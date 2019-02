Top-Spieler will Hoeneß überzeugen: Investiert der FC Bayern bald auch in diese Sportart?

In einem Interview versucht Tischtennis-Legende Timo Boll, Uli Hoeneß seine Sportart schmackhaft zu machen. Ob sich der FCB-Präsident neben Fußball und Basketball auch dafür begeistern kann?

München - Nach Fußball und Basketball - wird jetzt Tischtennis GANZ groß beim FC Bayern München? Wenn es nach Tischtennis-Ass Timo Boll geht, dann könnte er sich durchaus ein Top-Team an der Platte in München vorstellen. Ob sich Bayern-Präsident Uli Hoeneß auch für den kleinen Ball begeistern kann?

Wie Boll jetzt kürzlich in einem Interview auf sport1.de erklärte, solle sich der FCB-Präsident doch zunächst einmal ein genaueres Bild machen. Boll gab fast schon eine Bewerbung ab für seine Sportart: „Er soll es sich erst einmal live anschauen. Live wirkt die Sportart ganz anders, man bekommt eine andere Verbindung und einen besseren Eindruck von der Schnelligkeit und Athletik. Das kommt im Fernsehen oft gar nicht so rüber. Also ich würde mich freuen, wenn er mal kommt.“

FC Bayern: Uli Hoeneß könnte den Weg aus der dritten Liga in die Bundesliga ebnen

Aktuell spielt der FC Bayern München allerdings nur in der dritten Liga. Der Weg in die höchste Tischtennis-Liga wäre also gar nicht mal so weit. Und mit ein bisschen Unterstützung durch Sport-Liebhaber Uli Hoeneß könnte es dann auch Ruck-Zuck in höhere Sphären gehen. Wie schon beim Basketball.

Ein Problem sieht Timo Boll in der Vermarktung von Tischtennis - aber auch da hätte Hoeneß doch gute Möglichkeiten. Boll: „Man muss die Medien besser mitnehmen, gerade das Fernsehen. Da kümmern wir uns auch einfach nicht gut genug darum.“

Großes Tischtennis-Event im Münchner Audi Dome

Und wie wäre es für Timo Boll mit einem Engagement beim FC Bayern und Uli Hoeneß? Boll: „Bayern München ist mir auf keinen Fall unsympathisch. Ich drücke immer die Daumen in der Fußball-Champions League.“

Doch es sind nur Zukunftsgedanken! DENN: Timo Boll steht am 23. Februar erstmal mit Borussia Düsseldorf gegen Ochsenhausen an der Platte - allerdings im Münchner Audi Dome. Es wird ein großes Event für den guten Zweck und um Punkte. Boll: „Ein wichtiges Spiel gegen den Tabellenführer, den aktuellen Europapokalsieger - vor einer schönen Kulisse“ Und vielleicht vor Uli Hoeneß?

