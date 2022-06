Liverpool-Legende schießt heftig gegen Bayerns Mané-Transfer: „Bei weitem keine Herausforderung“

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern wird Sadio Mané vom FC Liverpool verpflichten. Für die Bundesliga ein Mega-Transfer. Aber nicht für den Angreifer, wie eine Liverpool-Legende nun sagt.

München - Der Vertrag beim FC Bayern ist zwar noch nicht unterschrieben, doch der Transfer von Sadio Mané zum deutschen Rekordmeister ist fix. Damit kommt ein neuer Superstar in die Bundesliga! Toll für Fußball-Deutschland und die FCB-Fans.

Allerdings findet nicht jeder die Entscheidung von Mané super. Vor allem aus dem Lager der Reds gibt‘s kritische Stimmen. Irgendwo auch verständlich, verliert die Anfield Road doch einen spektakulären Spieler. Eine Liverpool-Legende ätzt nun allerdings richtig in Richtung Mané!

Name: Sadio Mané Alter: 10. April 1992 (Alter 30 Jahre), Banbali, Senegal Verein: FC Liverpool (Vertrag bis 2023) Position: Außenstürmer Marktwert: 70 Millionen

Für Dean Saunders, einstiger Stürmer des FC Liverpool, ist der anstehende Wechsel des 30-Jährigen zum FC Bayern gleichbedeutend mit einem Rückschritt. „Nichts gegen den Verein, es ist ein großartiger Klub. Aber die Liga ist bei weitem keine Herausforderung für Mané“, sagte Saunders beim Sportradiosender talksport.

FC Bayern: Liverpool-Legende ätzt wegen Mané-Transfer! „Ruiniert seine besten Jahre“

Was Saunders damit meint? Die fehlende Konkurrenz für die Bayern in der Liga. Immerhin holten die Münchner zuletzt ihren zehnten Meistertitel in Folge. Daher meckert Saunders: „Mané wird sich in seinen Sessel setzen, eine Zigarre anzünden, für Bayern im dritten Gang spielen und zwei Jahre lang die besten zwei Jahre seines Lebens als Fußballer ruinieren“. Rumms!

Ob Mané sich wirklich in der Bundesliga langweilen wird? Beim FC Liverpool und in der Premier League schoss er alles kurz und klein. Erzielte in 259 Partien 120 Treffer. Auch für den FC Southampton, für den Mané vor Liverpool auflief, traf er in zwei Spielzeiten 21 Mal in der Liga.

Sadio Mané wird den FC Liverpool verlassen und sich dem FC Bayern anschließen. © IMAGO / Sven Simon

Zuletzt führte Mané sein Heimatland zum Triumph beim Afrika Cup. Anfang des Jahres gewann der Senegal im Finale gegen Ägypten - und Mané erzielte im Elfmeterschießen den entscheidenden Treffer. „Dieser Titel ist etwas ganz besonderes für mich, mein ganzes Land hat darauf gewartet und ich bin unglaublich stolz, dass wir die Trophäe endlich nach Hause bringen“, sagte Mané damals gegenüber Bild.

Für den Senegal lief Mané bislang 89 Mal auf, dabei gelangen im 31 Treffer. Bei der WM 2018 erzielte Mané immerhin einen Treffer, dennoch war nach der Vorrunde Schluss. Das soll sich bei der Winter-WM in Katar nun ändern. Zuvor will Mané beim FC Bayern rocken!

Beim Deutschen Rekordmeister tritt Mané aber in Sache Torjäger in große Fußstapfen. Weltfußballer Robert Lewandowski will den FC Bayern bekanntlich diesen Sommer verlassen - und am liebsten jetzt schon zum FC Barcelona wechseln. Lewys Vertrag läuft 2023 und eine Verlängerung schoss der Angreifer aus. (smk)