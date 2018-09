„Das ist Wahnsinn, Wahnsinn!“ - Uli Hoeneß kriegt sich nicht mehr ein

Auch am Sonntag noch kriegte sich Bayern-Boss Uli Hoeneß kaum ein. Der Grund: die Auswärtspartie in der Bundesliga gegen den FC Schalke 04, letzte Saison immerhin noch Vizemeister.

München - Der Abpfiff an diesem Samstag war gerade erst ertönt, da konnten sich die Spieler des FC Bayern und auch ihr neuer Coach Niko Kovac vor Lobhudeleien kaum retten. Sportdirektor Hasan Salihamidzic sprach von einer „Demonstration“ auf Schalke, Kovac attestierte seiner Mannschaft „eine tolle Leistung“. Am überschwänglichsten zeigte sich jedoch der Präsident Uli Hoeneß höchstselbst.

Uli Hoeneß: „Da schnalzt du mit der Zunge“

Der 2:0-Triumph über den FC Schalke seines FC Bayern begeisterte nicht nur die Fans. „Es ist schon genial, was da zurzeit passiert [...] da schnalzt du mit der Zunge“ , erfreut sich Hoeneß an der aktuellen Form der Münchner. Doch damit nicht genug. Die Passsicherheit, die direkten Seitenwechsel und der Spielfluss, „das ist Wahnsinn, Wahnsinn“, lobt Hoeneß im Kicker vor allem den neuen Trainer Niko Kovac. Kaum einer im Kader des deutschen Rekordmeisters wusste bisher nicht zu überzeugen.

Da wäre zum einen Rückkehrer Renato Sanches, von vielen zuvor schon abgeschrieben, der bei seinem ersten Einsatz gleich groß gegen Benfica in der Champions League (2:0) aufspielte. Da wäre zum anderen James Rodriguez, zu Beginn der Saison noch Bankdrücker, der gegen den FC Schalke der Mann des Tages war. „Da kommt zusammen, was zusammenkommen muss“ , weiß auch der Bayern-Präsident. Nur ein Manko sieht Hoeneß noch: Die Chancenverwertung des deutschen Rekordmeisters ist bisher noch ausbaufähig. „Wir hätten schon in Lissabon 5:1 gewinnen können“ , meint der FCB-Boss.

Doch nicht nur die Funktionäre, auch die Spieler wissen um ihre derzeitig herausragende Verfassung. „Wir sind aktuell in Topverfassung. Wir bringen sehr viel Qualität und die nötige Intensität auf den Platz“ , betont Thomas Müller. Bei so viel Selbstbewusstsein darf die Frage gestattet sein: Wer soll den FC Bayern aktuell stoppen?

nc