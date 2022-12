FC Bayern aufgepasst: Real Madrid will Davies kaufen – Wechsel-Zeitpunkt steht schon fest

Von: Christoph Klaucke

Real Madrid will offenbar Alphonso Davies vom FC Bayern verpflichten. Der Zeitpunkt des Wechsels soll bereits feststehen.

München/Madrid – Alphonso Davies gehört beim FC Bayern zum absoluten Stammpersonal. Auf der linken Abwehrseite müssen sich die Münchner für die nächsten Jahre überhaupt keine Sorgen machen. Oder doch? Ein Transfergerücht um den Star vom FC Bayern München, das schon seit geraumer Zeit die Runde macht, ist plötzlich wieder ganz heiß. Denn nach den starken Leistungen des Kanadiers bei der WM hat Real Madrid offenbar ein Auge auf Davies geworfen – die Königlichen haben sogar schon einen genauen Plan für den Transfer ausgearbeitet. Das berichtet tz.de.

Alphonso Davies Geboren am 2. November 2000 (Alter 22 Jahre), Buduburam, Ghana Linksverteidiger Vertrag beim FC Bayern bis: 30.06.2025 Marktwert: 70 Millionen Euro

FC Bayern München: Transfergreüchte werden konkretet – Real Madrid will Alphonso Davies kaufen

Alphonso Davies ist beim FC Bayern München unter Trainer Julian Nagelsmann gesetzt und noch mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet. Bei der WM in Katar scheiterte der 22-jährige Flügelflitzer mit Kanada zwar ohne Punkt schon in der Gruppenphase. Davies konnte jedoch auf sich aufmerksam machen, auch wenn er einen Elfmeter gegen Belgien verschossen hatte. Im Spiel gegen Kroatien hatte er dann aber das erste Tor Kanadas bei einer WM erzielt.

Das blieb natürlich auch Real Madrid nicht verborgen, den Königlichen wird bereits seit geraumer Zeit ein Interesse am Bayern-Star nachgesagt. Doch die Transfergerüchte um den Bayern-Star und die Königlichen nehmen jetzt wieder richtig Fahrt auf. Denn der Champions-League-Sieger macht offenbar Ernst und will Davies verpflichten, wie die Real Madrid nahe stehende Sportzeitung As berichtet. Allerdings nicht im kommenden Sommer, sondern angeblich erst 2024.

Der FC Bayern muss einen Wechsel von Alphonso Davies zu Real Madrid fürchten. © Tom Weller/dpa

FC Bayern: Davies zu Real Madrid? Wechsel-Zeitpunkt soll bereits feststehen

Dahinter steckt eine Transfer-Strategie der Madrilenen. Der La-Liga-Klub will demnach vermeiden, 100 Millionen Euro Ablöse für Davies zu zahlen. So viel würde der FC Bayern für seinen Linksverteidiger aktuell aufrufen, dessen Marktwert derzeit bei 70 Millionen Euro liegt. Real Madrid spekuliere, dass Davies ein Jahr vor Vertragsende deutlich günstiger wird.

As selbst bezeichnete den Kanadier als „Rakete“ und führte unter anderem dessen Topspeed mit knapp 36 km/h auf und seine Bilanz bei den Bayern seit der Ankunft in München Anfang 2019. Davies werde geschätzt für „seine Power, teuflische Geschwindigkeit und Erfahrung auf höchstem Niveau“, schreibt das Blatt. Davies kommt in dieser Saison für die Bayern in 19 Pflichtspielen auf einen Treffer und vier Torvorlagen.

FC Bayern will Davies halten: Real Madrid plant Transferoffensive für 2024

Der FC Bayern dürfte einem Wechsel Davies‘ angesichts dessen Leistungen einen Riegel vorschieben. Der Kanadier gilt im FCB-Kosmos als unverkäuflich. Im Gegenteil: Mit jungen Stammspielern soll bestenfalls langfristig verlängert werden, um den Klub erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Real Madrid bastelt derzeit eben an dieser eigenen Zukunft. Mit dem 16-jährigen Stürmertalent Endrick wurde bereits ein Transfer frühzeitig fixiert. Der Brasilianer soll sich aber noch bei seinem Heimatklub Palmeiras entwickeln. Wie beim geplanten Davies-Deal steht der Zeitpunkt des Wechsels für 2024 bereits fest.

Transfergerüchte um Alphonso Davies: FC Bayern droht nächster Abgang zu Real Madrid

Der FC Bayern um Sportvorstand Hasan Salihamidzic muss aufpassen, dass Real Madrid nach Toni Kroos und David Alaba nicht den nächsten Superstar wegschnappt. Brazzo sollte also gewarnt sein. Derweil befindet sich Davies in seiner Heimat, wo er zu Kanadas Fußballer des Jahres gewählt wurde. Zuvor machte Davies zusammen mit Jamal Musiala Urlaub in Paris.

Derzeit gibt es aber dringlichere Probleme zu lösen. Für den verletzten Stammtorhüter Manuel Neuer muss schleunigst Ersatz her, für Alexander Nübel muss der FC Bayern wohl zehn Millionen Euro zahlen. (ck)