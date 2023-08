Tuchel-PK vor dem Bundesliga-Start im Live-Ticker: Wer muss für Kane weichen?

Neuzugang „spielt jedes Spiel“

Von Marius Epp schließen

Der FC Bayern bestreitet am Freitag den Bundesliga-Auftakt in Bremen. Harry Kane spielt – aber wer noch? Die PK mit Thomas Tuchel im Live-Ticker.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Thomas Tuchel, Freitag, 14.30 Uhr

Steht der Bayern-Kader schon? Es könnte noch Veränderungen geben

Dieser Live-Ticker zur Spieltags-Pressekonferenz des FC Bayern wird laufend aktualisiert.

München – Das erste Pflichtspiel der neuen Saison ging gleich mal gehörig in die Hose – da half auch das in der 64. Minute eingewechselte Transfer-Statement Harry Kane nichts mehr. Der FC Bayern will den dürftigen Auftritt zuhause gegen Leipzig nun gegen Werder Bremen vergessen machen.

Vom Auftritt seiner Mannschaft im Supercup war Trainer Thomas Tuchel nicht nur überrascht. Er war regelrecht erschrocken und fühlte sich dazu genötigt, sich bei Kane zu entschuldigen. Der Engländer könne vermuten, seine Mannschaft habe in den letzten vier Wochen „nichts gemacht“.

Steht der Bayern-Kader schon? Es könnte noch Veränderungen geben

Gut möglich, dass er für das Auswärtsspiel in Bremen Veränderungen vornimmt. Starstürmer Kane „spielt jedes Spiel“, lautet Tuchels erstaunliche Ankündigung. Youngster Mathys Tel dürfte diese Aussage nicht unbedingt wohlwollend hingenommen haben. Seine Einsatzchancen sind nach dem Transfer deutlich gesunken, zumal auch noch mit einem Comeback von Eric Maxim Choupo-Moting zu rechnen ist.

Trotz des Kane-Transfers haben die Münchner noch ein paar Baustellen im Kader. Benjamin Pavard will weg, die Torwart- und Sechser-Situation ist unklar. Neuzugänge sind immer noch möglich. Um 14.30 Uhr steht Tuchel bei der Pressekonferenz Rede und Antwort – hier verpassen Sie nichts. (epp)