst unwahrscheinlich. Einerseits aufgrund seiner Vertragslaufzeit bis 2028, andererseits ob der damit einhergehenden hohen Ablösesumme.

Tuchel schätzt auch Edson Alvarez (25/Vertrag bis 2025) von Ajax Amsterdam. Der Trainer wollte den Mexikaner schon während seiner Zeit beim FC Chelsea in sein Team lotsen. Wird das Thema beim FC Bayern wieder konkret? Wie die tz erfuhr, fordert Ajax 37,5 Millionen Euro Ablöse für den defensiven Mittelfeldspieler.

Sechser beim FC Bayern: Tuchel und Hoeneß unterschiedlicher Meinung

Für Uli Hoeneß (71) stellt sich indes die Frage nach einem neuen Sechser nicht. „Weil Laimer ein Transfer ist, an dem wir sehr, sehr viel Spaß haben werden“, sagte der Ehrenpräsident zuletzt am Tegernsee. Dass der Bayern-Coach die Dinge etwas anders sieht, ist nicht weiter schlimm.

„Ich stehe in gutem Kontakt mit ihm, er ist Teil unserer Transfergruppe, wo wir diese Dinge besprechen“, führte Tuchel aus: „Es ist nicht nötig, immer die gleiche Meinung zu haben. Es ist nötig, Dinge zu diskutieren.“ Da dürfte der eine oder andere Name eines Sechsers durchaus schon gefallen sein. Philipp Kessler, Manuel Bonke, Florian Schimak