TV-Bilder zeigen: Ancelotti-Mittelfinger nach Spuck-Attacke

Berlin - Trainer Carlo Ancelotti vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München ist offenbar in Berlin beim 1:1 gegen Hertha BSC beim Gang in die Katakomben des Olympiastadions von Zuschauern bespuckt worden.

Das erklärte der italienische Fußballlehrer in der ARD-Sportschau. Er zeigte wohl daraufhin den Fans den Mittelfinger. "Ja, ich habe diese Geste gemacht, weil ich angespuckt wurde", sagte Ancelotti.

TV-Aufnahmen des ZDF (leider bisher nicht im Internet zu sehen) beweisen tatsächlich, dass es am Tor zu den Katakomben zum Eklat kam: Man sieht, wie Ancelotti bespuckt wird und der sekundenlang mit dem Stinkefinger kontert.

Rückendeckung bekommt Ancelotti von hoher Stelle - BVB-Boss Hans-Joachim Watzke nahm ihn im ZDF-Sportstudio in Schutz. „Ich würde mich nicht davon freisprechen, dass es mir auch hätte passieren können, wenn mich einer bespuckt. Man sollte es idealerweise nicht machen, aber es gibt Situationen, da hast du einfach die Schnauze voll. Wenn dir von oben einer auf den Kopf rotzt, dann findest du das nicht so spannend", so Watzke. „Ich würde nicht den Stab über ihn brechen wollen.“

Die Bayern hatten in der sechsten Minute der Nachspielzeit durch Robert Lewandowski noch den 1:1-Ausgleich erzielt. Es kam danach zu tumultartigen Szenen auf dem Platz.

Nationaltorwart Manuel Neuer hatte zudem erklärt, ein Hertha-Spieler habe aus Frust einen Münchner Profi mit dem Ball angeschossen. "Das gehört sich nicht, egal, wie frustriert man ist", kritisierte Neuer: "Es sind so viele Zuschauer da, da ist das kein gutes Vorbild, und dann kann man sich auch mal beschweren."

sid/lin