Hoeneß: „Hätten uns das Leben selber einfacher machen können“

Nach einem enttäuschenden Unentschieden bei Aufsteiger FC Ingolstadt wächst der Rückstand von Bayerns U19 auf Spitzenreiter Stuttgart auf acht Zähler an.

Auch im neuen Jahr fand die U19 des FC Bayern noch nicht wieder zurück in die Spur. Mit dem enttäuschenden 1:1 am Samstag bei Aufsteiger FC Ingolstadt blieben die A-Junioren des Rekordmeisters im dritten Ligaspiel in Folge ohne Sieg, Tabellenführer VfB Stuttgart liegt damit bereits acht Zähler voraus.

Nachdem das Team von Trainer Sebastian Hoeneß durch den Ex-Münchner Philipp Herrmann nach einer halben Stunde in Rückstand geraten war, konnte Benedict Hollerbach erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch einen Punkt retten. „Wir hätten uns das Leben selber einfacher machen können“, haderte der 36-jährige Bayern-Coach, der späte Ausgleich aber spreche „für die Mentalität der Jungs“.

Ohne ihren verletzten Kapitän Josip Stanisic, der nach einer Leistenoperation noch mehrere Wochen ausfällt, sowie die zur Regionalliga-Reserve aufgerückten Marcel Zylla, Marian Pudic und Daniel Jelisic fanden die Bayern-Junioren nur schwer in die Partie. Seine „Jungs“, honorierte Hoeneß, aber hätten „bis zum Schluss gekämpft“ und sich damit „den Punkt auch verdient“.

Mit dem Heimspiel gegen Schlusslicht FSV Frankfurt steht dem Bayern-Nachwuchs nun am kommenden Samstag (14 Uhr, Bayern Campus) eine Pflichtaufgabe bevor. Während der letzte Ligasieg Ende November gelang, hatte die Hoeneß-Elf 2018 mit einem 2:1-Erfolg in der „UEFA Youth League“ bei Ajax Amsterdam abgeschlossen. Doch selbst dieser Sieg war letztlich wertlos, da der Nachwuchs der Münchner sich dennoch aus dem Wettbewerb verabschieden musste.