Klose-Elf will ins Finale: „Wir werden alles in die Waagschale werfen“

Die B-Junioren des FC Bayern treten am Samstag zum Rückspiel des Halbfinals um die Deutsche Meisterschaft bei der U17 des 1. FC Köln an. Das Hinspiel verlor die Elf von Ex-Weltmeister Miroslav Klose mit 0:1.

Die U17 des FC Bayern München will am Samstag (11.00 Uhr) in das Finale der Deutschen Meisterschaft einziehen. Doch die Ausgangslage ist alles andere als optimal. Das Hinspiel am heimischen Campus verlor die Elf von Ex-Weltmeister Miroslav Klose mit 0:1. Deshalb braucht es im Rückspiel eine deutliche Leistungssteigerung, um das Minimalziel Finale doch noch zu erreichen. Das sieht auch Kapitän Manuel Kainz so: „Nach der schwachen ersten Halbzeit haben wir uns trotz Unterzahl gesteigert und waren die bessere Mannschaft. Wenn wir diese Leistung im Rückspiel über die gesamte Spielzeit zeigen, bin ich zuversichtlich, dass wir es noch ins Finale schaffen“.

Auch Trainer Miroslav Klose gibt sich kämpferisch: Es ist erst die Hälfte gespielt. Wir reisen dort hin, um das Ding zu drehen und ins Finale einzuziehen“.

Am Mittwoch zeigte der FCB in der ersten Halbzeit einen sehr schwachen Auftritt. Jan Thielmann brachte Köln früh in Führung. Zu allem Überfluss mussten die Münchner ab der 34. Minute in Unterzahl agieren. Yusuf Kabadayi, eigentlich noch in der U15 aktiv, sah nach einem überharten Einsteigen die Rote Karte.

FC Bayern mit schwacher erster Halbzeit - Miroslav Klose zufrieden mit Hälfte zwei

Nach dem Seitenwechsel kamen die Bayern stark verbessert aus der Kabine. Trotz klarer Überlegenheit gelang ihnen der Ausgleich nicht. Nichtsdestotrotz war Klose mit der Leistung seiner Mannschaft in der zweiten Hälfte zufrieden: „Da haben wir ein besseres Gesicht gezeigt, waren lauffreudiger, haben Einstellung und Herz gezeigt“. An diesem Auftritt möchte er deshalb anknüfen: „Wir wollen mutig nach vorne spielen und unser Positionsspiel durchsetzen. Wenn uns das gelingt, können wir Köln vor Probleme stellen, das hat die zweite Halbzeit gezeigt“.

Daran hat auch Malik Tillmann, Bruder von Timothy Tillman, keinen Zweifel: Wir werden alles in die Waagschale werfen, um unsere tolle Saison mit dem Einzug ins Finale noch zu toppen“.

Verzichten muss der FCB-Nachwuchs neben dem rotgesperrten Yusuf Kabadayi auch auf den verletzten Moritz Moisandl.

In der letzten Saison scheiterte die U17 des FC Bayern erst im Endspiel an Borussia Dortmund. Diese Final-Konstellation ist auch in diesem Jahr wieder möglich. Dazu muss der FCB allerdings erst die Hürde 1. FC Köln überwinden. Der BVB gewann sein Hinspiel gegen den VfL Wolfsburg deutlich mit 4:1 und steht mit mehr als einem Bein im Hinspiel. Mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft könnten die B-Junioren des FCB die erste Saison von Miroslav Klose als Trainer krönen.