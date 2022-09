Münchner Kindl trifft auf Katar: Linke-Politiker fordert Trikot-Änderung beim FC Bayern

Die umstrittene Partnerschaft zwischen dem FC Bayern und Katar brachte dem Rekordmeister bereits viel Kritik ein, nun fordert ein Politiker sogar die Änderung des Auswärtstrikots.

München - Das Thema Katar wird wenige Wochen vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft Ende November wieder präsenter. Speziell beim FC Bayern, der geschäftliche Beziehungen zum Emirat pflegt, erhitzt die Thematik die Gemüter, und das bereits seit Jahren. So versuchten kritische Anhänger bei der Jahreshauptversammlung 2021, den Klub zur Beendigung des Sponsorings mit dem Staat, dem schwerste Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, zu bewegen. Jetzt gerät auch das Trikot des FCB in die Kritik.

Politiker fordert Änderung an FC-Bayern-Trikot - Stadtwappen und Katar-Werbung nicht vereinbar

Auslöser für die Forderung ist einer der beiden Trikotsponsoren des Rekordmeisters. Seit der Saison 2018/19 wirbt die staatliche Fluggesellschaft Qatar Airways mit ihrem Firmenlogo auf dem linken Ärmel der Bayern-Trikots. Die Münchner profitieren finanziell von der Partnerschaft, so spült das umstrittene Sponsoring dem Bundesliga-Primus etwa 17 Millionen Euro pro Spielzeit in die Kassen.

Auch auf dem neuen Auswärtstrikot der Bayern ist der Qatar-Airways-Schriftzug zu sehen, in goldener Schrift prangt dieser auf dem Ärmel des weißen Jerseys. Auf dem Nacken ist außerdem das Stadtwappen, das Münchner Kindl, angebracht. Daran stört sich die Linkspartei, zudem fordert sie die Entfernung des Logos und sucht die Unterstützung der anderen Fraktionen im Stadtrat.

FC Bayern: Politiker für Anpassung am Trikot - „Hinter FC Bayern steckt ein Unternehmen“

Am Dienstag veranstaltete Die Linke im Münchner Rathaus einen Austausch zum Thema „Menschenrechte in Katar und der Fußball“, wie tz.de berichtete. Dabei wurde erneut deutlich, dass der Umgang des bekanntesten deutschen Fußball-Klubs mit dem Thema Katar auch bei der Politik für Aufsehen sorgt. Zwei Grünen-Vertreter sowie Tobias Ruff von der ÖPD nahmen an der Veranstaltung teil, alle anderen Parteien blieben der Veranstaltung aber fern.

Dabei äußerte sich auch der Linkspolitiker und Menschenrechtler Thomas Lechner, der im Sportausschuss sitzt: „Wir können Bayern nicht nur als Sportverein sehen, da steckt ein Unternehmen dahinter.“ Die Führungsriege um Vereinspräsident Herbert Hainer zeigte in der Vergangenheit bereits klare Kante gegen Kritik aus den eigenen Reihen und ließ sich bislang kaum von ihr beeinflussen.

FC Bayern: Münchens OB Reiter freut sich über Stadtwappen auf dem Trikot

Diesen Eindruck bestätigten die Bayern bereits mit der Planung des kommenden Katar-Trainingslagers der Bayern-Profis im Januar. Hinzu kam der jüngste Vorfall im Sport1-Doppelpass, als Ehrenpräsident Uli Hoeneß in der Sendung anrief. Er behauptete dabei, dass sich die Bedingungen für Arbeitsmigranten auch durch das Bayern-Engagement verbessert hätten. In diesem Punkt widersprachen mehrere ehemalige Katar-Gastarbeiter beim Treffen am Dienstag, bezeichneten diese Aussagen sogar als „komplett falsch“.

Eine Reaktion auf die Linken-Forderung seitens des Vereins blieb bislang aus. Auf tz-Nachfrage äußerte sich allerdings Oberbürgermeister Dieter Reiter. Der SPD-Politiker sieht die Entfernung des Stadtwappens hingegen kritisch: „Der FC Bayern ist weltbekannter Imageträger der Stadt München. Ich freue mich, dass der Verein das Stadtwappen auf seinem Trikot trägt.“ Auf die Tatsache, dass der Staat, der nur wenige Zentimeter neben dem Wappen seine Werbung schaltet, für die Tode von 15.000 Arbeitern auf den WM-Baustellen verantwortlich gemacht wird, ging Reiter jedoch nicht ein. (ajr)