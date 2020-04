Internet-Leak: Sind das die neuen Trikots des FC Bayern München? Eines erinnert an DFB-Leibchen

Während die aktuelle Spielzeit ruht, tauchen im Netz Bilder des neuen FC-Bayern-Trikots auf. Geht der Serienmeister aus München so auf Torejagd? Hier gibt‘s die Bilder.

Wie in allen Topligen ruht auch in der Bundesliga aufgrund des Coronavirus der Ball.

der Ball. Viele Klubs - so auch der FC Bayern - beginnen jedoch wieder teilweise mit Teamtraining .

- beginnen jedoch wieder teilweise mit . Unterdessen sickern im Netz Aufnahmen der FCB-Trikots für die Spielzeit 2020/21 durch. München - Bekommen wir hier etwa die neuen Trikots des FC Bayern München vor Augen geführt? Noch ist längst nicht offiziell bekannt, wie die Trikots des deutschen Rekordmeisters - ob er denn weiterhin Titelverteidiger sein wird oder nicht - in der kommenden Saison 2020/2021 aussehen werden. München - Bekommen wir hier etwa dievor Augen geführt? Noch ist längst nicht offiziell bekannt, wie die Trikots des deutschen Rekordmeisters - ob er denn weiterhin Titelverteidiger sein wird oder nicht - in der kommendenaussehen werden.

FC-Bayern-Trikots der kommenden Saison? So sollen sie aussehen

Jetzt sind allerdings erste Bilder im Netz aufgetaucht, die einen Vorgeschmack auf die Leiberl des Serienmeisters von der Isar geben könnten. Die Hauptfarbe des Heimtrikots ist demnach wieder Rot, wie sollte es auch anders sein? Die schrägen Streifen auf der Brust kommen in Dunkelblau und Weiß daher, so möchte man also mutmaßlich in der Allianz Arena ab Herbst des laufenden Jahres auf Torejagd gehen:

+ Natürlich in Rot: Sehen wir hier das FC-Bayern-Heimtrikot der kommenden Saison? © FKN

Neues Auswärtstrikot der Bayern? Weiß mit grauen Ärmeln

Nicht nur das vermeintliche Heimtrikot ist auf der entsprechenden Website www.dhgate.com zu bewundern. Auch das Oberteil für die Auswärtsspiele von Bayern München wird offenbart. Dieses Trikot wäre hauptsächlich in Weiß gehalten, einen eleganten Kontrast bilden die Ärmel in grau. Erinnert ein bisschen an ein DFB-Trikot. Eine Hommage an die Heimat des bayerischen Freistaates wird es den Bildern zufolge ebenfalls geben: Im oberen Teil der für fremde Plätze vorgesehenen Spielbekleidung sehen wir ein Rautenmuster, in Anlehnung an die Landesflagge:

+ Weiß, grau und ein bisschen rot: das vermeintliche Auswärtstrikot von Bayern München in der Saison 2020/21. © FKN

Neue FCB-Trikots üblicherweise vor der Sommerpause - Und diesmal?

Auf der hierzulande weitestgehend unbekannten Website werden für die neue Spielbekleidung spottbillige Preise aufgerufen - selbstverständlich handelt es sich maximal um Fälschungen. Werden die Akteure von Trainer Hansi Flick*, der von seinem Arbeitgeber endlich mit einem neuen Arbeitspapier ausgestattet wurde, mit diesen Trikots ihre Pflichtspiele bestreiten? Das Outfit wird üblicherweise vor Beginn der Sommerpause offiziell vom FC Bayern und seinem in die Kritik geratenen Ausrüster Adidas vorgestellt. Wie es in der aktuell ruhenden, besonderen Spielzeit sein wird, ist derzeit noch nicht abzusehen...

Vor wenigen Monaten sorgte die Vorstellung der neuen Trikots der Nationalmannschaft von Adidas für Gelächter im Netz. Zwei Spielernamen von DFB-Protagonisten waren falsch geschrieben:

