Bayern-Ticker: Tuchel schon in München - Rummenigge tätigt ganz besonderen Anruf

Auf die Pleite von Paris folgen harte Konsequenten: Carlo Ancelotti ist das Trainer-Amt beim FCB los. Der Interims-Coach steht schon fest, aber wer wird sein Nachfolger? Alle Infos hier im News-Ticker!

Carlo Ancelotti musste nach dem 0:3 des FC Bayern in Paris seinen Hut nehmen.

Interimstrainer ist Willy Sagnol.

Als Favorit für die Ancelotti-Nachfolge gilt Thomas Tuchel, es sind jedoch auch andere Optionen denkbar.

Wir informieren Sie im Ticker über alle Entwicklungen.

9.09 Uhr: Über die Bild ist auch eine weitere Alternative auf den Trainerjob durchgesickert: So soll Willy Sagnol durchaus Chancen haben, dauerhaft FCB-Coach zu bleiben! Er dürfe in der kommenden Woche sein Konzept vorstellen.

9.00 Uhr: In Sachen Thomas Tuchel tätigte Karl-Heinz Rummenigge einen ganz besonderen Anruf: Laut Bild klingelte er bei Pep Guardiola durch. Der katalantische Ex-Bayern-Coach und Tuchel liegen bekanntlich auf einer Wellenlänge, unvergessen das „Salzstreuer-Treffen“ der beiden einst. Dem Bericht zufolge sollen auch BVB-Boss Watzke sowie Mats Hummels Auskunft geben - ob erstere den Bayern aber so gern helfen will?

8.59 Uhr: Auch die Bild berichtet, dass Thomas Tuchel am Freitag nach München geflogen ist. Die Maschine in Düsseldorf hob um 14.56 Uhr ab.

8.50 Uhr: In der Mannschaft hatte es sich Ancelotti mit einigen Spielern wohl verscherzt. Gab es wirklich eine Anti-Ancelotti-Fraktion? Dieser Frage gehen wir hier nach.

8.30 Uhr: Ein neuer Tag und neue News. Willkommen im Samstag! Gestern hat sich Matthias Sammer zum Thema Ancelotti geäußert. Er versteht die Entlassung, kritisiert aber gleichzeitig auch die Bayern-Bosse.

Das geschah am Freitag

21.15 Uhr: Bei Twitter fasziniert das Thema #Tuchel die Nutzer. Immer wieder gibt es Spekulationen um den möglichen Trainer-Hammer in München. Ein Tweet von Simon Schlenke am Freitag soll den ehemaligen Dortmund-Coach am Flughafen zeigen. Angebliches Ziel: München. Die „Bild“-Zeitung bestätigt am Freitagabend, dass Tuchel wirklich nach München flog. Das Foto ist echt. Doch ob es mit dem Flug LH2011 und gepackten Koffern Richtung neuer Arbeitsplatz ging - der Fall #Tuchel bleibt spannend. Zumindest ein kleiner Hinweis fiel einem Twitter-User auf: „Die rote Tasche hat er ja schon.“

19.00 Uhr: Nachdem der FC Bayern München und Carlo Ancelotti getrennte Wege gehen und Neuer-Vertreter Sven Ulreich in den vergangen Spielen nicht die beste Figur machte, könnte die Stunde von Youngster Christian Früchtl geschlagen haben, wie Michael Gruber und Jonathan Balzer in ihrem Artikel auf fupa.net berichten. Den ganzen Bericht zum lesen gibt es hier.

+ Nach den durchwachsenen Leistungen von Sven Ulreich könnte Christian Früchtl eine Option bei den Profis werden. © MIS

16:47 Uhr: Wird es jetzt schon ernst zwischen Bayern und Tuchel? Laut übereinstimmenden Berichten von SportBild und Sportbuzzer haben bereits erste Gespräche zwischen dem Ex-BVB-Trainer und dem Rekordmeister stattgefunden. In Berlin am Sonntag wird Interims-Coach Willy Sagnol auf der Trainerbank Platz nehmen. Doch vielleicht ist das das einzige Mal. Nach der Länderspielpause könnte Tuchel bereits das Amt des in Ungnade gefallenen Ancelotti übernehmen.

Nach unseren Informationen hat es bereits erste Gespräche zwischen Thomas #tuchel und dem #fcbayern gegeben - mehr jetzt auf @Sportbuzzer — Heiko Ostendorp (@Ozzywessi) 29. September 2017

15.23 Uhr: Nach nicht mal 20 Minuten ist die PK mit Sportdirektor Hasan Salihamidzic beendet. Der gutgelaunte „Brazzo“ verabschiedet sich von den Zusehern. Wir werden Sie hier im Live-Ticker natürlich weiter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

15.21 Uhr: Ist die Dominanz des FC Bayern in Deutschland nun in Gefahr? „Brazzo“ wiegelt ab: Glauben Sie mir, Sie brauchen sich um Bayern keine Sorgen machen. Wir sind keine Amateure sondern Vollprofis. Wir werden versuchen, den besten Trainer für den FC Bayern zu finden. Nur das was wir intern besprechen, werden wir auch machen.“

15.19 Uhr: Haben Sie den Glauben, dass der FC Bayern den Glanz der letzten Jahre zurückbekommen kann? „Dass wir uns Gedanken machen, ist doch klar. Wir brauchen einen Trainer, der alle diese Probleme die wir haben, anpackt und für den FC Bayern gute Lösungen findet. Es ist keine einfache Aufgabe, aber wir werden sicher eine gute Lösung finden.“

15.17 Uhr: Warum hat das mit Ancelotti nicht funktioniert? „Wir haben nicht den feinen Fußball gespielt, den wir beim FC Bayern gewohnt sind. Deswegen mussten wir reagieren“

15.15 Uhr: Salihamidzic über die sportliche Situation: „Der FC Bayern möchte nicht nur Spiele gewinnen, er muss auch gut spielen. Wir haben das nicht gut gemacht und haben Schwächen gesehen, darum mussten wir reagieren.“

15.13 Uhr: Wird die Mannschaft in Berlin nun befreit aufspielen können? „Es geht um die Reaktion der Mannschaft, ganz klar. Das Spiel in Berlin muss gewonnen werden.“

15.11 Uhr: Salihamidzic über die Aufstellung gegen Paris und ob das eine Provokation Ancelottis war: „Nein, das glaube ich nicht. Er war überzeugt von der Aufstellung. Wir haben leider das Tor schon in der zweiten Minute bekommen, sonst wäre es vielleicht anders gelaufen. Natürlich war das gewagt, aber der Trainer war absolut davon überzeugt.“

15.08 Uhr: Salihamidzic über die Stimmung in der Mannschaft: „Ich hab mit Uli gesprochen und mit der Aufstellung in Paris hat der Trainer nochmal einige Spieler gegen sich aufgebracht. Wenn die nicht spielen dann ist das klar, dass die unzufrieden sind.“

15.05 Uhr: Salihamidzic über das Ancelotti-Aus: „Wir haben es beobachtet und zwar mit Sorge. Wir haben natürlich gehofft, dass es besser wird. Aber das Spiel in Paris war nicht gut. Dieser Tropfen hat das Fass dann zum Überlaufen gebracht. Wir hatten die Situation natürlich schon seit längerer Zeit beobachtet.“

15.03 Uhr: Salihamidzic beginnt dann doch fast pünktlich! Und präsentiert sich ordentlich in Redelaune...

15.00 Uhr: Plangemäß müsste jetzt PK 1 nach dem Aus von Carlo Ancelotti beim FC Bayern vonstatten gehen. Doch die Anwesenden werden noch ein kleines bisschen vertröstet.

13.37 Uhr: Bei der Pressekonferenz nachher wird KEIN neuer Trainer vorgestellt. Das versicherte der FC Bayern eben auf Anfrage unserer Onlineredaktion. Es handelt sich lediglich um die übliche Spieltags-Pressekonferenz. Nur wird diese eben nicht Interimscoach Willy Sagnol (der nicht dabei sein wird), sondern Hasan Salihamidzic bekleiden - auch um Fragen zu allen anderen Themen beantworten zu können, so der FC Bayern. Spannend wird‘s also allemal nachher. Bei uns gibt es die Pressekonferenz ab 15 Uhr live im Ticker.

13.31 Uhr: Der AC Mailand hat mittlerweile Stellung zu den Gerüchten über eine Rückkehr von Trainer Carlo Ancelotti genommen. Kann es sein, dass der verlorene Sohn bald wieder die Geschicke der "Rossoneri" leitet? Zumindest läuft es bei dem Traditionsklub aktuell alles andere als rund... Hier gibt's die Auflösung!

13:17 Uhr: Neben einer Liste mit möglichen neuen Bayern-Trainern haben wir auch eine Liste mit Coaches zusammengestellt, die wohl definitiv ausscheiden. Aber Vorsicht, Ironie!

+ Wer wird neuer Trainer des FC Bayern? © Westermann

13.02 Uhr: Der FC Bayern hat für 15 Uhr heute zu einer Pressekonferenz an die Säbener Straße geladen. Dass dort der neue Trainer vorgestellt wird? Sehr unwahrscheinlich. Es ist wohl eher die „normale“ Pressekonferenz vor dem Spieltag - bei der diesmal natürlich gar nichts normal sein wird. Interimscoach Willy Sagnol wird nicht dort sein, sondern Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

12:51 Uhr: Apropos Spielerrevolte. Fünf Führungsspieler sollen sich intern gegen den Trainer ausgesprochen haben. Ancelotti soll sie vor allem gegen sich aufgebracht haben, da er sie zu oft oder zu unpassenden Zeitpunkten auf der Bank schmoren ließ.

12:32 Uhr: Auch in deninternationalen Medien ist das Echo auf die Entlassung von Carlo Ancelotti groß. Vor allem in seiner Heimat Italien nimmt man den „Mister“ in Schutz und spricht gar von einer Spielerrevolte.

Nachfolger von Ancelotti beim FC Bayern: Tuchel Favorit

11:37 Uhr: Er soll es also richten: Nach Informationen der SportBild, die gestern Vormittag auch bereits von der Entlassung Ancelottis berichtete, soll Ex-Dortmund-Trainer Thomas Tuchel Nachfolger von Carlo Ancelotti werden. Der 44-Jährige ist derzeit vereinslos und könnte bereits nach der Länderspielpause das Amt beim FC Bayern übernehmen. Tuchel ist großer Fan des ehemaligen Bayern-Coaches Pep Guardiola und gilt als taktisches Genie. Zudem hat er in München eine Wohnung. Die Voraussetzungen passen also.

10:43 Uhr: Wäre vielleicht ein deutscher Trainer mal wieder was für die Bayern? Da gäbe es einen, der bereits seit vielen Jahren im Amt ist und den einen oder anderen Erfolg vorzuweisen hat. Weltmeister zum Beispiel. Die Rede ist von niemand anderem als Joachim Löw. Der deutsche Bundestrainer wurde in der Vergangenheit schon einmal mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht und hat sicherlich das Know-How um die Münchner wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Doch scheint die Verpflichtung mehr als unwahrscheinlich. Zum einen hat Löw seinen Vertrag beim DFB erst im Oktober verlängert, zum anderen reizt den 57-Jährigen wohl eher das Ausland.

10:31 Uhr: Gibt es doch eine überraschende Wende beim Trainerposten? Uli Hoeneß bringt offenbar zwei Legenden des FC Bayern ins Spiel.

09:54 Uhr: Kaum ist Carlo Ancelotti beim FC Bayern entlassen, buhlen bereits zwei europäische Klubs um seine Gunst. Neben seiner alten Liebe AC Mailan d, mit dem der 58-Jährige 2007 die Champions League gewann, ist auch ein englischer Verein am italienischen Coach interessiert.

08.12 Uhr: Übergangslösung auf der Cheftrainerposition ist Willy Sagnol. Der ehemalige Profi und bisherige Co-Trainer der Münchner wird den FC Bayern am Sonntag bei Hertha BSC betreuen. Danach ist Länderspielpause. Dann will der Rekordmeister eine Lösung präsentieren. „Wir haben keine Zeitdruck, aber nach der Pause von zwei Wochen wollen wir eine Lösung haben“, sagte Uli Hoeneß der WAZ.

07.45 Uhr: „Ich glaube, es war eine ganz bittere Niederlage über die es zu sprechen gilt, die es zu analysieren gilt und aus der wir auch in Klartextform Konsequenzen ziehen müssen“, sagte Karl-Heinz Rummenigge auf dem Bankett am Mittwochabend. Nur wenige Stunden später, um 3.30 Uhr in der Nacht zu Donnerstag, soll die Entscheidung gegen Carlo Ancelotti gefallen sein. Das berichtet die Westfalenpost und beruft sich auf eine Aussage von Klub-Präsident Uli Hoeneß.

Das geschah am Donnerstag

23.11 Uhr: Das war‘s für heute mit den Informationen zur für viele überraschenden Entlassung von Carlo Ancelotti. Am Freitag gibt‘s an dieser Stelle weitere Informationen.

21.38 Uhr: Am Abend hat Carlo Ancelotti die angekündigte Erklärung (siehe 19.10 Uhr) folgen lassen - kurz, knapp und wie ein Gentleman. Der Italiener schrieb auf seinem Instagram-Account:

Es war eine Ehre, Teil der Geschichte der Bayern zu sein. Danke an den Klub, die Spieler und die grandiosen Fans. Ciao #MiaSanMia It has been a great honour to form part of Bayern Munich's history. I would like to thank the Club, the Players and it's amazing fans. Ciao and #MiaSanMia Ein Beitrag geteilt von Carlo Ancelotti official (@mrancelotti) am 28. Sep 2017 um 12:28 Uhr

Kein böses Wort, kein Nachtreten. Ein ganz Großer des internationalen Fußballs.

21.20 Uhr: Ein anderer würde jederzeit bereitstehen: Peter Neururer hat sich per Tweet - und vermutlich mit kleinem Augenzwinkern - beim FCB ins Gespräch gebracht.

21.15 Uhr:Der Sportdirektor der TSG Hoffenheim, Alexander Rosen, zeigt hingegen in Sachen Nagelsmann klare Kante - er schließt einen Wechsel seines Coaches (fast) aus. Die Gefahr eines Wechsels sei so gering, er könne gar nicht sagen, wie gering, sagte er am Donnerstagabend. „Ich würde ja sagen, dass mich das Thema nervt. Aber das tut es nicht mal. Es langweilt mich einfach nur.“

Freundlicher Abschied von Lewy und Arturo Vidal

20.50 Uhr: Trotz Uli Hoeneß‘ Schelte - Ein Bayern-Kicker scheint keinen Groll gegen Carlo Ancelotti zu hegen: Robert Lewandowski hat sich am Donnerstagabend mit einem Tweet bei seinem Ex-Coach bedankt. Wenig später tat Arturo Vidal es ihm gleich.

Thank You for everything @MrAncelotti — Robert Lewandowski (@lewy_official) 28. September 2017

Muchas gracias por todo mister!!! Le deseo mucha suerte en todo y muchas bendiciones!!! pic.twitter.com/7YVy6828TI — Arturo Vidal (@kingarturo23) 28. September 2017

20.30 Uhr: Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann hat unterdessen vor dem Europa-League-Spiel bei Ludogorez Rasgrad Fragen zur Trainer-Diskussion beim FC Bayern abgewehrt. „Ich habe mich heute nicht damit beschäftigt, ich befasse mich nicht mit Spekulationen. Meine Medienabteilung hat alles von mir ferngehalten, was nichts mit dem Spiel zu tun hat“, sagte der 30-Jährige am Mittwoch kurz vor dem Anpfiff dem Fernsehsender Sport1. Eine klare Absage klingt anders...

20.26 Uhr: Stefan Effenberg hat mittlerweile ebenfalls seine Meinung zum Thema kundgetan - und der zuletzt beim SC Paderborn freigestellte Ex-Coach steht klar auf Carlo Ancelottis Seite. Er schießt gegen die FCB-Vereinsführung: "Die Bosse machen es sich aus meiner Sicht manchmal zu einfach. Deshalb sollen und müssen jetzt auch die Verantwortlichen, und das sind vor allem Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, hinterfragt werden", schrieb der ehemalige Kapitän der Münchner in seiner Kolumne bei t-online.de.

19.30 Uhr: Jetzt meldet sich Präsident Uli Hoeneß zu Wort: Die Trennung von Ancelotti sei „alternativlos“ gewesen, sagt er am Donnerstagabend dem Radiosender FFH. Ihm zufolge kriselte es zuletzt zwischen Team und Coach. „Du kannst als Trainer nicht deine prominentesten Spieler als Gegner haben“, erklärte Hoeneß: "Der Trainer hat fünf Spieler auf einen Schlag gegen sich gebracht. Das hätte er niemals durchgestanden". Der Patron des Klubs ergänzte: „Ich habe in meinem Leben einen Spruch kennengelernt: Der Feind in deinem Bett ist der gefährlichste. Deswegen mussten wir handeln.“ Hoeneß‘ gesamte Äußerung finden Sie in diesem Artikel.

19.10 Uhr: Es gibt erste Worte von Carlo Ancelotti nach der Entlassung. Der Ex-Bayern-Coach kündigt ein eigenes Statement an:

18.30 Uhr: Natürlich schwelt schon jetzt die Frage nach Ancelottis dauerhaftem Nachfolger. Ein wenig Expertise bringen in solchen Momenten immer die Buchmacher ein - in Deutschland und England kursieren bereits ein paar heiße Tipps.

Hat Carlo Ancelotti die Entlassung provoziert?

17.45 Uhr: Gerüchten zufolge verhielt sich Ancelotti zuletzt bemerkenswert... Hat der erfahrene Trainerfuchs seinen Rauswurf absichtlich forciert? Mehr Informationen gibt‘s in diesem Artikel.

17.35 Uhr: Eine kuriose kleine Randnotiz: Carlo Ancelotti hatte sich - angeblich - im Sommer selbst Willy Sagnol als Co-Trainer an seine Seite gewünscht. Jenen Mann, der ihn jetzt vorerst als Chefcoach beerbt.

17.25 Uhr: Ein historischer Moment? Hier gibt es Carlo Ancelottis letzte Minuten als Bayern-Coach noch einmal im Video zu sehen:

16.50 Uhr: Lothar Matthäus hat sich bereits zum Ancelotti-Rauswurf geäußert - sich selbst hat der Ex-Bayern-Kapitän dabei nicht als Nachfolger ins Spiel gebracht. Zumindest nicht direkt: "Wenn man jetzt schon eine längerfristige Lösung haben will, wäre es am einfachsten, Thomas Tuchel anzurufen, weil er frei ist", sagte Matthäus Sky Sport News HD. "Anderseits glaube ich, dass sich der FC Bayern zeitlich nicht unter Druck setzt und, dass man Willy Sagnol in den nächsten Wochen vertraut, bis man von einer Entscheidung hundertprozentig überzeugt ist."

16.41 Uhr: Von Ancelottis „Aufpasser“ zum Kumpel zum Interimscoach: In diesem Artikel gibt‘s Infos zu Bayerns neuem Chef an der Seitenlinie, Willy Sagnol.

16.35 Uhr: Sport1-Journalist Martin Volkmar will von Insidern erfahren haben: Ancelotti habe seinen Rauswurf zuletzt geradezu provoziert - unter anderem mit einer seltsamen „Vorbesprechung“ beim Match gegen PSG:

Nach @SPORT1 Informationen hat #Ancelotti Aufstellung vor #PSGFCB ohne jeglichen Kommentar kommuniziert. Nur Blatt mit 11 Namen aufgehängt — MVolkmar (@MartinVolkmar) 28. September 2017

16.27 Uhr: Für Ancelotti ist es übrigens beileibe nicht der erste frühzeitige Abschied von einem großen Club: Auch bei Juve, Chelsea, PSG und Real war für den Italiener nach maximal zwei Saisons Schluss.

16.10 Uhr: Unserer Umfrage zufolge (siehe unten) haben die Bayern-Fans zwei klare Favoriten für die Ancelotti-Nachfolge: Thomas Tuchel und Jupp Heynckes. Es kann weiter abgestimmt werden.

16.02 Uhr: Auf Twitter blühen unterdessen bereits die Spekulationen über den dauerhaften Nachfolger für Ancelotti - unter den zehn meistgenutzten Hashtags findet sich derzeit neben „FC Bayern“ und „Carlo Ancelotti“ auch... „Tuchel“!

15.57 Uhr: Hier gibt es die Pressemitteilung des FC Bayern im Wortlaut.

15.54 Uhr: Interimstrainer wird tatsächlich der bisherige Co Willy Sagnol. Mit Ancelotti müssen auch seine Assistenten Davide Ancelotti, Giovanni Mauri, Francesco Mauri und Mino Fulco gehen.

Offiziell: Carlo Ancelotti ist beim FC Bayern entlassen

15.50 Uhr: Jetzt ist es fix! Der FC Bayern bestätigt die Trennung von Carlo Ancelotti auf seiner Homepage.

15.40 Uhr: Sky Sport News HD will nun ebenfalls die Bestätigung aus erster Hand haben: „Sky Info: Carlo Ancelotti ist nicht mehr Trainer des FC Bayern“, meldet der Sender.

15.35 Uhr: Auch die Nachrichtenagenturen vermelden nun das mutmaßliche Aus für Ancelotti. Die Bayern schweigen weiter.

15.17 Uhr: Dafür gibt es nun eine zweite Quelle: Sport-Bild Fußballchef Christian Falk schreibt auf Twitter, die Trennung sei fix. Willy Sagnol übernehme als Interims-Coach.

Breaking: Trennung von @MrAncelotti fix, Willy Sagnol übernimmt als interim @SPORTBILD — Christian Falk (@cfbayern) 28. September 2017

15.15 Uhr: Auf Twitter wollen User ein weiteres Indiz für Ancelottis Abschied ausgemacht haben: Der Trainer habe den FCB auf dem Kurznachrichtendienst „entfolgt“ - das ist allerdings eine Fehlinfo. Stand jetzt folgt Ancelotti weiter allen Bayern-Kanälen.

15.02 Uhr: Wir haben jetzt aus technischen Gründen einen zweiten Stream - den alten finden Sie unten auf dieser Seite. Bei Minute 26 steigt Carlo Ancelotti an der Säbener Straße aus dem Bus.

14.57 Uhr: Mittlerweile schreiben verschiedenste Medien - darunter etwa Sport1 - vom Aus für Carlo Ancelotti. Einzige Quelle ist aber immer noch der Bericht von ESPN, weitere Hinweise oder ein offizielles Statement aus der Säbener Straße gibt es derzeit nicht. Vorsicht ist also nach wie vor geboten.

Aus den USA: Der erste Bericht über Ancelottis Entlassung

14.47 Uhr: Weiter berichtet ESPN, es sei noch für Donnerstagnachmittag eine Pressekonferenz des FC Bayern angesetzt. Warten wir‘s mal ab.

14.40 Uhr: War es das für Carlo Ancelotti? Der Sportsender ESPN will aus Vereinskreisen erfahren haben, dass der Italiener das Traineramt niedergelegt hat.

Carlo Ancelotti has left his role as coach at Bayern Munich, sources close to the club have told ESPN FC: https://t.co/c870rDtGE9 pic.twitter.com/tsiLq342AP — ESPN FC (@ESPNFC) 28. September 2017

14.35 Uhr: Ein alter Bekannter, Didi Hamann, fällt ein hartes Urteil über die jüngsten Leistungen der FCB-Elf - und denkt schon jetzt über mögliche Ancelotti-Nachfolger nach.

14.30 Uhr: Abwegig scheint das nicht. Klare Loyalitätsbekundungen sind nach der PSG-Niederlage Mangelware. "Es ist besser, wenn ich dazu nichts sage. Ich muss erst darüber nachdenken", sagte etwa Franck Ribéry am Donnerstag.

14.20 Uhr: Nach wie vor gibt es keine definitive Ansage aus der Säbener Straße. Der kicker will aber erfahren haben, dass einige FCB-Spieler von einem Ende von Ancelottis Amtszeit ausgehen.

14.10 Uhr: Und was meinen Sie? Wen würden Sie sich für den Rest der Saison als Chef-Coach der Bayern wünschen? Hier geht‘s zu unserer Umfrage:

14.00 Uhr: Wie könnte es nach Carlo Ancelotti beim FC Bayern weitergehen? Eine Auswahl der Top-Favoriten als Nachfolger auf dem Trainerstuhl haben wir in diesem Artikel zusammengestellt.

13.41 Uhr: Unsere Video-Kollegen sind vor Ort an der Säbener Straße und berichten im Live-Stream (siehe oben).

13.25 Uhr: Die Mehrzahl unserer User hatte da wohl schon eine Vorahnung. Im Artikel mit dem Titel „Wie oft muss Bayern noch verlieren, bis man Trainer und Torwart tauscht?“haben wir die Stimmen unserer Nutzer zusammengefasst.

13.00 Uhr: Der Flieger des FC Bayern ist planmäßig um halb eins auf dem Münchner Flughafen gelandet. Nach Ankunft wurde Carlo Ancelotti nach seiner Zukunft beim Rekordmeister gefragt. Die kurze Antwort des Trainers: „Kein Kommentar.“

Carlo Ancelotti droht beim FC Bayern München schon heute das Aus

Die Laune nach dem Abpfiff war schlecht, doch mit einer solchen Entwicklung konnte keiner rechnen: Wie die Sport Bild berichtet, steht Trainer Carlo Ancelotti nach der bitteren 0:3-Klatsche im Champions-League-Gruppenspiel bei Paris St. Germain vor dem Aus!

Der Italiener hatte mit seiner Aufstellung gegen die mit Superstars gespickten Franzosen für einige Verwunderung gesorgt. Franck Ribéry und Arjen Robben saßen ebenso nur auf der Bank wie Weltmeister Mats Hummels. Jerome Boateng saß gar nur auf der Tribüne. Stattdessen liefen im Prestigeduell die gerade erst von einer Verletzung genesenen Thiago und David Alaba auf. Im Kreativbereich vertraute Ancelotti seinem Wunschspieler James Rodriguez - und sorgte mit dieser Startelf nicht nur bei Experten für Rätselraten.

Seit Sommer 2016 führt Ancelotti die Geschicke an der Säbener Straße. In seinem ersten Jahr holte der erfahrene Coach „nur“ die Meisterschaft. Auch in dieser Saison läuft nur wenig nach Wunsch beim Rekordmeister - schwache Spielen gegen Hoffenheim und Wolfsburg in der Bundesliga und glanzlose Auftritte in der Champions League gegen Anderlecht und zuletzt PSG präsentierten nicht den gewohnten Leistungsstand. „Das, was wir gesehen haben, war nicht Bayern München“, polterte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge am Mittwochabend in seiner Rede beim obligatorischen Bankett nach der Partie. Der Bayern-Boss forderte Konsequenzen, äußerte sich allerdings nicht im Detail dazu, wie diese Konsequenzen aussehen könnten.

Übernimmt Sagnol den Interimsjob?

Doch bereits am Donnerstagnachmittag treffen sich laut Sport Bild die Verantwortlichen zu einer Krisensitzung. Dort soll es um eine mögliche Entlassung des dreifachen Champions-League-Siegers gehen. Interimsmäßig könnte Co-Trainer Willy Sagnol die Geschäfte übernehmen. Der Franzose wurde im Sommer auf Wunsch der Bosse als eine Art „Aufpasser“ für Ancelotti installiert und bringt die Erfahrung von zwei Jahren als Chefcoach von Girondins Bordeaux mit.

Perspektivisch könnte laut Sport Bild Thomas Tuchel ein Kandidat für die Nachfolge Ancelottis sein, sollte dieser tatsächlich vorzeitig entlassen werden. „Thomas Tuchel hat mir immer gut gefallen, schon, als er noch in Mainz war“, hatte sich Rummenigge in der Vergangenheit positiv über den im Sommer bei Borussia Dortmund entlassenen Trainer geäußert.

Zuletzt hatte es zudem Gerüchte gegeben, wonach Ancelotti ein lukratives Angebot aus China vorliegen soll. Der Italiener hatte dies allerdings stets dementiert.

Ab Minute 26: Carlo Ancelotti steigt aus dem Bayern-Bus - Video

