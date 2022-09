Kai Havertz offenbar nach wie vor Thema beim FC Bayern: „Chelsea wartet auf ein Angebot“

Bastelt der FC Bayern schon am Kader für die neue Saison? Kai Havertz soll nach wie vor ein Wunschkandidat sein. Chelsea wartet offenbar auf ein Angebot.

München - Im aktuellen Kader des FC Bayern stehen sieben deutsche Nationalspieler. Der Rekordmeister stellt seit jeher eine prägende Achse des DFB-Teams. Die Strategie der Münchner dabei ist simpel. Stehen viele Profis auch in der Nationalmannschaft gemeinsam auf dem Platz, harmonieren sie wohl auch im Klub besser miteinander. Daher beschäftigt sich der FC Bayern bei Transfers zwangsläufig mit DFB-Kickern. Ab nächster Saison könnte womöglich der nächste Nationalspieler im Bayern-Trikot auflaufen: Kai Havertz.

FC Bayern München: Kai Havertz ein Transferziel?

Havertz war schon öfter Thema an der Säbener Straße. Als der Offensivspieler in jungen Jahren bei Bayer Leverkusen auf sich aufmerksam machte, wurde er in München gehandelt. Havertz wechselte dann jedoch zum FC Chelsea in die englische Premier League. Ein Transfer nach München scheint jedoch nicht vom Tisch.

Der englische Journalist Simon Phillips berichtet, dass der FC Bayern nach wie vor Interesse hat. In London soll man sich sogar bereits auf ein konkretes Angebot vorbereiten. „Sie wissen, dass es Interesse gibt. Das wissen sie schon seit einer ganzen Weile, deswegen warten sie auf das Angebot der Bayern.“ Ein Transfer noch in diesem Winter sei allerdings ausgeschlossen. Havertz könnte im nächsten Sommertransferfenster an die Isar wechseln.

Kai Havertz im DFB-Pokalfinale 2020 gegen Bayerns Lucas Hernandez. Es war eines seiner letzten Spiele für die Werkself. Anschließend wechselte er für 80 Millionen Euro nach England. © Jürgen Fromme/Imago

Kai Havertz zum FC Bayern? Chelsea-Star hätte Wechsel im Sommer offenbar zugestimmt

Wie Philipps außerdem auf dem Portal „givemesport“ schreibt, hätte Havertz Chelsea im Sommer gerne gen München verlassen. Der 23-Jährige sei unzufrieden mit seiner sportlichen Situation gewesen und hätte einen Wechsel bei einem Angebot der Bayern forciert. Trotz wohl ernsthaftem Interesse der Münchner, scheiterte ein Transfer allerdings.

Havertz wird von der Beraterfirma Roof vertreten, eine Agentur aus Grünwald mit rund 40 Mitarbeitern. Roof berät unter anderem die Bayern-Profis Serge Gnabry und Sadio Mané. Womöglich ist letzterer auch dafür verantwortlich, dass Havertz im Sommer nicht nach München wechselte.

Um sich in der Offensive breiter aufzustellen, verpflichteten die Münchner den Senegalesen Mané für etwas mehr als 30 Millionen Euro. Havertz dürfte mindestens das Doppelte kosten. Laut Transfermarkt.de liegt sein Marktwert bei 70 Millionen Euro. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers beim FC Chelsea läuft noch bis 2025. Dann endet übrigens auch Manés Kontrakt beim FC Bayern. (as)